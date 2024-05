La compleja historia familiar y el suceso de los Beach Boys, en un laudatorio documental

Trailer del documental "The Beach Boys", estreno de Disney

El documental The Beach Boys hace un acercamiento detallado a la formación y trayectoria del grupo que inmortalizó “el sueño californiano”, y sus integrantes aseguran que haber revivido su historia los ha dejado con ganas de un reencuentro.

“El documental es muy preciso. A mí me gusta ser parte de la historia de la banda y quiero seguir siendo parte del futuro, si es que lo hay, uno nunca sabe”, dice Al Jardine, uno de los miembros fundadores de la banda. El director Frank Marshall decidió acercarse a la historia del grupo formado en 1961 en Hawthorne, California, con la intención de “encontrar la salsa secreta del éxito” de los creadores de temas como ‘Surfin’ U.S.A.’ o ‘I Get Around’.

La historia de los Beach Boys incluye una compleja trama de relaciones familiares

“Crecí en la misma época a unas cuantas millas al sur de ellos en Newport Beach. Yo era un surfista, tocaba la guitarra y tenía una banda. Para el documental pensaba ¿Cómo es que su banda funcionó y la mía no?”, bromea Marshall.

Desde su perspectiva, uno de los factores fundamentales de ese éxito fue la “increíble historia de familia, música y armonía” detrás de los cinco integrantes rubios y con camisas veraniegas de rayas. El documental que llegó a la plataforma Disney+, sitúa el origen de la banda en la intimidad del hogar de los hermanos Wilson: Carl, Dennis y Brian.

Más específicamente en la parte trasera del automóvil de sus padres cuando los hermanos cantaban las armonías que Brian, el mayor, les enseñaba al resto inspirado por el cuarteto de los años cincuenta The Four Freshmen.

Los Beach Boys circa 1965, en su época de máxima creatividad

No obstante, la banda no nació hasta la adhesión de su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, con quienes se las ingeniaron para conseguir instrumentos y seguir su sueño. Poco tiempo después, la agrupación comenzó a cambiar el panorama de la música surf que inundaba la costa oeste de EE.UU., y que hasta entonces era únicamente instrumental, con letras que hablaban de la juventud, la playa y diversión.

Con sus canciones y su apariencia, el quinteto definió un estilo de vida californiano al que aspiraba el resto del país, y se expandía internacionalmente. “Su música trata de la esperanza, la amistad y el amor, trasciende las cosas y te da una sensación cálida y esperanzadora. Necesitamos un poco de eso en el mundo de hoy”, ahonda Marshall.

Mike Love, entrevista para el documental sobre los Beach Boys (Captura de tráiler oficial)

El documental también sigue de cerca el ascenso de Brian Wilson como el “genio” introvertido de la banda, las comparaciones que tuvieron que afrontar continuamente con sus contemporáneos de The Beatles, y la amistad que forjaron con la banda británica, así como las crisis creativas y de identidad que tuvieron ante la industria hostil y los tiempos políticos turbulentos.

“La época que yo más disfruté fueron los ochenta, fue cuando nos reunimos, Dennis y Carl seguían con nosotros, e hicimos una gran gira con Mike y Brian”, recuerda Jardine. El filme no deja de lado los conflictos internos que les trajo tener como mánager a Murry Wilson, el padre de los tres hermanos, y finalmente las disputas legales que separaron a sus miembros hasta el día de hoy.

“Han habido muchos problemas a lo largo de los años, pero hay más amor que problemas”, asegura Love. Y muestra de ello, fue que Marshall logró reunir a los integrantes originales que aún están vivos, más los que formaron parte de la banda a través de los años, en septiembre de 2023 para el documental.

The Beach Boys en una presentación televisiva, a principios de la década de los años 60 (Captura de tráiler oficial)

“Fue realmente sincero y maravilloso reunirnos todos. Brian y yo nos sentamos juntos de nuevo, él recordó muchas cosas de nuestra juventud, cantamos canciones de The Four Freshman que cantábamos antes de que fuéramos los Beach Boys. Fue increíble reunirnos y sé que no fue por última vez”, apunta Love.

La misma sensación la comparte Jardine, quien mantiene la esperanza de regresar a los escenarios con sus compañeros: “Todo depende de Brian en realidad”. Actualmente Brian Wilson, de 81 años, se encuentra bajo la tutela de sus representantes debido a la demencia que padece.

