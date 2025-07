Murió Michael Madsen, actor de ‘Perros de reserva’, ‘Kill Bill’ y más obras de Quentin Tarantino

Michael Madsen protagonizó uno de los momentos más icónicos dentro de la filmografía de Quentin Tarantino. Créditos: Youtube/The Dollar Theater

Michael Madsen, el actor que encarnó a algunos de los personajes más feroces y memorables del cine de Quentin Tarantino, falleció este jueves 3 de julio a los 67 años.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Los Angeles a The Hollywood Reporter, Madsen fue hallado inconsciente por los equipos de emergencia que llegron a su casa de Malibú tras ser alertados por una llamada al 911.

Fue declarado muerto a las 8:25 de la mañana. Su representante, Ron Smith, confirmó a los medios que el actor sufrió un paro cardíaco.

Las autoridades no encontraron signos de violencia o acto delictivo en el lugar.

La noticia marca el cierre de una carrera intensa y prolífica en la que acumuló más de 346 créditos en IMDb desde su debut en los años 80.

Llegó a ser conocido un actor de carácter inconfundible y presencia intimidante.

Michael Madsen fue un actor recurrente en las películas de Quentin Tarantino, quien confió en él para personajes intensos y violentos (Miramax)

Su equipo de mánagers y su publicista, Susan Ferris, firmaron un comunicado conjunto recordando que Madsen tenía varios proyectos en camino.

“Michael estaba trabajando en películas independientes como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives, y esperaba con entusiasmo esta nueva etapa de su vida”. Además, preparaba la publicación de un libro titulado Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

La brillante carrera de Madsen en el cine

En la pantalla grande, Madsen se especializó en darle vida a los tipos duros, seres que a menudo desbordaban violencia y misterio.

Su historia comenzó el 25 de septiembre de 1957, fecha de su nacimiento en Chicago. Fue hijo de un bombero y de una madre documentalista ganadora de un Emmy.

Michael Madsen rechazó el papel de Vincent Vega en Pulp Fiction, una decisión que luego reconoció haber lamentado (Captura de video)

El teatro Steppenwolf fue el escenario de su primer encuentro con la actuación. Allí fue aprendiz de John Malkovich y actuó en obras como Of Mice and Men.

Su debut en el cine llegó con WarGames (1983) y The Natural (1984), pero fue en los años noventa cuando dio el salto a la fama gracias a su papel del sádico Mr. Blonde en Perros de la calle (Reservoir Dogs, 1992), la ópera prima de Quentin Tarantino.

La brutal escena en la que corta la oreja a un policía mientras baila Stuck in the Middle With You le aseguró un lugar entre los grandes villanos del cine.

Su actuación en Perros de reserva fue tan impactante que el American Film Institute lo consideró entre los grandes villanos del cine (Archivo IMBD)

A partir de entonces, Madsen se convirtió en un colaborador recurrente de Tarantino. Participó en Kill Bill: Vol. 1 y 2 (2003-2004) como Budd, exmiembro del escuadron asesino y hermano de Bill.

Más tarde apareció en Los ocho más odiados (2015) y Érase una vez en Hollywood (2019).

Sin embargo, también se encontró con oportunidades perdidas: rechazó el papel de Vincent Vega en Pulp Fiction (que finalmente fue para John Travolta), por aceptar un rol en Wyatt Earp.

Además de sus trabajos con Tarantino, participó en películas como Thelma & Louise, Donnie Brasco, The Doors, Free Willy, Species, Die Another Day, Sin City y Scary Movie 4.

En sus propias palabras, la fama era “una espada de doble filo”, que traía tanto bendiciones como cargas pesadas (Captura de video)

También fue actor de voz en videojuegos como Grand Theft Auto III, Dishonored y Crime Boss: Rockay City.

Sobre su arquetipo de maleante, Madsen lamentó que fuese “más creíble de lo que debería”.

“Creo que la gente realmente me teme. Me ven y piensan: ‘¡Mierda, es ese tipo!’ Pero no soy ese tipo. Solo soy un actor. Soy padre, tengo siete hijos. Estoy casado desde hace 20 años. Cuando no estoy filmando, estoy en casa, en pijama, viendo The Rifleman en la tele, ojalá con mi hijo de 12 años preparándome una hamburguesa”, dijo a The Hollywood Reporter en 2018.

Problemas familiares y luchas personales

Michael Madsen tuvo una vida personal agitada. Estuvo casado tres veces. Su primera esposa fue Georganne LaPiere, media hermana de Cher, con quien se casó en 1984 y se divorció en 1988.

Luego, con Dana Mechling tuvo a su hija Jessica, nacida en 1979. Entre 1991 y 1995 estuvo casado con Jeannine Bisignano, con quien tuvo dos hijos, Christian y Max, ambos actores.

Finalmente, en 1996 contrajo matrimonio con DeAnna Morgan, con quien tuvo tres hijos más: Luke, Kalvin y Hudson.

La tragedia golpeó duramente a Madsen en 2022, cuando su hijo Hudson se suicidó.

Madsen reconocía que a veces aceptaba papeles menores por necesidad económica, para “pagar la hipoteca” (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Ese mismo año, el actor fue arrestado por allanamiento, y en 2024 volvió a ser detenido por agresión tras un altercado doméstico. Su fianza fue fijada en 20 mil dólares.

Ese año, se informó que Madsen había solicitado el divorcio a su esposa. Los documentos fueron presentados a la corte, con lo que se hizo pública la noticia. No obstante, unos meses después el actor desmintió cualquier conflicto con su esposa relacionado a la muerte de su hijo. En su publicación de Instagram, también parecía retractarse de su divorcio.