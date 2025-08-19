España Cultura

Si te gustan ‘Peaky Blinders’ o ‘Succession’, esta será tu nueva serie favorita: sangre, rebelión y cerveza negra

Netflix prepara una nueva gran producción centrada en la familia detrás de la marca de cerveza Guinness

David Pardillos

Imagen de 'House of Guinness' (Netflix)

A mediados de septiembre, la plataforma Netflix incorporará un esperado drama histórico a su catálogo: House of Guinness, creada por Steven Knight, el reconocido autor detrás de Peaky Blinders, según anunció la propia compañía a través de sus redes sociales. La serie, centrada en el auge y crisis de la dinastía Guinness, debutará el 25 de septiembre y propone al espectador una inmersión en los juegos de poder, ambición y escándalo que acompañaron a la legendaria familia cervecera en el Dublín y Nueva York del siglo XIX.

Tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, la dirección de la icónica cervecería queda en manos de sus cuatro hijos: Arthur, Edward, Anne y Ben. El fallecimiento del patriarca y la apertura de su testamento desencadenan una lucha intestina, poniendo a prueba los lazos familiares en un entorno marcado por la expansión empresarial y los desafíos sociales del momento. Netflix divulgó las primeras imágenes oficiales y el póster promocional, adelantando el tono sombrío y elegante que, bajo la dirección de Knight, promete explorar no solo las glorias del apellido sino también una serie de crisis internas a partir de la sucesión del imperio Guinness.

“La primera prioridad es no fastidiarla, la segunda es hacer que Guinness sea aún más grande”, cuenta Steven Knight en una reciente entrevista concedida a TUDUM, el portal oficial de la plataforma. Para el creador, el principal atractivo radica en el vértigo de una herencia repentina: “Son jóvenes y reciben la tarea de hacerse cargo de esta marca increíblemente exitosa... es una familia salvaje, pasional y entusiasmada por la vida”. El relato de la serie se sitúa justo después de la muerte de Sir Benjamin, cuando el futuro de todo el legado Guinness debe redefinirse a partir de las tensiones entre los herederos, sus ambiciones y las fuerzas externas que buscan aprovechar cualquier flaqueza.

Imagen de 'House of Guinness'

Las caras detrás de la cerveza

El eje de la narración reside en los hermanos Arthur y Edward, interpretados por Anthony Boyle y Louis Partridge, respectivamente. Según Knight, la administración conjunta de la cervecería no es casual y esconde motivos que serán motor del drama: “No revelaré nada de la trama, pero se les otorgó la administración conjunta de la cervecería por razones muy interesantes”, anticipó el creador de la serie. La lista de intérpretes se completa con nombres reconocidos como Emily Fairn (Anne Plunket), Fionn O’Shea (Benjamin Guinness), James Norton (Sean Rafferty), Niamh McCormack (Ellen Cochrane), Seamus O’Hara (Patrick Cochrane), Michael McElhatton (John Potter), Dervla Kirwan (Agnes Guinness), entre otros. Destaca además la presencia de Jack Gleeson, conocido internacionalmente por su papel en Juego de tronos, quien encarnará a Byron Hedges.

El material promocional compartido por Netflix muestra a los protagonistas en lujosos escenarios y en medio de reuniones y celebraciones, elementos que, a juicio de su creador, capturan “la pasión y el deseo de grandeza” de una familia dispuesta a defender su nombre a toda costa. Temas como el imperio familiar, la ambición industrial y las turbulencias íntimas emergen como hilos conductores del relato, recordando la fórmula de éxito que hizo célebre a Peaky Blinders, aunque ahora bajo el emblema de una de las marcas más perdurables de Europa.

House of Guinness representa el regreso de Steven Knight al drama de época y las historias cruzadas de poder y legado. Mientras los aficionados aguardan también por la adaptación cinematográfica de Peaky Blinders y el estreno de The Immortal Man, la agenda del guionista británico sigue intensificándose. Knight acaba de ser confirmado como guionista de la próxima cinta de James Bond, que dirigirá Denis Villeneuve, abriendo una nueva etapa en la ya sólida carrera del creador.

