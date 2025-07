Trueno: “Hay países que ni siquiera me imaginaba conocer de vacaciones y hoy estamos yendo a trabajar con nuestra música”

Trueno en su actuación en Malmö, en Suecia.

Cuando canta Trueno, el público levanta la izquierda, también la derecha a la vez. “Esta mierda no sale en TV, somos los mejores, ¿y qué?“, empieza cantando Trueno en GRANDMASTER, el primer tema de la ampliación de su tercer disco, El Último Baile Deluxe.

Hace menos de dos meses, Mateo Palacios Corazzina (más conocido como Trueno) lanzó esta nueva versión para presentar y añadir siete nuevos temas a un disco con el que se ha confirmado como uno de los referentes de la música urbana argentina. En Deluxe dobla la apuesta: desde bases ochenteras y samples que recuerdan a otros clásicos del rap y el hiphop a estilos más melódicos. Hay ecos de Kendrick Lamar, ritmos que podrían pasar por los de Jai-Z, pero también espacio para otros géneros que ya estaban en el disco original como el trap, el R&B o el reguetón.

Sin embargo, si tuviéramos que quedarnos con lo que realmente une el nuevo trabajo y el antiguo, es algo que se encuentra incluso más allá de la música: esa Argentina que tanto echa de menos cuando se va de gira (y ya lleva unos cuantos meses). Una tierra que, en palabras de Mercedes Sosa, “duele si me quedo, pero me muero si me voy” y que hace que el rapero, a sus 23 años (han pasado más de 10 desde que empezó a rapear en batallas de gallos), ya haya comprendido cuánto le debe su música al país en que creció, y al mismo tiempo cuánto puede llegar a devolverle... esté donde esté.

Desde el 20 de junio, Trueno está actuando en diversos escenarios de España y pasando por diferentes festivales y eventos: Gran Canaria, Valladolid, Zaragoza... solo un único concierto en Malmö (Suecia) lo ha llevado fuera de nuestras fronteras, para una vuelta que ahora le llevará, este mismo martes, a actuar en Alicante en el Alma Occident Festival y más adelante en Llanera, Castrelos, Estepona, Cádiz... hasta su última fecha el 13 de septiembre en Pamplona. En su mente, hay dos ideas fijas: “conquistar” al público en cada show, y prepararse al máximo para, cuando al fin vuelva a pisar su tierra, ofrecer el mejor espectáculo posible.

Fotografía de Trueno y su banda en el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza.

Una carrera que empezó con 15 años

- Pregunta: Desde los 15 años has estado lanzando singles. ¿Cómo te sientes casi diez años después?

- Respuesta: Mi primer single, King, lo saqué en 2017 con el fin de empezar a probar lo que era la música y transmitir algo más allá de la competencia en las batallas y de la confrontación. Era muy difícil para mí porque no sabía con qué tema empezar, ni con qué género, ni cómo quería marcar mi primera canción. Hablando con mi padre y todo, encontré la razón y la guía de poder hacer algo que representara mi estilo al 100% a mí, con todo lo que formé en mi vida. Creo que fue una guía clave para lo que representa mi proyecto hoy en día. Mi carrera está demasiado ligada a ese primer lanzamiento que hice cuando tenía 15 años.

- P: ¿Qué tal se te ha dado gestionar temas como el éxito, la presión, la fama...? ¿Qué te ha costado más?

- R: Nunca me llevé muy bien con la fama y la exposición y todo, pero también entiendo que es parte de generar un público y que tengo que convivir con eso. Quizás al principio me costaba mucho al ser un niño que perseguía su sueño y en la escuela y el día a día sobrellevar la idealización de la gente: todo cambia cuando uno empieza a aparecer en una pantalla. Fue muy difícil, pero hoy en día creo que encontré mi propia manera de llevarlo y de gestionarlo. Entendí cuándo quiero mostrarme a las redes y a la audiencia y cuándo quiero guardarme para hacer música tranquilo y poder gestionarlo un poquito mejor.

Imagen de 'El último baile', el último álbum de estudio de Trueno.

- P: Ganaste tu primer Gardel de Oro en 2023... ¡Con tan solo 21 años! ¿Qué sentiste entonces? ¿Lo mismo que el pasado mes de junio cuando te llevaste otros tantos?

- R: Creo que el Gardel de Oro es y va a ser siempre uno de los mayores premios y logros que tuve en la vida. Como argentinos, nosotros siempre vimos a las grandes imágenes dentro de esas categorías y esos premios como Charly García, Fito Páez, Spinetta, Mercedes... Todos los intérpretes más grandes que tuvo el país eran partícipes y era la música que estaba premiada en ese momento. Que ahora la música urbana y todo lo que nosotros empezamos sea parte de eso y que artistas de nuestra generación lleguen a ganar un Gardel de Oro me parece que habla mucho también del trabajo de esta generación. Nunca nos vamos a olvidar de dónde salimos ni de dónde venimos y que lo que hacemos lo hacemos para nuestro país y para nuestra gente. La hazaña que tengo es representar la bandera y todo lo que traigo, traerlo para Argentina.

Más ritmo, más Argentina, más reconocimiento

- P: El nombre de ‘El último baile’ suena a despedida, pero no tiene pinta de que vayas a decir adiós a los escenarios pronto. ¿Qué pretendes reflejar con el título?

- R: Lo puse no como una metáfora de despedida, sino como un nuevo comienzo. También hablando de la cultura hiphop y relacionando el 50 aniversario del género con este disco. Lo que yo quería hacer y representar era que el hiphop nació en un baile para hacer que la gente baile y era una fiesta. Decidí hacer un disco para el último baile de esos primeros 50 años y el primero de los segundos, que son los que vienen ahora y los que están en las manos de esta generación. Más que un final, es como plantar bandera en 50 años de cultura para poder seguir construyendo y que haya muchísimos más.

- P: Es un álbum que has ido construyendo en diferentes países, pero que habla quizá más que nunca de Argentina. ¿Qué crees que te ha aportado esa distancia y esa vuelta (emocional) a lo que es tuyo?

- R: Yo creo que haber hecho cada tema en un país diferente y haber tenido una experiencia diferente con productores en este álbum le dio esas dos cosas. Lo primero, el aprendizaje de poder estar afuera y de poder llevar lo tuyo afuera, ya que los primeros discos los hicimos desde casa para el mundo y este disco fue desde el mundo para casa. Lo segundo, estar afuera y tener ganas de importar música argentina: creo que mi misión siempre fue exportar y en este disco dije ‘es algo que quiero mostrarle a Argentina, cómo yo pude aprender del sonido de Nueva York, el de Los Ángeles, el de Chicago, el de Nueva Jersey, el de todas las ciudades que pertenecían al hip hop y tenían un género musical dentro’. Tenía esa nostalgia de extrañar el país y esas ganas también de llevar cosas nuevas para allá, fue como una misión que no habíamos hecho en ningún otro disco y por eso tiene un condimento especial.

Trueno en los Latin Grammy

- P: Con el tema ‘Tranky Funky’ has ganado tu primer Latin Grammy. Justo en una entrevista con Infobae España nos comentaste que no hacías canciones para ganar premios pero, aun así, ¿Crees que refleja cierto progreso o es simplemente que te has asentado en la industria?

- R: Fue una locura. Obviamente que yo no hago canciones pensando en el momento en que voy a ganar un premio con esas canciones, entonces me tomó por sorpresa. Creo que son un premio, una caricia al alma, una palmada en la espalda que te dice que estás haciendo las cosas bien, que a la gente le gusta tu música, que la academia de gente que sabe premió tu música con su criterio.

Su paso por España

- P: Desde el mes de junio, estás haciendo una gira mundial con distintas paradas en España. ¿Hay alguna ciudad o algún escenario o festival que te haga especial ilusión?

- R: Es la primera vez que conectamos las giras de Latinoamérica y Europa, así que estamos hace muchísimo tiempo fuera de casa. Y sí, te puedo decir que me hace ilusión siempre, y todas las giras son así, terminar en Argentina, que es el mejor público del mundo. Siempre empiezo a girar a principio de año y termino en Argentina para llevarles el mejor show a mi gente y que el show llegue aceitado, entrenado, corregido y con lujo de detalles. Así que lo que más ilusión me hace es siempre a fin de año, volver a mi tierra ahí y cerrar con mi gente.

- P: Este martes 15 de julio tocas en el Alma Festival de Alicante, ¿te gusta más actuar en este tipo de eventos o prefieres los shows en los que actúas en exclusiva?

- R: Yo siento que tocar en festivales y hacer un show propio son hazañas muy distintas. Lo primero tiene un tinte más de conquista, lo segundo de demostración a tu gente y de algo más cálido e íntimo. Me encantan los festivales porque es eso: hay gente que no te conoce, que quizá te está conociendo en ese momento viendo tu show. Es algo que también me gusta, ir a mostrar lo que hacemos, más si es en otro país y en festivales variados donde hay muy diferentes tipos de música y de músicos. Lo único que me apena un poco es que en los festivales el show es un poquito más corto por cuestiones de tiempo.

Trueno volverá a los escenarios mexicanos. (Ocesa)

- P: Otras fecha destacadas han sido tu actuación en el Festival de Jazz de Montreux, Suiza, y luego en Malmö. ¿Te ha hecho especial ilusión saber que actuarías ahí?

- R: Creo que tocar en países como Suiza, Suecia o toda la gira europea que hicimos a principio de año, en marzo, son las cosas que fuera de los shows grandes en Argentina o en donde toquen más me hacen dimensionar que estoy viviendo un sueño. Hay países que ni siquiera me imaginaba conocer de vacaciones y hoy en día estamos yendo a trabajar con nuestra música, a mostrar lo que hacemos, llenando lugares en países donde ni siquiera se habla nuestro idioma. Cuando estoy en esos países y veo gente latina que nos va a ver, que lleva a sus amigos de ahí, o gente que son locales y que por algún amigo saben español escuchan nuestra música, es cuando realmente dimensiono cómo la música puede cruzar el charco, cómo puedo viajar por el mundo por cuenta propia y tocar en festivales con tanto prestigio.

- P: No sé si para el verano tienes algún otro plan u objetivo más personal, además de todos esos conciertos. Un deseo, una ilusión...

- R: Tenemos todo lo que queda del tour de El Último Baile Deluxe. Quedan un montón de fechas y un montón de países por visitar y por tocar. Tengo muchísimas ganas y estamos preparando lo mejor para Argentina. Además, estoy trabajando en el disco que viene de una manera muy detallada, porque los proyectos para mí son muy importantes y muy llevaderos y respeto el proceso de esos discos, pero vamos pasito a pasito.