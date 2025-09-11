Amenábar, Fernando Tejero y Julio Peña presentan ‘El Cautivo’ en ‘La Revuelta’: “Deja algo de su genialidad en cada obra que hace”

Amenábar, Fernando Tejero y Julio Peña presentan 'El Cautivo' en 'La Revuelta' (@larevuelta_tve)

Fernando Tejero ha vuelto a La Revuelta y lo ha hecho en un contexto muy diferente al de su primera visita, aquella época en la que David Broncano todavía presentaba La Resistencia en Movistar Plus. Esta vez, el actor ha llegado acompañado de Alejandro Amenábar y Julio Peña para hablar de El cautivo, la película hispano-italiana que se estrena el 12 de septiembre y que recrea los años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel.

“Mientras sirva para darnos un beso”

El encuentro arrancó en tono distendido. “Encantado de volver a ver” al presentador, dijo Tejero entre risas, antes de recordar el episodio que marcó su primera visita. En febrero, cuenta, se bloqueó y “no sabía que me ibas a preguntar lo del dinero”. Aquel desencuentro queda ahora resuelto en directo con un beso: “Puedes seguir haciendo esos comentarios, mientras sirva para darnos un beso en los morros”, bromeaba el actor, llegando a confesar, en tono de broma, que al ver a Broncano en el Festival de Vitoria pensó: “Tiene la mente abierta, igual tengo posibilidades“.

La reconciliación se completó con un abrazo y un beso en el escenario. Tejero reconoció que “yo sé que la cagué” en su primera intervención, mientras que Broncano se disculpó por haber afirmado que había sido “la peor entrevista”: “no fui capaz de solucionarlo”. La respuesta del actor, con ironía, fue inmediata: “En realidad yo lo que quería era esto”.

La anécdota recordó también la broma de cumpleaños que Tejero había preparado en su anterior visita: en su tarta apareció una foto abrazando a Pablo Motos. “Ahora me duele haberte hecho esto”, dijo entre carcajadas. Para cerrar cualquier resquicio de tensión, el presentador se comprometió a invitar al público de La Revuelta a ver Camino al zoo, la obra de teatro que el cordobés representaba en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Amenábar y el reto de ‘El Cautivo’

Los tres invitados compartieron escenario. A pesar de su trayectoria, Alejandro Amenábar admitió cierta inquietud por su nuevo proyecto: “Es inevitable cuando tardas tantos años en cocinar una película, aunque luego se consuma en lo que tardas en cenar”. La cinta reconstruye los cinco años de cautiverio de Cervantes en Argel, una etapa sobre la que existen documentos y también hipótesis polémicas. Una de ellas apunta a que el escritor pudo mantener una relación homosexual. El director se refirió al tema sin rodeos: “¿dónde estaría el problema si así fuera?”. Y añadió: “Lo entendería en el S. XVI, no en el S. XXI”. Tejero remató la idea con un claro: “¡Stop homofobia!”.

Amenábar explicó que El cautivo “no pretende ser un documental, pero es una ficción basada” en los documentos que describen cómo Cervantes fue esclavizado al no poder pagar su rescate e intentó escapar hasta en cuatro ocasiones. También recordó que existió una denuncia por sodomía firmada por el sacerdote Blanco de Paz, personaje que en la película interpreta Fernando Tejero.

“Una de las decisiones más arriesgadas y acertadas”

La conversación derivó después en las preguntas clásicas de Broncano. Amenábar respondió que su dinero estaba “entre 1 y 4” (serán millones) y reconoció tener “la libido por los suelos”. El momento sirvió también para hablar del joven protagonista de la cinta. Sobre Julio Peña, que interpreta a Cervantes, el director fue contundente: “Ha sido, junto a Belén Rueda, una de las decisiones más arriesgadas de mi carrera, y de las más acertadas”. La reacción emocionada del actor confirmó el peso del elogio.

Tejero, por su parte, insistió en destacar el talento del cineasta: “es un genio” que “deja algo de su genialidad en cada obra que hace”. El cordobés recordó además su impresión al ver en la casa del director la colección de premios: desde el Óscar hasta la larga lista de Goya que avalan su trayectoria. La velada terminó con un regalo para parte del público: 30 entradas para la première de El cautivo, que llegará a los cines el próximo viernes 12 de septiembre.