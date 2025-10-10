Los mejores estrenos de cine de la semana: de ‘Tron: Ares’ y ‘Bala perdida’ a la despedida de ‘Downton Abbey’

Jared Leto en 'Tron: Ares'. (Leah Gallo / Disney )

Llega el fin de semana y los cines en España preparan una importante renovación de cartelera. Desde el regreso de una franquicia de culto como Tron hasta el esperado cierre del fenómeno británico Downton Abbey, pasando por lo nuevo de directores como Darren Aronofsky o Kathryn Bigelow, las novedades en la gran pantalla cuentan con diferentes propuestas que, desde hace varias semanas, han levantado una gran expectación.

De este modo, los espectadores que ya hayan podido ver algunas de las películas más destacadas del momento (hablamos de títulos como Una batalla tras otra, The Smashing Machine o Un fantasma en la batalla, por citar solo algunos de los que más nos gustan), podrán contar con alternativas de sobra para pasar un buen rato frente a la gran pantalla. Desde Infobae España, consideramos que estas son las más interesantes:

‘Tron: Ares’, ciencia ficción con Jared Leto

La tercera entrega de la saga Tron llega a los cines con la misión de expandir un universo que marcó a generaciones de amantes de la ciencia ficción. Dirigida por Joachim Rønning, Tron: Ares está protagonizada por Jared Leto, quien interpreta a un programa de inteligencia artificial enviado al mundo real para cumplir una misión que podría cambiar el destino de la humanidad. Con su estética hipertecnológica y una narrativa que conecta el legado digital con los dilemas de la era de la IA, esta secuela promete ser uno de los grandes eventos visuales del año. Ares marca el primer contacto entre humanos y seres creados por algoritmos, en una historia que combina espectacularidad con reflexión filosófica.

‘Bala perdida’, un Aronofsky entre la violencia y la ternura

El director Darren Aronofsky, conocido por títulos tan intensos como Cisne negro o Requiem por un sueño, se sumerge esta vez en el submundo criminal del Nueva York de los años noventa con Bala perdida. Protagonizada por Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz y Benito A. Martínez Ocasio (Bad Bunny), la película sigue a un exjugador de béisbol que se ve arrastrado a una peligrosa espiral de violencia y supervivencia. Con más humor y calidez de lo habitual en la filmografía del realizador, el filme mantiene, sin embargo, su sello inconfundible: personajes al límite, una atmósfera opresiva y planos que no dan ni para un respiro.

‘Downton Abbey: El gran final’, una despedida con elegancia

Los Crawley vuelven a la gran pantalla para decir adiós. Downton Abbey: El gran final supone el cierre cinematográfico de una saga que comenzó en televisión y conquistó al público con su retrato del cambio social y los vaivenes de una familia aristocrática británica y su servidumbre. Dirigida por Simon Curtis, esta última entrega sitúa la acción en los años treinta, cuando la casa y sus habitantes enfrentan una nueva crisis: el fin de una era. Entre nostalgia, humor británico y el encanto del reparto original (con Michelle Dockery y Hugh Bonneville al frente), la película ofrece un broche digno y emotivo para un fenómeno global.

‘Una casa llena de dinamita’, tensión con el sello de Kathryn Bigelow

La ganadora del Óscar Kathryn Bigelow vuelve a demostrar su maestría en el manejo del suspense con Una casa llena de dinamita, un thriller político que pone a prueba la capacidad de decisión de los altos mandos estadounidenses ante una amenaza nuclear inminente. En este nuevo trabajo, protagonizado por Idris Elba, Rebecca Ferguson y Jared Harris, reconstruye los mismos 19 minutos desde tres perspectivas distintas: las de quienes deben decidir si responder al lanzamiento de un misil desconocido. Con ritmo vertiginoso y una puesta en escena precisa, Bigelow ofrece una mirada tensa y humana sobre el miedo, la responsabilidad y el poder.

‘La tregua’, enemigos en un mismo gulag

El español Miguel Ángel Vivas dirige La tregua, un drama bélico ambientado en un gulag soviético durante la Segunda Guerra Mundial. La historia, inspirada en hechos reales, sigue a dos militares (un republicano español y un soldado franquista) que, tras luchar en bandos opuestos, se ven obligados a convivir y colaborar para sobrevivir al frío, el hambre y la violencia del campo. Protagonizada por Arón Piper y Miguel Herrán, la película se inspira en hechos reales y apuesta por una mirada íntima y emocional sobre la reconciliación en medio del horror. Una propuesta dura pero necesaria, que combina rigor histórico y fuerza interpretativa.