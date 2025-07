El director que triunfa en Italia con una oda a las mujeres costureras: “Soy fan de Pedro Sánchez, habla desde el corazón”

Parte del elenco femenino de 'Diamanti', de Ferzan Ozpetek

El director italo-turco Ferzan Ozpetek lleva casi treinta años en activo desde que se dio a conocer con Haman, el baño turco, un drama homoerótico que transcurría en las saunas protagonizado por Alessandro Gassman.

A partir de ese momento ha ido creando una filmografía de lo más coherente cuyos temas fundamentales son la familia, la diversidad sexual, la identidad y la amistad por encima de cualquier tipo de barrera económica o cultural.

A lo largo del tiempo se ha ido rodeando de un nutrido grupo de intérpretes con los que ha establecido una intensa relación tanto personal como profesional, figuras tan importantes dentro del ‘star system’ italiano como Marguerita Buy, Stefano Accorsini, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca o Luisa Ranieri.

‘Diamanti’: Una oda a sus actrices

Sus películas siempre se ha caracterizado por la ‘coralidad’, pero su último filme, Diamanti se configura casi en su totalidad alrededor de las mujeres. Por eso, ha reunido a todas sus actrices fetiche, como si se tratara de la ‘troupe’ Almodóvar pero, en este caso, la ‘troupe’ Ozpetek. Y todo para homenajearlas en todo su esplendor través de una película hecha a la medida de cada una, como esos trajes que confeccionan en la sastrería en la que tiene lugar la acción, un espacio repleto de esfuerzo y de sueños que también le sirve al director para rendir pleitesía al cine.

Tráiler Diamanti, una oda a las actrices de Ozpetek (A Contracorriente Films)

“Yo llevaba como unos seis años con la idea de hacer una película que reuniera a todas mis actrices y le di muchas vueltas a qué historia podría contar. Entonces me vino a la mente cuando trabajaba de asistente de dirección y tenía que ir a los talleres de vestuario. Fue uno de mis primeros contactos con el cine, así que decidí partir de ahí“, cuenta Ferzan Ozpetek en conversación con Infobae España a través de zoom.

Llamó a todas las actrices que habían trabajado con él y, aunque algunas no pudieron, la nómina resulta impresionante: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Aurora Giovinazzo y un largo etcétera, entre ellas, la presentadora de televisión Mara Venier. “Ha sido un encuentro muy emocionante y había un componente muy emocional en la película”.

El vestuario resulta fundamental en la película

La película se desarrolla, como hemos comentado, en un taller de costura en los años 70, donde cada una de las mujeres desarrolla un rol determinado. Tienen sus particulares problemas fuera de casa, pero cuando están juntas su relación es de absoluta ‘sororidad’.

“A mí me gusta hacer así las películas, es mi manera de hacer cine, todos sentados en una mesa leyendo el guion”, comenta. En esta ocasión, es el propio director el que se encarga de reclutar a las intérpretes que protagonizarán el filme que van a rodar, cine dentro del cine.

Su amistad con la gran cantante Mina

“Me daba vergüenza salir, pero fue mi amiga Mina (la gran cantante) la que me dijo que me animara. Ella me orienta mucho, así que le hice caso”.

Y es que el director y escritor tiene a Mina como una de sus grandes amigas, algo que prefiere mantener en la más estricta intimidad, aunque las colaboraciones entre ambos sean habituales: él ha dirigido algunos de sus videoclips y ella ha compuesto temas originales para sus películas.

Un fotograma de 'Diamanti' (A Contracorriente Films)

“Llevamos diez años de contacto prácticamente diario y para mí es muy importante. Ella lee todo lo que hago y me escribe notas de voz, es una relación maravillosa y una persona fundamental en mi vida. Me considero muy afortunado. Incluso, cuando alguien publica algo malo en redes y a mí me afecta siempre me da el mismo consejo: no respondas nunca, ignorar es la mejor arma frente a un ataque“.

Diamanti se convirtió en un enorme éxito de taquilla en Italia y estuvo nominada a dos David di Donatello: actriz secundaria para Geppi Cucciari y mejor canción original, interpretada por Giorgia, que este año participo en el Festival de Sanremo.

El autor de grandes películas como El hada ignorante (que ha tenido versión en serie para Disney+), La ventana de enfrente, No basta una vida o Tengo algo que deciros todavía cree en la magia de la pantalla grande más allá de las plataformas. En ese sentido, Diamanti es una película suntuosa, repleta de detalles y de coreografías y música interna. “Lo importante es la relación que se crea con el espectador”.

El director Ferzan Ozpetek

Ozpetek cree que estamos atravesando unos tiempos anómalos (en su país gobierna la extrema derecha de Giorgia Meloni). “La gente tiene miedo a la inmigración, pero dentro de diez años estaremos nosotros viajando a África para traer a gente porque se necesitará. Todo da un poco de miedo, pero a veces hay reacciones bonitas y prefiero quedarme con eso".

En ese sentido, Ozpetek se declara fan de Pedro Sánchez. “Es un político que me gusta, que sigo de cerca, soy fan, porque piensa como yo y habla desde el corazón”.