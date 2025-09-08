España Cultura

La escritora Miriam Reyes gana Premio Nacional de Poesía 2025

La poeta nacida en Ourense, quien vivió también varios años en Venezuela, ha obtenido el galardón por su poemario ‘Con’, donde explora “las relaciones con el otro” con una escritura “desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo”

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
La poeta Miriam Reyes, galardonada
La poeta Miriam Reyes, galardonada con el Premio Nacional de Poesía de 2025. (Instagram)

El Ministerio de Cultura ha concedido el Premio Nacional de Poesía a la escritora Miriam Reyes por su poemario Con, una obra publicada por la editorial La Bella Varsovia en 2024. El jurado, reunido el 8 de septiembre de 2025, ha destacado que esta obra “participa de la conversación pública en lo que respecta a las posibilidades de los vínculos” y reconoce el trabajo de su autora al “trazar con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, hasta darle un excepcional sentido cósmico”, según recoge un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Los encargados de evaluar el poemario premiado han añadido que el compás del mismo se orienta a explorar “las dimensiones de la relación con el otro. Y lo hace desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, mientras escribe, desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo”. También se ha valorado que Reyes ha logrado “una estructura arquitectónica muy sugerente, donde la sonoridad y el ritmo hacen de Con un excelente poemario que, siendo agudo conceptual, interpela y desviste todas y cada una de nuestras emociones”.

La trayectoria de Miriam Reyes incluye títulos como Espejo negro (DVD, 2001), Bella durmiente (finalista del XIX Premio de poesía Hiperión, Hiperión, 2004), Desalojos (Hiperión, 2008), Haz lo que te digo (Bartleby, 2015), Prensado en frío (Malasangre, 2016), y Sardiña (Chan da pólvora, 2018). Además, su obra reunida aparece bajo el volumen Extraña manera de estar viva (Mixtura, 2022). La poeta, editora y traductora nacida en Ourense, emigró a Caracas a los ocho años y estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela, obteniendo posteriormente la licenciatura en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona. Desde 2001, desarrolla proyectos de escritura audiovisual y recitales multimedia, extendiendo su poesía a otros formatos y escenarios.

Declaraciones del presidente de Sociedad General de Autores y Editores, Antonio Onetti, quien ha explicado que la exposición 'La Movida, juventud y libertad. 1977-1986' recoge "todo lo que fue señero en La Movida". Así, ha explicado que la muestra es "una representación de todos los grupos que participaron en la movida desde sus distintas etapas, pero no solo en el terreno de la música, sino también en la fotografía, en el figurinismo, en el cine y en todas las disciplinas que participaron en lo que era un movimiento cultural".

Los miembros del jurado que ha premiado a Miriam Reyes

El jurado que ha otorgado este reconocimiento ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, y ha contado como vicepresidente con Jesús González González. También participaron representantes de la Real Academia Española, la Real Academia Gallega, la Real Academia de la Lengua Vasca, el Institut d’Estudis Catalans, la Academia Valenciana de la Lengua, la CRUE, la Asociación Española de Críticos Literarios, la FAPE, el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, además de una representante del Ministerio de Cultura y la poeta Chus Pato, galardonada en la edición pasada.

Miriam Reyes se une de este modo a una lista de ganadores de un premio que también han obtenido autores como Rafael Alberti, Gerardo Diego o Dámaso Alonso en sus primeros años, pero que hasta 2002, más de 75 años después de su aparición, solo contaba con dos poetas premiadas (Alfonsa de la Torre, en 1951, y Carmen Conde en 1967), hasta que Julia Uceda obtuviera la distinción en 2003 y Chantal Maillard en 2004. Desde entonces, varias han sido las autoras ganadoras del Premio Nacional de Poesía, entre ellas Antònia Vicens, Pilar Pallarés, Olga Novo, Miren Agur Meabe, Aurora Luque, Yolanda Castaño o la propia Chus Pato, quienes han sido las premiadas en las últimas siete ediciones.

Temas Relacionados

PoesíaPoetasMinisterio De CulturaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gusta ‘Expediente Warren’ no te pierdas esta película de terror que acaba de llegar a Netflix

La plataforma recupera la ópera prima de Ishana Shyamalan, la hija de M. Night Shyamalan que se introduce en el universo de su padre

Si te gusta ‘Expediente Warren’

Una niña de 5 años se sube a una araña de oro en un museo y pinta en un cuadro valorado en 200.000 euros

Un descuido desencadenó daños en piezas de alto valor y abrió una discusión sobre la vigilancia en espacios culturales

Una niña de 5 años

El escritor Juan José Millás reflexiona sobre la vejez: “Te acostumbras, porque vas poco a poco”

El escritor de 79 años, publicó el pasado mayo su último libro, ‘Este imbécil va a escribir una novela’, en la que mezcla la invención con la autobiografía

El escritor Juan José Millás

Charles Chaplin, el genio detrás de Charlot y sus relaciones con chicas menores de edad: “Era verdad”

La vida del icónico cineasta estuvo marcada por romances controvertidos y juicios mediáticos. Geraldine Chaplin desafió la versión oficial

Charles Chaplin, el genio detrás

El clásico de Akira Kurosawa que reviven Denzel Washington y Spike Lee llega a Apple TV+: “Es puro Shakespeare”

El tándem formado por el célebre actor y el director afroamericano vuelven a reunirse en ‘Del cielo al infierno’

El clásico de Akira Kurosawa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 25 años,

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Esto es lo que tienes que hacer si tus rosas se llenan de manchas negras, según un experto en jardinería

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 8 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Sebastián Ramírez, abogado: “Hasta que el hijo no alcanza la independencia económica se le debe seguir manteniendo”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”