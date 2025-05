Netflix bate un gran récord comprando los derechos de una película pensada para cines: su mayor apuesta desde ‘Emilia Pérez’

Imagen de 'Nouvelle Vague', la nueva película de Richard Linklater

Ya es oficial: Netflix acaba de adquirir la primera película recién salida del Festival de Cannes, que acaba de tener lugar estos días y que ha proclamado a It Was Just an Accident de Jafar Panahi como gran ganadora. La película del cineasta iraní es la que se ha llevado la Palma de Oro, pero ni mucho menos la única que ha atraído miradas a lo largo del certamen. De hecho, ha sido otra bien distinta la que ha provocado que Netflix tirase la casa por la ventana y batiese su propio récord.

Hablamos de Nouvelle Vague, la película dirigida por Richard Linklater y presentada en primicia en este reciente Festival de Cannes, en el que competía por la Palma de Oro pero de donde se marchó sin premio alguno, a pesar de haber obtenido grandes críticas. La película rinde homenaje e indaga a la vez en una mítica película francesa, Al final de la escapada de Jean-Luc Godard, la que es considerada como una de las cintas paradigmáticas de la Nouvelle Vague, corriente cinematográfica francesa surgida en los años 50 y 60 y de la que surgieron otros directores como François Truffaut, Éric Rohmer o Agnes Varda.

La película cuenta precisamente la intrahistoria de aquella película, el rodaje de la misma y la relación entre el director Jean-Luc Godard y la estrella americana Jean Seberg, que están interpretados por Guillaume Marbeck y Zoey Deutch, respectivamente. Todos estos ingredientes quizá hayan provocado que Netflix haya decidido tirar la casa por la ventana y poner hasta 4 millones de dólares para hacerse con los derechos de distribución de la película, superando así su propio récord de compra más cara de una película en francés. Un registro que hasta el momento ostentaba precisamente Emilia Pérez, la otra película francesa con la que Netflix arrasó en las nominaciones de los Oscar pero que estuvo rodeada de gran polémica.

Richard Linklater en el rodaje de 'Nouvelle Vague'

Una película pensada para la gran pantalla

Emilia Perez sin duda le dio un gran resultado y rendimiento a Netflix, pero está por ver si Nouvelle Vague seguiría el mismo camino. De momento, la plataforma se enfrenta a una gran contradicción, y es que el filme de Richard Linklater incluye toda una declaración de intenciones dentro de la propia película, cuando esta explicita “A film for the big screen” entre sus propias imágenes. Lo cierto es que ya la anterior obra del director de Boyhood, llamada Hit Man. Asesino por casualidad, contó con Netlix como responsable de distribución internacional.

Es de sobra conocido por todos que Netflix estrena directamente sus películas en la plataforma, salvo en contadas excepciones, y esas excepciones pasan por el derecho a aspirar a premios. Los Oscar exigen al menos dos semanas en cartelera para que cualquier película sea nominable, por lo que Nouvelle Vague tendrá que pasar por cines si quiere seguir el camino de Emilia Perez. Mientras tanto, en España habrá que esperar para ver si la película obtiene distribución en cines o va directamente al streaming para ser sepultada entre otras tantas películas y series.