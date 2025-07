José Madero, la estrella del rock mexicano con su primera gira por España: “Después de 25 años, se me hace irreal caminar por la calle y que nadie sepa quién soy”

El cantante José Madero durante la entrevista con 'Infobae España'. (Carlos de Antonio de la Peña)

José Madero camina por la Gran Vía de Madrid y tiene una experiencia “liberadora”. “Nadie tiene la más mínima idea de quién soy”, explica el cantante en una entrevista con Infobae España. “Después de 25 años, se me hace irreal tener la oportunidad de vivirlo otra vez”.

A pesar de que un par de personas le han parado por la mañana, otra más por la tarde, la situación ya es bastante novedosa para el músico. Pero, ¿quién es José Madero? Puede que para la mayor parte de los viandantes de Madrid se trate tan solo de un peatón más, de los que llevan sombrero y gafas de sol para protegerse del verano. En México, en cambio, todo el mundo le conoce por ser la voz de uno de los grupos de rock más queridos de las últimas décadas, Pxndx, y por una más que consolidada carrera en solitario que, desde hace casi 10 años, le ha procurado millones de fans por toda América Latina.

Durante su presentación en 2024, Madero interpreta éxitos tanto solistas como de Pxndx. Crédito: Amazon Music/ Vive Latino

Su primera gira europea

José Madero había estado antes en España, pero nunca por trabajo. El próximo 5 de septiembre comenzará su primera gira por Europa, con varias fechas en Zaragoza, Barcelona, Madrid (donde agotó las entradas para la primera fecha y ha anunciado una nueva actuación el 16 de septiembre), Berlín y París. Un nuevo paso para difundir su música más allá del mercado latinoamericano, pero que, asegura, no nace de una decisión razonada, sino como resultado de una oportunidad largamente postergada.

Desde que empezó mi carrera con Pxndx, tuvimos algunas oportunidades de venir a tocar a España y Europa, pero por X o Y razón, se nos caía la oportunidad“. El cantante confiesa que, incluso, llegó a pensar que nunca pisaría un escenario en nuestro país, pero que todo cambió cuando recibió la invitación del festival Vive Latino celebrado en Zaragoza: el impulso que necesitaba para diseñar todo un viaje con diferentes paradas en el Viejo continente: “Se empezaron a vender los boletos y fue como ‘okey, vamos a tratar de hacerlo’”.

Así, cuando asumió que la primera gira por Europa ya era una realidad, decidió hacerlo a su manera. “Si voy, quiero ir en forma de concierto bien hecho, promoción, etcétera. Por eso lo estamos haciendo así”. Junto a él actuará también el grupo La gusana ciega, lo que le servirá de apoyo en esta aventura que, más allá de cumplir un objetivo profesional, le sirve para justificar todo el trabajo realizado durante tantos años.

José Madero anuncia una nueva fecha en Madrid después de agotar todas las entradas para el concierto que tenía programado.

“No encontraba lógica en sacar un álbum solista si iba a sonar igual”

Pasar de una banda consolidada como Pxndx a una carrera en solitario no solo transformó la vida musical de José Madero, sino que también redefinió su proceso creativo y su relación con la industria. “No creas que dar el salto como solista fuera (comercialmente) ventajoso”, advierte el cantante cuando habla de aquellos momentos. Construir una nueva carrera conllevó más trabajo que nunca, pero supuso también ventajas para el artista. “La toma de decisiones es mucho más fácil porque no tengo que pelearme con nadie para llegar a un acuerdo”.

Además, reconoce que hubiera sido difícil mantener el grupo en activo llegada cierta edad. “Tener una banda de adultos es casi imposible. Ahora La toma de decisiones es mucho más fácil porque no tengo que pelearme con nadie para llegar a un acuerdo”. Compaginar agendas, ceder ante las necesidades y responsabilidades de cada uno, hubiera sido realmente difícil.

Al margen de esa mayor libertad, lo cierto es que José Madero ha buscado también alejarse del sonido de Pxndx, ya definido desde los inicios del grupo. “Quise alejarme de eso, no porque no me gustara, sino porque no encontraba lógica en sacar un álbum solista si iba a sonar igual”, explica. Del rock de los 2000 pasó a géneros como el pop y la balada, sin renunciar por ello a lo que le definía.

El cantante José Madero durante la entrevista con 'Infobae España'. (Carlos de Antonio de la Peña)

Incómodo si su público sabe ‘demasiado’

La mayor demostración de que el músico no rechazó a su esencia fue, de hecho, que la mayor parte de las canciones de su primer disco en solitario habían sido compuestas por él mientras la banda aún existía. “Las hice para tener una válvula de escape”, recuerda, “de hacer mis cosas y que sonaran diferentes, sin planear sacarlas”. Por eso, cuando le surgió la oportunidad de seguir su camino en solitario, decidió utilizarlas como base para su primer trabajo.

En cualquier caso, en sus seis álbumes de estudio (siete si se tiene en cuenta el EP Aurora que sacó en 2023), si algo ha demostrado José Madero es su inquietud para explorar nuevos territorios musicales y su facilidad para conquistarlos con sus letras y su voz. “No me gusta quedarme haciendo lo mismo, me aburro. Si saco un álbum con la misma formulita, se me empiezan a confundir las canciones”.

De hecho, en su último disco, Sarajevo, el músico ha impulsado una vuelta al sonido de guitarras eléctricas más cercano a Pxndx desde la disolución de la banda. Fue en el concierto inaugural para promocionar este nuevo trabajo que Madero protagonizó una anécdota muy sonada en el país: tras varios problemas técnicos durante la actuación (que además había coincidido con todo un evento en Ciudad de México como lo fue la vuelta de Paul McCartney), el cantante protagonizó una serie de confesiones sobre sus propias inseguridades y vulnerabilidades en una carrera tan exigente como la de un músico. “Dije que había pensado en dejarlo muchas veces”, confiesa.

El público se volcó con él y desde las redes sociales le llegaron miles de mensajes de apoyo, pero nada evitó que se arrepintiera de haberlo dicho. “Me gustaría ser más hermético de lo que ya soy con mi público. No me gusta combinar mi vida privada con mi vida pública: ya comparto demasiado en las canciones como para que sepan qué hago en el día a día”.

José Madero en su conversación con Infobae España. (Carlos de Antonio de la Peña)

Un “respiro” mientras atrae a un nuevo público

Por eso disfruta tanto en Madrid; toda la presión que supone la fama, el amor de los fans, a veces se le hace cuesta arriba, aunque no lo rechaza ni pretende imaginarse una vida alternativa a la que tiene. “Sé que (cuando acabe la gira europea) voy a regresar a lo mismo, pero precisamente por eso estoy disfrutándolo”, argumenta. Al mismo tiempo, sabe que precisamente su popularidad en América Latina es lo que le ha permitido vender tantas entradas ya no en España, sino en países como Francia o Alemania. “Estoy casi seguro que en estas fechas se va a llenar los shows de gente latina, eso me tiene un poco tranquilo, pero también estoy haciendo esto para llegar a gente local y abrir mercado”.

Al menos en España, cree que eso podrá funcionar por el hecho de que percibe en las bandas que escucha de nuestro país muchas similitudes con su trabajo. “Siempre he dicho, por las bandas que yo escucho, que estamos más o menos en la misma línea artística”, expresa. Prueba de ello es que, por pura coincidencia, su estreno en los escenarios españoles ha llegado este mes de julio de la mano de Love of Lesbian, un grupo con el que coincidió en México y que le invitó a cantar en su gira para celebrar el 25 aniversario de este mítico grupo del panorama rock indie español. “Somos parecidos en el tipo de lírica”.

El cantante plasmó el feminicidio de Karen Esquivel en su nuevo tema Crédito: YouTube: José Madero

José Madero cumplirá 45 años en España, a tan solo unos días de que inicie su aventura. No parece, sin embargo, que este reto o el hecho de tener un “respiro” de la fama lejos de América Latina vayan a frenarle. En junio, estrenó junto a Mijares una nueva canción, El Mendigo Día del Padre, y ya trabaja en un nuevo álbum que todavía no ha empezado a grabar. “Creo que me voy a ir al otro espectro”, adelanta, confiando que no piensa quedarse en los sonidos de su último disco ni procurarse una zona de confort. Como diría él, eso sería aburrido.