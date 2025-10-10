España Cultura

Los mejores estrenos de cine de la semana: de ‘Tron: Ares’ y ‘Bala perdida’ a la despedida de ‘Downton Abbey’

Entre las novedades nacionales, destaca ‘La tregua’, una historia inspirada en hechos reales que cuenta la experiencia en un gulag soviético de dos soldados de bandos opuestos en la Guerra Civil

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Jared Leto en 'Tron: Ares'.
Jared Leto en 'Tron: Ares'. (Leah Gallo / Disney )

Llega el fin de semana y los cines en España preparan una importante renovación de cartelera. Desde el regreso de una franquicia de culto como Tron hasta el esperado cierre del fenómeno británico Downton Abbey, pasando por lo nuevo de directores como Darren Aronofsky o Kathryn Bigelow, las novedades en la gran pantalla cuentan con diferentes propuestas que, desde hace varias semanas, han levantado una gran expectación.

De este modo, los espectadores que ya hayan podido ver algunas de las películas más destacadas del momento (hablamos de títulos como Una batalla tras otra, The Smashing Machine o Un fantasma en la batalla, por citar solo algunos de los que más nos gustan), podrán contar con alternativas de sobra para pasar un buen rato frente a la gran pantalla. Desde Infobae España, consideramos que estas son las más interesantes:

La secuela se verá el 9 de octubre en todos los cines de América Latina Crédito: (Disney)

‘Tron: Ares’, ciencia ficción con Jared Leto

La tercera entrega de la saga Tron llega a los cines con la misión de expandir un universo que marcó a generaciones de amantes de la ciencia ficción. Dirigida por Joachim Rønning, Tron: Ares está protagonizada por Jared Leto, quien interpreta a un programa de inteligencia artificial enviado al mundo real para cumplir una misión que podría cambiar el destino de la humanidad. Con su estética hipertecnológica y una narrativa que conecta el legado digital con los dilemas de la era de la IA, esta secuela promete ser uno de los grandes eventos visuales del año. Ares marca el primer contacto entre humanos y seres creados por algoritmos, en una historia que combina espectacularidad con reflexión filosófica.

Austin Buttler y Matt Smith
Austin Buttler y Matt Smith en 'Bala Perdida'. (Sony Pictures)

‘Bala perdida’, un Aronofsky entre la violencia y la ternura

El director Darren Aronofsky, conocido por títulos tan intensos como Cisne negro o Requiem por un sueño, se sumerge esta vez en el submundo criminal del Nueva York de los años noventa con Bala perdida. Protagonizada por Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz y Benito A. Martínez Ocasio (Bad Bunny), la película sigue a un exjugador de béisbol que se ve arrastrado a una peligrosa espiral de violencia y supervivencia. Con más humor y calidez de lo habitual en la filmografía del realizador, el filme mantiene, sin embargo, su sello inconfundible: personajes al límite, una atmósfera opresiva y planos que no dan ni para un respiro.

"Downton Abbey" podría continuar su
"Downton Abbey" podría continuar su historia. (Focus Feature via AP)

‘Downton Abbey: El gran final’, una despedida con elegancia

Los Crawley vuelven a la gran pantalla para decir adiós. Downton Abbey: El gran final supone el cierre cinematográfico de una saga que comenzó en televisión y conquistó al público con su retrato del cambio social y los vaivenes de una familia aristocrática británica y su servidumbre. Dirigida por Simon Curtis, esta última entrega sitúa la acción en los años treinta, cuando la casa y sus habitantes enfrentan una nueva crisis: el fin de una era. Entre nostalgia, humor británico y el encanto del reparto original (con Michelle Dockery y Hugh Bonneville al frente), la película ofrece un broche digno y emotivo para un fenómeno global.

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.(Netflix)

‘Una casa llena de dinamita’, tensión con el sello de Kathryn Bigelow

La ganadora del Óscar Kathryn Bigelow vuelve a demostrar su maestría en el manejo del suspense con Una casa llena de dinamita, un thriller político que pone a prueba la capacidad de decisión de los altos mandos estadounidenses ante una amenaza nuclear inminente. En este nuevo trabajo, protagonizado por Idris Elba, Rebecca Ferguson y Jared Harris, reconstruye los mismos 19 minutos desde tres perspectivas distintas: las de quienes deben decidir si responder al lanzamiento de un misil desconocido. Con ritmo vertiginoso y una puesta en escena precisa, Bigelow ofrece una mirada tensa y humana sobre el miedo, la responsabilidad y el poder.

Aarón Piper y Miguel Hernán
Aarón Piper y Miguel Hernán en 'La Tregua'. (Plano a Plano)

‘La tregua’, enemigos en un mismo gulag

El español Miguel Ángel Vivas dirige La tregua, un drama bélico ambientado en un gulag soviético durante la Segunda Guerra Mundial. La historia, inspirada en hechos reales, sigue a dos militares (un republicano español y un soldado franquista) que, tras luchar en bandos opuestos, se ven obligados a convivir y colaborar para sobrevivir al frío, el hambre y la violencia del campo. Protagonizada por Arón Piper y Miguel Herrán, la película se inspira en hechos reales y apuesta por una mirada íntima y emocional sobre la reconciliación en medio del horror. Una propuesta dura pero necesaria, que combina rigor histórico y fuerza interpretativa.

Temas Relacionados

Estrenos de cineCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Eran una enfermera y un trompetista, pero también una pareja de espías en el País Vasco durante el franquismo: “Cada acto que hacían era una elección que podía ser de vida o muerte”

Jone Laspiur y Eneko Sagardoy protagonizan ‘Karmele’, la nueva película de Asier Altuna basada en la novela ‘La hora de despertarnos juntos’, de Kirmen Uribe

Eran una enfermera y un

Martin se encuentra a sí mismo más de un año y medio después de salir de ‘OT’: “Empecé con unas referencias y una idea muy clara, pero, joder, soy cantante. Tengo una voz que explotar”

Tras un arduo camino de búsqueda, el también actor salido de la edición pasada de ‘Operación Triunfo’, ha encontrado su sonido. ‘Nuevos recuerdos’, producido por Hidrogenesse, es la prueba definitiva de cara a su álbum debut, previsto para 2026

Martin se encuentra a sí

La RAE responde a la “agresión” de Luis García Montero a su director: guerra abierta entre el Instituto Cervantes y la Real Academia

La institución ha enviado un comunicado lamentando los comentarios vertidos contra Santiago Muñoz Machado, de quien han señalado que ha sido elegido “democráticamente” en dos ocasiones y ha desarrollado una “labor extraordinaria” en el cargo

La RAE responde a la

España será Turquía en el rodaje de la nueva película del creador de ‘Yellowstone’

Murcia acogerá el rodaje de la última superproducción de Warner

España será Turquía en el

Estos son los finalistas del premio del millón de euros: Planeta anuncia a los diez posibles ganadores del segundo galardón literario mejor pagado del mundo

La secretaria del jurado ha informado de que cuatro de los seleccionados han preferido mantener su anonimato y utilizar pseudónimos

Estos son los finalistas del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE aparenta tranquilidad pese

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de UCO sobre Ábalos y los regalo de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

Una española, dos marroquíes y tres noruegos: los activistas de la Global Sumud Flotilla que llevan detenidos una semana en Israel

Donald Trump no quiere a España en la OTAN: “Tal vez debería ser expulsada”

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

ECONOMÍA

La falta de acuerdos políticos

La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 9 octubre

Esto es lo que la empresa debe darte si teletrabajas, según el Tribunal Supremo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”