Liam Hemsworth confiesa lo mal que se sintió al ver el enfado de los fans de ‘The Witcher’: “Había bastante ruido y tuve que ignorarlo”

El australiano ha sustituido a Henry Cavill para la dos últimas temporadas del éxito de Netflix, lo que generó un gran descontento entre algunos seguidores

David Pardillos

Por David Pardillos

The Witcher presenta un nuevo tráiler de su cuarta temporada.

Cuando Liam Hemsworth recibió la noticia de que su nombre encabezaría la próxima etapa de The Witcher en Netflix, la reacción del público fue inmediata y estridente. Según Entertainment Weekly, el actor decidió salir de las redes sociales durante casi todo el año siguiente al anuncio, buscando blindarse frente a la intensidad de los comentarios tras la confirmación de su reemplazo al frente de la saga, un papel hasta entonces asociado con Henry Cavill. Hemsworth debutará como protagonista en la temporada 4 de la serie, cuyo estreno está previsto para octubre.

“La respuesta fue bastante ruidosa y tuve que ignorarlo. Empezó a convertirse en una distracción”, reconoció Hemsworth a Entertainment Weekly acerca de la reacción de los seguidores de The Witcher tras conocerse su fichaje. El actor australiano relató que afrontar este tipo de situaciones no le es ajeno, pero que optó por aislarse para proteger su proceso creativo: “Dejé las redes sociales y el internet la mayor parte del año pasado porque no quiero que eso interfiera en la historia que quiero contar actuando.” Su decisión refleja el nivel de expectativa y escrutinio que acompaña cada movimiento en torno a la franquicia.

Los seguidores de la producción no ocultaron su decepción por la salida de Henry Cavill, quien dio vida a Geralt of Rivia durante las tres primeras temporadas y se convirtió en referente para la base de fans. Anticipándose a posibles críticas hacia el nuevo protagonista, Cavill dedicó un mensaje a Hemsworth poco después de anunciar su despedida: “En mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Como con los personajes literarios más grandes, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que encarné a Geralt y entusiasmo por ver la interpretación que hará Liam de este personaje tan fascinante y complejo”, buscando suavizar la transición.

Al interior del equipo, la noticia de la salida de Cavill también dejó huella. Anya Chalotra, intérprete de Yennefer en The Witcher, confesó que lloró cuando supo el desenlace: “Lo recuerdo con mucha claridad. Me afectó profundamente. Estábamos tan unidos a estas personas, y perder a un miembro tan importante del equipo… Este personaje lo es todo para mí.” Sus palabras ilustran la estrecha conexión entre los protagonistas, forjada a lo largo de las filmaciones y el crecimiento de la serie.

(Netflix)
Henry Cavill y su apretada agenda

La showrunner y creadora de la ficción, Lauren Hissrich, explicó en diálogo con Entertainment Weekly que la desvinculación de Cavill se planteó con antelación debido a la agenda del actor, quien quería dedicar su tiempo a otros proyectos. “No quieres retener a alguien o forzarlo a hacer algo en lo que ya no está comprometido. Por eso fue una decisión realmente simbiótica”, detalló Hissrich.

Frente al futuro de la producción, Hissrich sostuvo que nunca se contempló detener la serie por la marcha del protagonista: “La serie es más grande que un actor. Es más grande que yo. Existe una saga literaria, un videojuego. Nosotros solo somos la tercera encarnación. The Witcher vive más allá de cualquier temporada o participante,” publicó Entertainment Weekly, subrayando la solidez de la franquicia. La tercera temporada, lanzada en dos partes en junio y julio de 2023, marcó el cierre de la etapa de Cavill. Ahora, con la llegada de Hemsworth —quien se presentará oficialmente el 30 de octubre—, The Witcher inicia un nuevo ciclo, manteniéndose entre las producciones más relevantes del género fantástico en Netflix.

