La confesión de Javier Bardem sobre cuando actuó en una película que adaptaba un libro de Almudena Grandes: “Mi padre se avergonzó de mí”

El actor español Javier Bardem, en el Festival de Cine de San Sebastián. (EFE/Javier Etxezarreta)

La carrera de Javier Bardem es una de las más exitosas que un actor podría desear. Convertido en una estrella más de Hollywood, premiado en los Óscar, en Cannes, y por supuesto en España, donde ha obtenido seis premios Goya (más otro como productor), el intérprete español es a día de hoy uno de los símbolos más reconocibles del cine español.

Sin embargo, si algo ha caracterizado también a Javier Bardem a lo largo de todos estos años ha sido la contundencia y honestidad con la que ha expresado sus opiniones sobre temas políticos y sociales. Una actitud que puede que no siempre le haya salido rentable, pero que en cualquier caso ha convertido al actor en el altavoz de muchas causas, así como en una persona que invita a reflexionar sobre ciertos temas sensibles de la actualidad.

Esto se ha podido ver en la última entrevista que le han hecho al actor, concretamente en The New York Times a raíz de la promoción de su nueva película, F1. Ha sido ahí donde Bardem ha hecho referencia a relación con José Carlos Encinas Doussinague, su padre, y ha expresado que esta no fue demasiado buena durante una determinada etapa de su vida, y que parte de esa tensión entre ambos se debía a que él no encajaba en la idea de ser un hombre que su progenitor tenía.

Tráiler oficial de 'F1', protagonizada por Brad Pitt.

“Tuve suerte de haber sido criado por mi madre"

“He formado parte de ese mundo masculino tóxico”, reflexionaba el actor. “Mi comportamiento no era tolerado en casa, y eso fue una verdadera lección”. Así, Bardem ha hecho referencia a la educación que se recibía durante el franquismo en España y a cómo convertirse en actor muchas veces contravenía los valores atribuidos a la masculinidad.

Más en concreto, Bardem ha recordado cómo hubo una película que hizo que su padre “se sintiera avergonzado” de él: Las edades de Lulú. Este largometraje del director Bigas Luna era la adaptación de la primera novela de Almudena Grandes, todo un éxito editorial que convirtió a su autora en una de las nuevas voces literarias a seguir en las próximas décadas. Un pronóstico que, por otro lado, se confirmó con la carrera de la escritora.

Por su parte, Bardem interpretaba en la película a un joven homosexual que incluso tenía una escena de sexo. Esto fue lo que hizo que a José Carlos Encinas Doussinague no le gustara nada ver el trabajo de su hijo. Sin embargo, a Bigas Luna sí le pareció meritorio el trabajo de ese intérprete, hijo también de la conocida actriz Pilar Bardem. “Tuve suerte de haber sido criado por ella más que por mi padre, eso fue fundamental”, contaba en una entrevista con Fotogramas.

De hecho, a partir de ahí nació una estrecha colaboración entre ambos, que llevaría a Javier en aparecer en las dos siguientes películas del cineasta: Jamón, jamón y Huevos de oro. Así, fue con la primera de estas con la que Bardem acabó reconciliándose con su padre, a partir de lo cual iniciaría una buena relación hasta 1995, cuando José Carlos fallecería por causas naturales.