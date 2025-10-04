‘The Fate of Ophelia’: la nueva canción de Taylor Swift que habla sobre cómo Travis Kelce la salvó

(Instagram: taylorswift)

La última vez que escuchamos un álbum de Taylor Swift estaba lidiando con su propia purga emocional. The Tortured Poets Department (2024) llegó en abril del año pasado, justo cuando estaba inmersa en su gira más grande hasta la fecha, The Eras Tour. En este álbum, que con su versión doble supera una treintena de canciones y las dos horas de duración, la cantante y compositora de Pennsylvania hacía catarsis: reflexionaba como nunca antes sobre su vida pública y privada, su relación con la fama y dos relaciones fallidas. Una, la que ha sido una de las más largas de su vida, la que mantuvo con el actor británico Joe Alwyn, con el que estuvo de 2016 a 2023, así como la que tuvo con el cantante de la banda The 1975 Matty Healy inmediatamente después y que apenas duró un par de meses.

Sin embargo, aquel disco también dejaba entrever un nuevo rayo de luz. En agosto de 2024, Swift empezó a salir con el que es ahora su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Esa relación marcaría un punto de inflexión no solo en su vida personal, sino también en su música. Un año después, el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl —publicado este viernes— confirma esa transformación, y lo hace desde su primera canción: The Fate of Ophelia.

La cantante promociona el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl (Créditos: Hits Radio UK)

Swift, acostumbrada a traer a sus canciones los personajes de Shakespeare, reinterpreta una de las tragedias literarias más célebres: la de Ophelia, el personaje de Hamlet. Swift se adentra en la historia de la joven noble que, en la obra de Shakespeare, acaba enloquecida y ahogada tras el rechazo del príncipe Hamlet de Dinamarca y la muerte de su padre. En su versión, la cantante reescribe ese destino con un final feliz: la Ophelia moderna —ella misma— encuentra a quien la rescata de su naufragio emocional.

Los detalles de la canción

“Y si nunca hubieras venido por mí / Quizá me habría ahogado en la melancolía”, dice Swift en uno de los versos del tema. Y más tarde añade: “Una noche / Me sacaste de mi tumba y / Salvaste mi corazón del destino de Ofelia / Manténlo al 100 en la tierra, el mar, el cielo / Juro lealtad a tus manos, tu equipo, tus vibras”, menciona, haciendo referencia al equipo de Kelce, el Kansas City Chiefs.

Ofelia, cuadro de John Everett Millais (1852) conservado en la Tate Gallery.

Según ha relatado Vogue, así lo ha explicado Swift en el la Official Release Party of a Showgirl, documental de 89 minutos que solo estará por este fin de semana en cines, España incluido, y que explica los conceptos del álbum: “Ophelia se ahogó porque Hamlet jugó tanto con su cabeza que enloqueció. Yo pensé: ¿y si el estribillo es que tú salvaste mi corazón del destino de Ophelia? Básicamente, eres la razón por la que no terminé como esa heroína trágica", dijo.

Incluso la portada de The Life of a Showgirl hace referencia a Ophelia. Swift aparece parcialmente sumergida en el agua, al igual que el personaje ficticio, que tras romperse la rama de un árbol a la que estaba subida, termina ahogada en un arroyo. Sin embargo, a diferencia del personaje de Shakespeare, Swift no se hunde.

Pero este no es el único de los 12 temas que componen el álbum que la artista dedica a su pareja. También destaca Opalite, donde la cantante retrata la calma de encontrar a su persona ideal tras relaciones fallidas; en Eldest Daughter, Swift hace un voto de lealtad y amor eterno, anticipando su futuro juntos, mientras que en Wi$h Li$t sueña con formar una familia y un hogar con él. Wood es tal vez, la más explícita de las canciones.