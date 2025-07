“Una pelota de fútbol es la mejor invitación en el mundo”: la profunda reflexión de una estrella del cine que se hizo viral

Matthew McConaughey es un aficionado a los deportes. Recientemente estuvo en el torneo de Wimbledon, en el Reino Unido, pero también se mostró en más de una ocasión apoyando al Austin FC de la Major League Soccer (MLS).

El actor de 55 años, protagonista del popular filme Deadpool & Wolverine, realizó un llamativo análisis con relación al fútbol que se viralizó de inmediato en las redes sociales.

En una entrevista televisiva, el artista destacó: “Mi trabajo me lleva a todas partes del mundo, ¿cuál es la mejor invitación del mundo? ¡La mejor invitación en el mundo es una pelota de fútbol!"

El planteo acaparó la atención de los usuarios de X (ex Twitter), que de inmediato generaron miles de reacciones entre los fanáticos del cine y el deporte más popular del planeta.

“Hay un solo juego que podés depender que se juegue en todo el mundo, y es el fútbol. Alrededor del mundo, vos podés estar en una plaza en Roma y hay alguien que tendrá una pelota de fútbol. Puedes acercarte, no hace falta que nadie te presente; te patean la pelota y ya sos parte del juego”, continuó el texano.

Con una convicción notoria, Matthew McConaughey cerró: “Jugamos un partidito en cualquier parte del mundo, donde haya una pelota de fútbol. Ni siquiera tienes que estrecharle la mano a alguien y decir: Hola, ¿cómo estás? Una pelota de fútbol es un gran ecualizador. Es un hacedor de paz. Es la mejor invitación del mundo".

El año pasado, el actor ganador del Oscar había participado del podcast Good Trouble with Nick Kyrgios, en donde compartió una de las decisiones más trascendentales de su vida: dejar Hollywood y regresar a su estado natal, Texas. A sus 55 años, McConaughey reflexionó sobre los desafíos y aprendizajes que enfrentó al abandonar una carrera próspera, pero limitada, en el cine comercial.

“El diablo está en los infinitos sí y no en los no,” afirmó con convicción el actor al tenista Nick Kyrgios, explicando que aprender a decir no fue crucial en su trayectoria. Durante años, el actor fue una figura recurrente en las comedias románticas, protagonizando éxitos como The Wedding Planner, How to Lose a Guy in 10 Days y Failure to Launch. Estas producciones le otorgaron popularidad, estabilidad financiera y reconocimiento mundial, pero, según sus propias palabras, lo colocaron en un carril del que no podía salir.

“Ese era mi camino, y me gustaba. Pero cualquier cosa fuera de ese camino, dramas o papeles más desafiantes, eran un no constante por parte de Hollywood,” relató el actor de 55 años, según detalla People. La industria lo encasillaba, insistiendo en que se mantuviera en el género que garantizaba éxito en taquilla. Sin embargo, ese aparente confort se convirtió en un piloto automático que lo distanció de su verdadero propósito artístico.

Esta insatisfacción personal y profesional lo llevó a tomar una decisión radical: mudarse con su familia al rancho que poseen en Texas y dejar de actuar indefinidamente. En este punto, su esposa, Camila Alves, desempeñó un papel clave. Es que la pareja hizo un pacto: “No voy a regresar a trabajar a menos que me ofrezcan papeles que quiero hacer”. Este acuerdo se convirtió en el pilar de los dos años de incertidumbre que siguieron, marcados por su deseo de mantener la promesa y encontrar un nuevo propósito lejos de los reflectores. Así, además, lograba seguir de cerca al Austin FC, equipo del que es fanático en la MLS. Y en más de una ocasión se lo vio en el estadio apoyando a la franquicia de Texas.