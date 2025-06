Muere Brian Wilson, fundador del grupo Beach Boys, a los 82 años

Brian Wilson, de The Beach Boys, posa con su Grammy al mejor álbum histórico por 'The Smile Sessions' en el backstage de la 55 edición de los premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 10 de febrero de 2013. (REUTERS/Jonathan Alcorn)

“God only knows what I’d be without you”. Solo Dios sabría lo que sería sin ti. La letra de ese tema, God Only Knows (1966) no solo se convirtió en la canción favorita de Paul McCartney, sino que cuando se publicó estuvo lejos de lo que esperaba de un grupo como Beach Boys. Hoy el grupo es histórico y la canción es la carta de amor definitiva de su compositor. Este miércoles 11 de junio, ha muerto a los 82 años su vocalista y fundador, Brian Wilson.

La noticia la han trasladado las hijas del artista a través de las redes sociales de cantante, en el que, con profunda tristeza, anunciaron la noticia. “Estamos devastados al anunciar que nuestro querido padre, Brian Wilson, ha fallecido. Nos encontramos sin palabras en este momento. Por favor, respeten nuestra privacidad en este tiempo mientras nuestra familia está de luto. Sabemos que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo. Love y Mercy”, han anunciado. Pese a que su familia no ha clarificado los motivos de su muerte, llevaba años lidiando con demencia senil.

Wilson nació en Inglewood, al sur de California, en 1942, y con apenas 20 años fue el fundador -y miembro- de los Beach Boys en el año 1961 y también la fuerza creativa detrás de muchos de los éxitos más emblemáticos del grupo que redefinió el pop y el rock en los años 60. Junto a sus hermanos Carl y Dennis Wilson, su primo Mike Love y un amigo de Brian, Al Jardine, creó una de las bandas más influyentes de la música contemporánea.

Fuente: The Beach Boys

Los Beach Boys comenzaron como un grupo de rock influenciado por el surf y la cultura juvenil californiana, pero con el paso de los años y la influencia de Wilson, evolucionó. En sus primeros años, los Beach Boys lograron éxitos masivos con canciones como Surfin’ USA y Fun, Fun, Fun, pero fue con el álbum Pet Sounds (1966) cuando se consolidó como un innovador musical. El álbum -en el que se incluye God Only Knows y cuya canción se popularizó gracias a la banda sonora de la película Love Actually- considerado uno de los más importantes en la historia de la música, rompió con las convenciones del pop de la época.

A pesar de su éxito, la vida de Wilson estuvo marcada por problemas de salud mental que afectaron su capacidad de seguir con la banda. Tras un colapso mental en los años 60, Wilson pasó varios años fuera del ojo público, aunque continuó creando música y eventualmente regresó con proyectos como Love & Mercy, un álbum en solitario que, al igual que sus anteriores trabajos, mostró la profundidad emocional y la complejidad de su arte.

(Noticia en actualización)