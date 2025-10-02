Un director español compara su película con la de Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio y descubre grandes coincidencias: “Loco, ¿eh?"

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Dicen que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban, pero nadie dice nada cuando dos artistas lo hacen sin ni siquiera ser conscientes de ello. Ahí surge un tercer escenario en el cual resulta imposible que nadie se haya copiado de nadie y mucho menos robado, pero aun así surgen dos obras con una gran semblanza entre ellas que no pasa desapercibida. Así ha ocurrido esta semana entre la película que triunfa en taquilla y otra española de hace tan solo unos meses. Y ha sido su propio director el primero en darse cuenta.

“Loco, ¿eh?“, escribía el director de cine Rodrigo Cortés en sus redes sociales adjuntando algunos fotogramas de Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson junto a Leonardo DiCaprio. El director compara los planos de Anderson con los de su película Escape, protagonizada por Mario Casas y estrenada hace tan solo unos meses, tiempo significativo para disipar cualquier duda en torno a una posible copia o robo. "Aclaro —aunque no debería hacer falta— que no insinúo NADA; P. T. es un maestro, su peli es increíble, y la rodaba mientras yo montaba aún ‘Escape’. Sólo digo que qué cosas“, matizaba Cortés.

El autor de películas como Buried escoge hasta 16 fotogramas en los que pone de relieve una composición de planos bastante similar entre él y Paul Thomas Anderson, ya sea en escenas aparentemente insustanciales como la de DiCaprio entrando al supermercado a por sus icónicas gafas de sol o una de las escenas clave del final del filme con Sean Penn a la cabeza. La comparación se reduce meramente a la composición visual y a una serie de coincidencias de espacios y movimientos, porque por lo demás Escape poco o nada tiene que ver con la película de Paul Thomas Anderson en cuanto a argumento se refiere.

Algunos de los planos comparados por Rodrigo Cortés entre 'Una batalla tras otra' y 'Escape'

La película que conquista a todos

“Algunas sincronías son loquísimas, otras tienen que ver con la filosofía de luz, vestuario, tono... Y la película de Anderson es mucho más que eso, claro. Insistiré en que no hay la menor insinuación: no sólo el calendario imposibilita cualquier estímulo, sino que P. T. se tiene bien ganado su sitio en el Olimpo. Os recomiendo mucho ‘One Battle After Another’. ¡Viva la revolución!“, concluía Cortés en redes, animando a sus seguidores a que se acerquen a los cines para ver la película.

Una batalla tras otra cuenta la historia de un grupo de revolucionarios conocido como el 75 francés, que tras un golpe fallido tienen que esconderse durante años de la ira del militar Steve Lockjaw (Sean Penn). Entre ellos están Bob Ferguson (DiCaprio) y su hija Willa (Chase Infinity), quien no ha conocido a su madre y lleva una vida aparentemente normal en el pueblo de Baktan Cross, una ciudad santuario en la que el sensei Sergio maneja todo. Cundo Lockjaw reaparece, padre e hija han de esconderse y la revolución ha de volver a triunfar. Por su parte, Escape llegó a plataformas en marzo de este mismo año, y desde entonces puede verse dentro de la suscripción de Movistar+ para comparar ambas películas y fijarse en la similitud de sus planos como Rodrigo Cortés.