Taylor Swift vuelve a los cines con el lanzamiento de su álbum ‘The Life of a Showgirl’: ¿Se podrá ver en España?

Taylor Swift en la Arena Paris Le Defense durante su concierto Eras Tour en París, el 9 de mayo de 2024. (Foto AP/Lewis Joly, archivo)

Taylor Swift va, casi, que a titular por día. Especialmente en los últimos meses, que del silencio absoluto ha pasado a anunciar su duodécimo álbum de estudio, a comprometerse con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y ahora, a volver a los cines, dos años después del exitoso Eras Tour, que en octubre de 2023, meses antes de que su gira mundial llegase a Madrid, dio la vuelta en formato documental por las salas de cine.

Este viernes Variety dio la exclusiva y minutos después lo anunció la propia cantante: en octubre, Taylor volverá a los cines con Taylor Swift: La fiesta de lanzamiento oficial de una Showgirl, (en inglés, Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl) un evento especial de 89 minutos que se estrenará el 3 de octubre, coincidiendo con la llegada de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl. El evento estará disponible durante el fin de semana del lanzamiento, del 3 al 5 de octubre.

Por ahora, la cantante de Pensilvania, de 35 años, todavía no ha dado más pistas sobre el lanzamiento de un posible single o ni quiera del sonido, más allá del nombre del álbum, las portadas -hasta cinco diferentes- o el tracklist, pero sí que su gran día se inaugurará por todo lo alto.

'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl' (@taylorswift)

En Estados Unidos, la producción se exhibirá en las 540 salas de AMC Theatres, en virtud del acuerdo vigente entre la artista y la distribuidora, así como en otras cadenas como Cinemark o Regal. Todas las proyecciones arrancarán de forma simultánea en distintas franjas horarias.

¿Se podrá ver en España?

La gran atracción para los swifties será el estreno mundial del videoclip de The Fate of Ophelia, una de las canciones del nuevo LP. Además, los 89 minutos incluirán material inédito: escenas entre bastidores de la grabación del vídeo, reflexiones personales de Swift sobre las canciones y nuevos lyric videos. En Estados Unidos, el precio de las entradas se ha fijado en 12 dólares, sin incluir gastos de gestión. El número no es casualidad: aunque el 13 ha sido siempre su número de la suerte, el 12 simboliza su duodécimo trabajo de estudio, que también está compuesto por 12 temas.

Taylor Swift ha conquistado Madrid en el primero de sus dos conciertos consecutivos en el Santiago Bernabéu. Un estadio lleno y al que muchas personas se han quedado sin entrar al haberse agotado las entradas a las horas de ponerse a la venta.

Variety anunció en exclusiva que más de un centenar de países podrán disfrutar de la “fiesta de lanzamiento” en cines, algunos de forma simultánea a Estados Unidos y otros en fechas posteriores. Entre los territorios confirmados para el primer fin de semana figuran Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda, Suiza, Austria, Bélgica, los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En estas regiones, las entradas estarán disponibles a partir del próximo martes. El resto de mercados, entre ellos varios europeos, podrán disfrutar del evento a lo largo de octubre, con las fechas definitivas aún por anunciar.

En cuanto a España, la incógnita se despeja a medias: Cinesa ha confirmado que abrirá la preventa el 3 de octubre, lo que garantiza que la película llegará a las salas nacionales, aunque aún no se conocen ni el número de copias ni los cines concretos donde se proyectará.