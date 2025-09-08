La escritora Miriam Reyes gana Premio Nacional de Poesía 2025

La poeta Miriam Reyes, galardonada con el Premio Nacional de Poesía de 2025. (Instagram)

El Ministerio de Cultura ha concedido el Premio Nacional de Poesía a la escritora Miriam Reyes por su poemario Con, una obra publicada por la editorial La Bella Varsovia en 2024. El jurado, reunido el 8 de septiembre de 2025, ha destacado que esta obra “participa de la conversación pública en lo que respecta a las posibilidades de los vínculos” y reconoce el trabajo de su autora al “trazar con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, hasta darle un excepcional sentido cósmico”, según recoge un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Los encargados de evaluar el poemario premiado han añadido que el compás del mismo se orienta a explorar “las dimensiones de la relación con el otro. Y lo hace desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, mientras escribe, desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo”. También se ha valorado que Reyes ha logrado “una estructura arquitectónica muy sugerente, donde la sonoridad y el ritmo hacen de Con un excelente poemario que, siendo agudo conceptual, interpela y desviste todas y cada una de nuestras emociones”.

La trayectoria de Miriam Reyes incluye títulos como Espejo negro (DVD, 2001), Bella durmiente (finalista del XIX Premio de poesía Hiperión, Hiperión, 2004), Desalojos (Hiperión, 2008), Haz lo que te digo (Bartleby, 2015), Prensado en frío (Malasangre, 2016), y Sardiña (Chan da pólvora, 2018). Además, su obra reunida aparece bajo el volumen Extraña manera de estar viva (Mixtura, 2022). La poeta, editora y traductora nacida en Ourense, emigró a Caracas a los ocho años y estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela, obteniendo posteriormente la licenciatura en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona. Desde 2001, desarrolla proyectos de escritura audiovisual y recitales multimedia, extendiendo su poesía a otros formatos y escenarios.

Los miembros del jurado que ha premiado a Miriam Reyes

El jurado que ha otorgado este reconocimiento ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, y ha contado como vicepresidente con Jesús González González. También participaron representantes de la Real Academia Española, la Real Academia Gallega, la Real Academia de la Lengua Vasca, el Institut d’Estudis Catalans, la Academia Valenciana de la Lengua, la CRUE, la Asociación Española de Críticos Literarios, la FAPE, el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, además de una representante del Ministerio de Cultura y la poeta Chus Pato, galardonada en la edición pasada.

Miriam Reyes se une de este modo a una lista de ganadores de un premio que también han obtenido autores como Rafael Alberti, Gerardo Diego o Dámaso Alonso en sus primeros años, pero que hasta 2002, más de 75 años después de su aparición, solo contaba con dos poetas premiadas (Alfonsa de la Torre, en 1951, y Carmen Conde en 1967), hasta que Julia Uceda obtuviera la distinción en 2003 y Chantal Maillard en 2004. Desde entonces, varias han sido las autoras ganadoras del Premio Nacional de Poesía, entre ellas Antònia Vicens, Pilar Pallarés, Olga Novo, Miren Agur Meabe, Aurora Luque, Yolanda Castaño o la propia Chus Pato, quienes han sido las premiadas en las últimas siete ediciones.