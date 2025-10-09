“La RAE está en manos de un experto en llevar negocios para empresas multimillonarias”: la crítica de Luis García Montero contra la Real Academia Española

Fotografía del poeta y ensayista español Luis García Montero. (EFE/ Gabriel Rodríguez)

La intervención del director del instituto Cervantes, Luis García Montero, durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, no ha pasado desapercibido después de que el también poeta y ensayista arremetiera con fuerza contra el principal dirigente de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

Preguntado por su relación con el responsable de esta institución, García Montero no se ha contenido y ha afirmado que, si bien antes mantenía una buena relación con algunos de sus predecesores, como Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha o Darío Villanueva, la situación actual era diferente. “Ahora la RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho (de abogados) para empresas multimillonarias. Eso, personalmente, crea unas distancias”.

Fotografía de Santiago Muñoz Machado. (Europa Press)

Esta afirmación del director del Instituto Cervantes coge aún más relevancia si se tiene en cuenta que, en menos de una semana, dará inicio el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) de Arequipa, encuentro organizado por ambas instituciones. “Nosotros, por la definición del instituto, nos sentimos vinculados con la diversidad de las lenguas del Estado, y no comprendemos la cerrazón de lo que es reconocer una riqueza”, ha continuado, haciendo referencia a un posible foco de tensión entre el Cervantes y la RAE. “Nos sentimos parte de una comunidad que para proyectar el español debe reconocer que formamos parte de ella y que nadie debe decirles a los demás cómo tienen que hablar, sino mantener la unidad dentro del respeto a cada cual”.

“La gente que de vez en cuando pisamos charcos somos la más sensata”

Santiago Muñoz Machado, actual director de la Real Academia, ocupa el cargo desde el 10 de enero de 2019, momento en el que sucedió al filólogo Darío Villanueva. Jurista de formación y profesión, es miembro de la RAE desde que tomara posesión en el cargo el 26 de mayo de 2013, ejerciendo también la función de secretario. Su nombramiento como director de la institución, en una votación cuya alternativa era el presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, lo convirtió en el primer dirigente no lingüista de la RAE desde que, entre 1982 y 1987, desempeñara esta función el médico y escritor Pedro Laín Entralgo. A finales de 2022, además, renovaría el puesto para permanecer en él durante cinco años más.

Por su parte, Luis García Montero es director del Instituto Cervantes desde 2018. Consagrado como uno de los poetas más destacados de la corriente de la poesía de la experiencia, movimiento clave en la renovación de la lírica española durante la transición, actualmente ocupa también una cátedra en la Universidad de Granada, donde ejerce de profesor. Casado durante 25 años con la conocida novelista Almudena Grandes, el directivo también ha sido una reconocida voz para opinar sobre la actualidad, siempre en clave progresista. “La gente que de vez en cuando pisamos charcos somos la más sensata: a veces hay que reaccionar”, decía durante el desayuno, unas declaraciones que adivinaban sus posteriores palabras sobre la figura de Muñoz Machado.