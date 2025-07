Bad Bunny saca por sorpresa ‘ALAMBRE PúA’, uno de los temas que hasta ahora solo se había podido escuchar en su residencia en Puerto Rico

Bad Bunny lanza 'ALAMBRE PúA', su nuevo single.

La residencia de Bad Bunny en su país natal ha resultado todo un éxito tanto para el artista como para este territorio. Al impacto económico del concierto se ha añadido el compromiso mostrado por el cantante con la tierra en la que creció. No en vano, en su primera de las 30 noches que tiene planeadas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ya declaró que los conciertos eran “el mejor recurso de Puerto Rico para construir un futuro de desarrollo económico, social y político”.

Sin embargo, el auge de la BadBunnymanía está muy lejos de acabar. Y es que el cantante, consciente de la expectación que han provocado sus shows en la isla, ha lanzado este lunes por sorpresa uno de los temas inéditos que se habían podido escuchar en directo, pero que hasta ahora no había estado disponible en streaming. Se trata de ALAMBRE PúA, un tema de dos minutos y medio en el que el cantante sigue la línea marcada por su último álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOTos, con un sonido envolvente y ritmos centrífugos y bailables que recuerdan, precisamente, a temas como DtMF.

“Hoy te voy a buscar y te voy a besar cerca del lunar”, con esta primera frase empieza la canción con la que el artista puertorriqueño ha abierto los conciertos de su residencia en Puerto Rico. “Pero aún guardo tus fotos que me enviaste desnuda. Me amarraste el corazón con alambre de púa”, se escucha en el estribillo mientras suena la música en la que ha intervenido el conocido productor Tainy. La canción no forma parte del álbum, pero sí encaja a la perfección con el mensaje que el cantante pretende lanzar en esta nueva etapa.

Bad Bunny anuncia su gira mundial

Así sería el ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’

ALAMBRE PúA llega en un momento de máxima expectación por la cada vez más próxima gira de Bad Bunny. El cantante realizará funciones en Puerto Rico hasta el próximo 14 de septiembre. Meses más tarde, el 21 de nombre, dará comienzo el World Tour que el cantante ha preparado con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el cual le llevará por toda Iberoamérica, Australia, Japón y España, con doce conciertos -dos en Barcelona y diez en Madrid- desde el 22 de mayo en la ciudad condal hasta el 15 de junio en la capital, con dos fechas en Lisboa entre media. Más adelante, la gira seguirá hasta el 22 de julio con una última actuación en Bruselas.

Sin embargo, con la mente siempre en su gente, Bad Bunny había reservado esta canción para cantarla en el Choliseo en sus primeras actuaciones, en las que, cabe recordar, solo pueden asistir residentes de Puerto Rico hasta la décima fecha. Un regalo más de un artista que lleva años sorprendiendo con su capacidad para conquistar a un público global sin renunciar a sus raíces.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS es el sexto álbum de estudio de Bad Bunny. En sus inicios, su carrera estuvo estrechamente ligado con el trap, género con el que el artista puertorriqueño se coronó como estrella mundial entre 2016 y 2018. Sin embargo, a partir de ese año se distanció del género (y de la que hasta entonces había sido su productora) para indagar en otros territorios como la electrónica, el reguetón y otras modalidades de la música urbana.

La mezcla de todos estos géneros y su carácter experimental -sin renunciar por ello nunca al buen perreo- habían marcado hasta ahora la música de Bad Bunny. En su nuevo álbum, sin embargo, añade a esta fórmula la presencia de ritmos y géneros originarios de su isla, como la bomba o la plena, presentes en varias de sus canciones. Así, el artista sigue expandiendo los géneros urbanos mostrando hasta qué punto pueden vincularse con las tradiciones que hacen de Puerto Rico un lugar único en el mundo.