España Cultura

Un director español compara su película con la de Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio y descubre grandes coincidencias: “Loco, ¿eh?"

El cineasta Rodrigo Cortés compartió en redes su gran descubrimiento: hay planos similares entre su ‘Escape’ y la película que triunfa en taquilla

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Dicen que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban, pero nadie dice nada cuando dos artistas lo hacen sin ni siquiera ser conscientes de ello. Ahí surge un tercer escenario en el cual resulta imposible que nadie se haya copiado de nadie y mucho menos robado, pero aun así surgen dos obras con una gran semblanza entre ellas que no pasa desapercibida. Así ha ocurrido esta semana entre la película que triunfa en taquilla y otra española de hace tan solo unos meses. Y ha sido su propio director el primero en darse cuenta.

“Loco, ¿eh?“, escribía el director de cine Rodrigo Cortés en sus redes sociales adjuntando algunos fotogramas de Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson junto a Leonardo DiCaprio. El director compara los planos de Anderson con los de su película Escape, protagonizada por Mario Casas y estrenada hace tan solo unos meses, tiempo significativo para disipar cualquier duda en torno a una posible copia o robo. "Aclaro —aunque no debería hacer falta— que no insinúo NADA; P. T. es un maestro, su peli es increíble, y la rodaba mientras yo montaba aún ‘Escape’. Sólo digo que qué cosas“, matizaba Cortés.

El autor de películas como Buried escoge hasta 16 fotogramas en los que pone de relieve una composición de planos bastante similar entre él y Paul Thomas Anderson, ya sea en escenas aparentemente insustanciales como la de DiCaprio entrando al supermercado a por sus icónicas gafas de sol o una de las escenas clave del final del filme con Sean Penn a la cabeza. La comparación se reduce meramente a la composición visual y a una serie de coincidencias de espacios y movimientos, porque por lo demás Escape poco o nada tiene que ver con la película de Paul Thomas Anderson en cuanto a argumento se refiere.

Algunos de los planos comparados
Algunos de los planos comparados por Rodrigo Cortés entre 'Una batalla tras otra' y 'Escape'

La película que conquista a todos

“Algunas sincronías son loquísimas, otras tienen que ver con la filosofía de luz, vestuario, tono... Y la película de Anderson es mucho más que eso, claro. Insistiré en que no hay la menor insinuación: no sólo el calendario imposibilita cualquier estímulo, sino que P. T. se tiene bien ganado su sitio en el Olimpo. Os recomiendo mucho ‘One Battle After Another’. ¡Viva la revolución!“, concluía Cortés en redes, animando a sus seguidores a que se acerquen a los cines para ver la película.

Una batalla tras otra cuenta la historia de un grupo de revolucionarios conocido como el 75 francés, que tras un golpe fallido tienen que esconderse durante años de la ira del militar Steve Lockjaw (Sean Penn). Entre ellos están Bob Ferguson (DiCaprio) y su hija Willa (Chase Infinity), quien no ha conocido a su madre y lleva una vida aparentemente normal en el pueblo de Baktan Cross, una ciudad santuario en la que el sensei Sergio maneja todo. Cundo Lockjaw reaparece, padre e hija han de esconderse y la revolución ha de volver a triunfar. Por su parte, Escape llegó a plataformas en marzo de este mismo año, y desde entonces puede verse dentro de la suscripción de Movistar+ para comparar ambas películas y fijarse en la similitud de sus planos como Rodrigo Cortés.

Temas Relacionados

Paul Thomas AndersonLeonardo DiCaprioDirectoresCine españolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El libro que habla sobre el derecho a “ponerse a salvo” de los padres y que ha conmocionado a Italia: “La familia es un organismo social artrítico y estancado”

Andrea Bajani firma ‘El aniversario’, novela ganadora del Premio Strega de este año, con una historia sobre los horrores domésticos que llevan a un hijo a ‘romper’ con sus progenitores

El libro que habla sobre

Llega a Madrid ‘Disney: The Exhibition’, la exposición que repasa los 100 años del estudio: tesoros rescatados, trajes originales y mucho más

Ubicada en la Fundación Canal, esta amplia colección explora los orígenes de la compañía y cuenta con más de 250 objetos exclusivos

Llega a Madrid ‘Disney: The

Las 7 películas de terror más esperadas del mes de octubre: del ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro a una versión sangrienta de La Cenicienta

Repasamos los mejores títulos dentro del género que aterrizarán en las pantallas durante las próximas semanas y que nos lleva desde la reinvención de clásicos a nuevas obras de culto

Las 7 películas de terror

La valiosa reflexión de Will Smith sobre por qué el dinero no da la felicidad: “Es algo que debes llevar a las personas que amas, no intentar obtener de ellas”

El actor de ‘Men in Black’ y ‘Soy leyenda’ asegura que en esta “segunda mitad” de su vida se ha centrado en devolverle al mundo todo lo que la vida le ha dado después de darse cuenta de que “no hay nada material que pueda satisfacerle”

La valiosa reflexión de Will

Una muestra expone 21 obras presuntamente falsificadas de Salvador Dalí: confiscadas tras consultar a la Fundación Gala

La Fiscalía de Roma ha ordenado la incautación de grabados, dibujos y tapices de la muestra que arrancó el pasado sábado

Una muestra expone 21 obras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una anciana vende la mitad

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

Israel intercepta trece barcos de la Flotilla que se dirige a Gaza: trasladan a españoles “sanos y salvos”, entre ellos Ada Colau, a puertos israelíes

Ayuso encarga ya el Belén navideño para la Puerta del Sol por 48.000 euros y pide que se coloquen “misterios” en su despacho y en el de su jefe de gabinete MAR

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

España, entre los países con la electricidad más barata de Europa: las renovables bajan la factura un 32% y el gas pierde peso en la fijación de precios

Las donaciones de vivienda de padres a hijos se disparan un 67% en 7 años por la dificultad de los jóvenes para comprarlas

Alquiler imposible: los jóvenes españoles empiezan a fingir estar en pareja para poder conseguir piso

Número ganador de la lotería 6/49 de este 1 de octubre

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”