Las mejores canciones de ‘The Beach Boys’, la legendaria banda formada por el fallecido Brian Wilson: “A menudo se olvida lo que hicieron por la música”

'The Beach Boys', la legendaria banda fundada por Brian Wilson. (Montaje Infobae España)

La noticia de la muerte de Brian Wilson, reconocido por ser uno de los fundadores y el vocalista principal de la icónica banda The Beach Boys, ha sido un duro golpe para el mundo de la música. El influyente artista, quien dejó una huella imborrable en la música pop, había sido diagnosticado a principios de 2024 con un trastorno neurocognitivo similar a la demencia.

De este modo, ahora que finalmente ha fallecido, muchos han querido recordar la influencia de un artista cuyo grupo transformó la música de los 60, ayudando a definir lo que se conoce como el California sound. A través de su particular estilo, con el que se ganaron el apodo de Los Beatles estadounidenses, The Beach Boys innovaron no solo con una peculiar mezcla de pop, rock, la música clásica y el jazz, sino que también fueron más allá probando formas alternativas de grabación.

“A menudo se olvida lo que The Beach Boys hicieron por la música. La capacidad infalible de la banda para navegar por el éxito y el desarrollo artístico hizo de ella el primer y el mejor conjunto de rock de los Estados Unidos”, señalaban en 2017 desde Allmusic para justificar por qué desde esta plataforma habían colocado al grupo en el sexto puesto de la lista de los 100 artistas más influyentes de la música. Así, desde Infobae España hemos querido recordar algunas de las canciones más recordadas de este conjunto.

'The Beach Boys', la legendaria banda fundada por Brian Wilson. (Michael Ochs)

Surfin’ USA (1963)

Uno de los primeros grandes éxitos de la banda, un himno de la cultura del surf que no solo consolidó el California sound, sino que también definió el estilo de vida de una generación de aquellos locos 60 que vivirían en Estados Unidos. Basada en la melodía de Sweet Little Sixteen de Chuck Berry, la canción presenta las características armonías vocales de la banda, junto con un ritmo alegre y enérgico, simbolizando el espíritu juvenil y relajado de la costa oeste de Estados Unidos, ora con guitarras prominentes, ora con una estructura directa y pegajosa.

'The Beach Boys', la legendaria banda fundada por Brian Wilson. (Michael Ochs)

I Get Around (1964)

I Get Around es uno de los himnos más energéticos de The Beach Boys, destacándose por su ritmo rápido y pegajoso. La canción refleja el espíritu juvenil y la libertad que por aquel entonces ya representaba la banda, siendo una de las primeras en alcanzar un éxito considerable en las listas que ahora siempre usamos como índice de éxito. De nuevo, las armonías vocales son distintivas y gracias a la fuerte presencia de guitarras eléctricas, la canción captura perfectamente la esencia del sonido surf. Por si fuera poco, su letra celebra la vida sin preocupaciones y la aventura, alineándose con la imagen relajada y dinámica de California.

'The Beach Boys', la legendaria banda fundada por Brian Wilson. (Michael Ochs)

Don’t Worry Baby (1964)

Don’t Worry Baby es una balada conmovedora. Con una producción refinada, la canción se caracteriza por una mayor suavidad y una instrumentación rica en detalles que preconizaba la evolución del grupo hacia sonidos más ricos que los de sus inicios. La melodía optimista y el tono cálido de la canción transmiten un mensaje de consuelo y esperanza, mientras que el sonido orquestal y las capas vocales profundas añaden una sensación de sofisticación. Es un claro ejemplo de cómo The Beach Boys decidieron llevar más allá el pop de la época, al igual que hacían Lennon, McCartney y compañía al otro lado del Atlántico.

Beach Boys - Good Vibrations

Good Vibrations (1966)

Good Vibrations es una de las canciones más icónicas de The Beach Boys. Compuesta por Brian Wilson y Mike Love, esta pieza es un claro ejemplo de la innovación sonora del grupo. La canción se caracteriza por sus complejas capas de armonías vocales, junto con el uso del theremin: un peculiar instrumento electrónico que produce un sonido muy particular que le da un toque psicodélico y experimental. La estructura inusual y el uso del stereo -eso que hace que cada instrumento y cada voz ocupe un lugar en el espacio- en su producción marcaron un antes y un después en la música pop de los 60. Toda una revolución.

'Pet Sounds', el álbum más exitoso de The Beach Boys.

Wouldn’t It Be Nice (1966)

Wouldn’t It Be Nice es el primer tema de Pet Sounds, un álbum que es considerado como uno de los más influyentes de la historia de la música. La canción es un excelente ejemplo de la compleja y rica sonoridad que The Beach Boys desarrollaron en este disco. Con arreglos orquestales, una estructura dinámica y una brillante mezcla de armonías vocales, esta canción captura la sensación de anhelo y optimismo juvenil. Al mismo tiempo, la producción innovadora de Brian Wilson, que incluye cambios de ritmo y de tonalidad, es una muestra clara de cómo la banda incorporaba elementos de la música clásica para enriquecer sus composiciones.

Beach Boys - God Only Knows

God Only Knows (1966)

Considerada una de las baladas más bonitas de la historia, God Only Knows es una de las composiciones más sofisticadas de The Beach Boys, tanto en términos creativos como de producción. También parte del álbum Pet Sounds, esta balada se distingue por sus exquisitas armonías vocales y su uso innovador de la orquestación. La letra, que habla sobre la dependencia emocional, es emotiva y profunda, mientras que la música, con una estructura inusual y cambios de tono, eleva la canción a una de las mayores joyas de la banda. La armonización vocal, el uso de instrumentos como el órgano y el cuarteto de cuerdas, y la producción pulida de Brian Wilson reflejan la capacidad de la banda para fusionar el pop con elementos de la música clásica y la vanguardia, sin perder por ello su impacto comercial.