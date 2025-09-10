España Cultura

The Weeknd anuncia un tercer concierto en Madrid: estas son todas las fechas y el modo de conseguir una entrada

El cantante canadiense regresará a España tres años después de su última actuación con una nueva gira mundial

Nel Gómez

Por Nel Gómez

El cantante The Weeknd. (YouTube)
El paso de The Weeknd por Madrid en el marco de su gira mundial After Hours Til Dawn promete ser una de las fechas más destacadas en la nueva temporada de conciertos. El artista canadiense anunció esta semana la celebración de dos actuaciones en el estadio Metropolitano de Madrid los próximos 28 y 29 de agosto de 2026, pero este miércoles ha anunciado una tercera fecha en la capital para prolongar la que será su única parada por España.

El tercer concierto de The Weeknd en Madrid tendrá lugar el próximo 30 de agosto, también en el Metropolitano, donde el artista ya actuó en 2023 (entonces pasó también por el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona). De este modo, el público español podrá disfrutar en directo de las nuevas canciones de su nuevo álbum, Hurry Up Tomorrow, junto con algunos de los temas más destacados de discos como After Hours o Dawn FM.

Cómo conseguir entradas para los conciertos de The Weeknd

Tal y como ha anunciado Live Nation, entidad responsable de la producción de la gira, la venta general de entradas para las tres fechas se abrirá el viernes 12 de septiembre a las 12h en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Eso sí, desde este martes se ha abierto una preventa para los clientes del Banco Santander a partir de las 14, mientras que quienes se hayan registrado ya en Live Nation podrán hacer lo mismo este jueves 11 a las 12 horas.

Es la primera canción que alcanza esa cantidad de streams en la plataforma. (Instagram: Spotify)

Las entradas saldrán a un precio mínimo de 58 euros, ascendiendo por el momento hasta los 600, incluyendo los gastos de gestión para aquellas que se incluyan en la categoría platinum. Por otra parte, las entradas de pista generales se ubicarán en torno a los 140 euros.

¿El último disco como The Weeknd?

Hurry Up Tomorrow es el sexto álbum de estudio de The Weeknd, pero en realidad va más allá: es, según ha afirmado el propio cantante, el final de una trilogía de discos centradas en la noche, el amanecer y el día. Por otra parte, el artista dejó caer que este podía ser “probablemente mi último éxito como The Weeknd”, aunque afirmó que eso no implicaba dejar de hacer música, sino simplemente buscar un cambio de nombre, de imagen y estilo para afrontar nuevos proyectos.

Del mismo modo, cabe recordar que su gira After Hours Til Dawn dio comienzo en 2022 y se ha ido renovando con la llegada de los nuevos discos, consagrándose como uno de los tours con mayor asistencia y recaudación de la historia. Por otro lado, la prolongación de la gira le llevará ahora por Ciudad de México, Río de Janeiro, São Paulo, París, Ámsterdam, Niza, Milán, Frankfurt, Varsovia, Estocolmo y Londres.

Para todas las fechas en Europa, el cantante Playboi Carti acompañará a The Weelnd como telonero, mientras que en los conciertos de México y Brasil será Anitta la que introduzca los shows del artista canadiense, uno de los artistas más escuchados del mundo gracias a canciones tan exitosas como Starboy, Blinding Lights, Die Four You o The Hills.

Temas Relacionados

The WeekndConciertosConciertos EspañaMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

