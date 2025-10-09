España Cultura

“La RAE está en manos de un experto en llevar negocios para empresas multimillonarias”: la crítica de Luis García Montero contra la Real Academia Española

El director del Instituto Cervantes ha arremetido contra Santiago Muñoz Machado, director de la institución desde 2019

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Fotografía del poeta y ensayista
Fotografía del poeta y ensayista español Luis García Montero. (EFE/ Gabriel Rodríguez)

La intervención del director del instituto Cervantes, Luis García Montero, durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, no ha pasado desapercibido después de que el también poeta y ensayista arremetiera con fuerza contra el principal dirigente de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

Preguntado por su relación con el responsable de esta institución, García Montero no se ha contenido y ha afirmado que, si bien antes mantenía una buena relación con algunos de sus predecesores, como Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha o Darío Villanueva, la situación actual era diferente. “Ahora la RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho (de abogados) para empresas multimillonarias. Eso, personalmente, crea unas distancias”.

Fotografía de Santiago Muñoz Machado.
Fotografía de Santiago Muñoz Machado. (Europa Press)

Esta afirmación del director del Instituto Cervantes coge aún más relevancia si se tiene en cuenta que, en menos de una semana, dará inicio el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) de Arequipa, encuentro organizado por ambas instituciones. “Nosotros, por la definición del instituto, nos sentimos vinculados con la diversidad de las lenguas del Estado, y no comprendemos la cerrazón de lo que es reconocer una riqueza”, ha continuado, haciendo referencia a un posible foco de tensión entre el Cervantes y la RAE. “Nos sentimos parte de una comunidad que para proyectar el español debe reconocer que formamos parte de ella y que nadie debe decirles a los demás cómo tienen que hablar, sino mantener la unidad dentro del respeto a cada cual”.

“La gente que de vez en cuando pisamos charcos somos la más sensata”

Santiago Muñoz Machado, actual director de la Real Academia, ocupa el cargo desde el 10 de enero de 2019, momento en el que sucedió al filólogo Darío Villanueva. Jurista de formación y profesión, es miembro de la RAE desde que tomara posesión en el cargo el 26 de mayo de 2013, ejerciendo también la función de secretario. Su nombramiento como director de la institución, en una votación cuya alternativa era el presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, lo convirtió en el primer dirigente no lingüista de la RAE desde que, entre 1982 y 1987, desempeñara esta función el médico y escritor Pedro Laín Entralgo. A finales de 2022, además, renovaría el puesto para permanecer en él durante cinco años más.

ÁLvaro Pombo gana el premio Cervantes 2025

Por su parte, Luis García Montero es director del Instituto Cervantes desde 2018. Consagrado como uno de los poetas más destacados de la corriente de la poesía de la experiencia, movimiento clave en la renovación de la lírica española durante la transición, actualmente ocupa también una cátedra en la Universidad de Granada, donde ejerce de profesor. Casado durante 25 años con la conocida novelista Almudena Grandes, el directivo también ha sido una reconocida voz para opinar sobre la actualidad, siempre en clave progresista. “La gente que de vez en cuando pisamos charcos somos la más sensata: a veces hay que reaccionar”, decía durante el desayuno, unas declaraciones que adivinaban sus posteriores palabras sobre la figura de Muñoz Machado.

Temas Relacionados

Luis García MonteroSantiago Muñoz MachadoRaeEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La RAE responde a la “agresión” de Luis García Montero a su director: guerra abierta entre el Instituto Cervantes y la Real Academia

La institución ha enviado un comunicado lamentando los comentarios vertidos contra Santiago Muñoz Machado, de quien han señalado que ha sido elegido “democráticamente” en dos ocasiones y ha desarrollado una “labor extraordinaria” en el cargo

La RAE responde a la

España será Turquía en el rodaje de la nueva película del creador de ‘Yellowstone’

Murcia acogerá el rodaje de la última superproducción de Warner

España será Turquía en el

Estos son los finalistas del premio del millón de euros: Planeta anuncia a los diez posibles ganadores del segundo galardón literario mejor pagado del mundo

La secretaria del jurado ha informado de que cuatro de los seleccionados han preferido mantener su anonimato y utilizar pseudónimos

Estos son los finalistas del

Ni ‘El refugio atómico’ ni ‘Animal’: la miniserie española de cuatro capítulos que protagoniza Miguel Ángel Silvestre y está arrasando en Netflix

El reconocido actor y la italiana Katia Fellin encabezan el reparto de una ficción sobre una sucesión de crímenes en las islas Canarias

Ni ‘El refugio atómico’ ni

El último Nobel de Literatura en España: adivinó 50 años antes que ganaría el premio y, cuando lo hizo, dijo que se sentía “jodido pero contento”

Desde 1989, ningún escritor nacido en España consigue el prestigioso galardón otorgado por la Academia Sueca

El último Nobel de Literatura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene al

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

Las pulseras “para la puta” o los cientos de euros en transferencias y encargos: los mensajes que revelan que Koldo pagaba los gastos de Ábalos

La Audiencia Nacional rechaza conceder la nacionalidad española a un ciudadano de Jordania por no acreditar “buena conducta cívica”

El Tribunal de Cuentas afirma que su labor no es la de la UCO, que habrá encontrado “algunos pagos” del PSOE no facilitados

Un error en la tramitación de la nacionalidad y un plazo incumplido dejan sin ciudadanía española a un vecino de Tudela

ECONOMÍA

Cuenta atrás para los accionistas

Cuenta atrás para los accionistas indecisos del Sabadell: este viernes acaba el plazo para aceptar la opa de BBVA

Garamendi ironiza con la propuesta de Yolanda Díaz de subir a 10 los días libres por fallecimiento: “Tengo que pedirme un permiso de los permisos de la ministra”

Un español que se fue a Irlanda sin idioma ni experiencia revela cuánto cobra: “Se me metió en la cabeza que me quería ir de España”

Precio de la luz baja: estas son las horas con la tarifa máxima y mínima para este 10 de octubre

El Banco de España solicita incorporar ‘espías’ que vayan de incógnito a los bancos a detectar malas prácticas

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”