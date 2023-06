‘The Witcher’ dice adiós a Henry Cavill, pero no a Geralt de Rivia

142 millones de la serie fueron vistas desde su lanzamiento el pasado 17 de diciembre. (Netflix)

Antes de que la ficción librase una batalla entre dragones y hobbits con La casa del dragón y El señor de los anillos: Los anillos de poder, el mundo de la fantasía tenía un nuevo rey con The Witcher, la serie basada en el universo de Andrzej Sapkowski que se estrenó en Netflix allá por diciembre de 2019. Ahora la plataforma estrena su tercera temporada en dos partes, llegando su primer volumen este mismo jueves 29 de junio a las pantallas. Pero esta no es una temporada más, sino la que está llamada a marcar un antes y un después de la serie, y la que en gran medida puede marcar el futuro de la fantasía medieval en la plataforma.

Tanto es así que mientras se aguardaba a esta tercera entrega, Netflix puso toda la carne en el asador mediante el estreno de varios spin-offs y obras relacionadas con el universo de Geralt de Rivia, como la película de animación The Witcher: la pesadilla del lobo o The Witcher: el origen de la sangre, que estaba ambientada 1200 años antes de Rivia y contaba nada menos que con la flamante ganadora del Oscar Michelle Yeoh como protagonista. Aun con todo, ninguno de ellos consiguió encontrar consenso de crítica ni aceptación del público. ¿Y si la gente no quería el universo per se sino a los protagonistas originales que lo ocupaban?

Te puede interesar: Phoebe Waller-Bridge, la mujer que revolucionó la ficción televisiva con ‘Fleabag’ y que ahora toma el relevo de Harrison Ford en la saga de ‘Indiana Jones’

Esta situación, que en gran medida no es muy lejana a la que le sucede a Marvel Studios con el declive que arrastra desde el final de la saga Endgame, ha conducido a que los fans esperasen esta tercera temporada como agua de mayo. Los fans necesitan más que nunca un canon, un terreno seguro sobre el que pisar y que les conduzca a las historias de Andrzej Sapkowski, tal y como sucedía en las primeras entregas.

“Más o menos hacemos un libro por cada temporada, pero también intentamos asegurarnos de que las historias de ese libro sean las mejores en esa temporada para la serie”, explicaba Lauren Schmidt, showrunner de la serie y máxima responsable a la hora de llevar la pluma del escritor polaco a la gran pantalla. ”A veces movemos un poco esas piezas de ajedrez, hay una gran historia de La sangre de los elfos (la primera novela de la saga Rivia) que vamos a hacer en la tercera temporada, por ejemplo. Y hay una historia corta que no cabía en la primera temporada, así que la ponemos en la segunda. Intentamos ser bastante flexibles con eso”, detallaba Schmidt, dando una idea también de cómo a veces desde el propio guion uno se acaba plegando a las demandas e ilusiones de los fans.

De modo que en esta tercera entrega nos volveremos a poner en la piel de Geralt de Rivia (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) y Yennefer (Anya Chalotra), a los que dejamos al final de la segunda temporada frente a un enorme abismo: la cacería salvaje. Esta nueva amenaza que se cierne sobre los protagonistas podría haber recordado en un primer momento a los Caminantes Blancos de Juego de Tronos, pero su ataque parece que será guardado para más tarde, pues para enfrentarse a este esquelético y demoníaco ejército necesitarán de las mejores capacidades de Ciri.

Porque si hacia un camino parece estar encaminada esta tercera entrega es al desarrollo mágico (y personal) del personaje de Freya Allan. Si nos guiamos por el tercer libro de la saga, Bautismo de fuego, deberíamos comenzar a ver a una Ciri cada vez más poderosa y madura, y es por eso que en la serie seguramente veamos a Geralt de Rivia conducirla hasta Yennefer para que esta pueda desarrollar todo su potencial de poderes mágicos primerizos bajo la protección de la inexpugnable fortaleza de Aretuza.

Te puede interesar: ‘Unicornios’: la insoportable levedad de ser una fotógrafa ‘millennial’

Por si todo ello fuera poco, Ciri tendrá que enfrentarse a una gran revelación que ya conocieron los fans al final de la segunda temporada y que marcará en gran medida el devenir de esta, la identidad de su padre. Nada menos que Emhyr var Emreis, el emperador de Nilfgaard y teóricamente uno de los mayores enemigos de Geralt de Rivia. Habrá que ver si esta revelación no pone de alguna manera en jaque la ya de por sí paternal relación entre el brujo y la joven princesa. Aunque sin duda no será un shock tan grande como al que tendrá que enfrentarse los seguidores de la serie al final de esta temporada.

(Netflix)

Hay un nuevo brujo en el Continente

Michael Gambon, Maggie Gyllenhaal, Don Cheadle, Michiel Huisman... si os suenan algunos de estos nombres es probable que sepáis por dónde van los tiros. Todos tienen en común una cosa, y es que sustituyeron a personajes ya icónicos o que iban camino de serlo con gran resultado. Todos ellos lograron no solo estar a la altura del personaje, sino además hacer olvidar que cada uno de ellos había sido interpretado previamente por otra persona (Richard Harris en Harry Potter, Katie Holmes en Batman Begins, Terrence Howard en Iron Man o Ed Skrein en Juego de tronos).

Ese es el gran reto en el que tendrán que pensar los fans de The Witcher a partir de esta tercera temporada, pues dirán adiós a Henry Cavill, pero no a Geralt de Rivia. El actor anunció con mucho pesar que tenía que abandonar la serie, y aunque al principio se especuló con que se debía a retomar su otro personaje icónico, Superman, en realidad obedecía a una serie de diferencias creativas con los responsables de la serie y el rumbo que esta estaba tomando.

Entre lágrimas y casi sin poder hablar, el actor decía adiós definitivamente al personaje durante un evento de Netflix hace unos meses. “Ha sido un placer y un honor trabajar con todos vosotros. Habéis aportado matices y detalles a esos personajes que a veces corren el riesgo de ser simplificados”, alcanzaba a decir Cavill. El actor era todo un enamorado de las novelas de Sapkowski y por eso parecía el idóneo para el personaje, pero esa misma devoción es quizá la que le ha llevado a tener que echarse a un lado en las próximas temporadas.

Liam Hemsworth en 'Los juegos del hambre - Sinsajo'

Su hueco lo ocupará Liam Hemsworth, conocido principalmente por la saga de Los juegos del hambre donde daba vida a Gale Hawthorne. El actor hermano de Chris Hemsworth está probablemente ante el reto más grande de su carrera como intérprete, y tendrá que poner todo de su parte si quiere hacer olvidar a la gente que no es Henry Cavill. Será difícil, pero cosas más raras se han visto, y si no que le pida consejo a Michael Gambon, Maggie Gyllenhaal o Don Cheadle. The Witcher vuelve este jueves 29 a Netflix y tendrá su segunda parte el 27 de julio. Toca decir adiós a Henry Cavill, pero aún queda serie para rato.

Seguir leyendo: