¿Se ha retrasado la película que va a escribir y dirigir Taylor Swift? Qué se sabe de su debut como cineasta

En 2022, la compañía Searchlight Pictures anunció que había cerrado un acuerdo con la cantante para que escribiera y dirigiera su primer largometraje

Elena L. Villalvilla

Elena L. Villalvilla

Taylor Swift en el estadio
Taylor Swift en el estadio Monumental durante su concierto Eras Tour en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Todo lo que toca Taylor Swift se convierte en oro. El lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, este pasado viernes, le ha hecho conquistar las salas de cine de todo el mundo. La cantante sorprendió el fin de semana con un evento cinematográfico bautizado como Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, que ha arrasado en taquilla con 34 millones de dólares recaudados en Estados Unidos, consiguiendo 50 millones en todo el mundo. En España, tampoco le ha ido nada mal. Ha conseguido recaudar en sus tres únicos días en cines 624 mil euros.

No es la primera vez que vemos a Taylor Swift en el cine. Ni dentro de la pantalla ni también fuera de ella. La cantante, con sus casi 20 años de carrera, ha hecho sus pinitos en el séptimo arte como actriz en películas como Valentine’s Day (2010) o en el musical Cats (2019). También tuvo un papel en The Giver (2014), adaptación de la novela distópica de Lois Lowry, y ha realizado cameos en series como New Girl.

Fuera de la pantalla, Swift se ha encargado de dirigir varios de sus videoclips más aclamados, como All Too Well: The Short Film (2021), un trabajo de 15 minutos, además de muchos de sus videos. El último, precisamente publicado este pasado domingo noche, The Fate of Ophelia, el single de este nuevo álbum.

Un debut anunciado

En 2022, la compañía Searchlight Pictures —filial de prestigio de Disney, responsable de títulos como Black Swan o The Favourite— anunció que había cerrado un acuerdo con Swift para que escribiera y dirigiera su primer largometraje. Esto parecía cuestión de tiempo. La compositora de 35 años es conocida por su storytelling, es decir, como cuenta las historias en sus canciones. La propia compañía la definió como “una artista y contadora de historias de una generación”.

Tres años después, los detalles de la cinta continúan bajo secreto, aunque ha llegado a circular la versión de que la guionista Alice Birch (Lady Macbeth, Die, My Love) había revisado un borrador, aunque portavoces cercanos al proyecto lo desmintieron, asegurando que solo Swift firmará el guion, como ha detallado Variety.

Taylor Swift es la artista más escuchada del mundo por 2º año consecutivo.

Sin embargo, con la apoteósica gira The Eras Tour, que arrancó en 2023 y se convirtió en la gira más exitosa de la historia, —Swift dio 149 conciertos en 51 ciudades de todo el mundo, finalizando en diciembre del año pasado—, su debut quedó en pausa. La gira no solo rompió récords, también dio origen a la película de concierto más taquillera de la historia (260 millones de dólares).

Con la promoción de The Life of a Showgirl, la cantante ha confirmado que no habrá gira ligada a este álbum. “Voy a ser muy honesta: estoy agotada solo de pensar en hacerlo otra vez, porque querría hacerlo muy, muy bien”, confesó a BBC Radio. Esa declaración ha alimentado las esperanzas de que, liberada de la presión de la carretera, pueda finalmente centrarse en su debut cinematográfico.

Por ahora, ni Searchlight ni el equipo de Swift han ofrecido declaraciones o confirmaciones. Fuentes cercanas aseguran que el estudio sigue “en modo espera”, aguardando una llamada de la cantante.

