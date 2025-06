Sorpresa entre el reparto de ‘Carrie’, la nueva adaptación del clásico de Stephen King: este es listado al completo de actores

Imagen de 'Carrie'

Cada vez queda menos para volver a visitar el ilustre instituto Bates, aquel que vivió una de las graduaciones más icónicas de la historia del cine, pero que también sufrió una de las tragedias más horrorosas e inimaginables. Hablamos, por supuesto, del instituto de Carrie, la historia sobre una joven con poderes telequinéticos que era víctima de acoso escolar pero también doméstico, con una religiosa y autoritaria madre que le hacía la vida imposible. Todos esos personajes están a punto de regresar con la nueva serie que prepara Amazon Prime y que acaba de anunciar su reparto al completo.

Hace tan solo unos meses que la plataforma confirmó que se ponía en marcha la nueva adaptación de la que es una de las grandes obras en la ya de por sí prolífica carrera de Stephen King. Carrie fue de hecho la primera adaptación cinematográfica que tuvo el genio del terror de Maine, cuando el director Brian de Palma la adaptó en 1976 de la mano de actrices como Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving o John Travolta. Esta adaptación tuvo tal éxito que no tardó en iniciar una oleada de posteriores trabajos basados en obras de King.

Hoy día el escritor sigue siendo uno de los que más obras tiene representadas entre cine y televisión, desde la reciente The Monkey a series como La historia de Lisey o próximamente It: Bienvenidos a Derry. Es una mina de oro y por ello no es de extrañar que Amazon Prime haya fijado su mirada en una de sus obras más célebres, y puesto al frente a uno de los mejores directores de terror de los últimos años. Hablamos de Mike Flanagan, autor de producciones como La maldición de Hill House o La caída de la Casa Usher, y quien ya ha trabajado sobre obras de Stephen King con El juego de Gerald o sobre todo Doctor Sueño, secuela de otro título mítico de King como es El resplandor. Pero, además de Flanagan, ¿con quién contará esta nueva adaptación de Carrie?

Summer H. Howell dará vida a Carrie White en la serie

Viejos conocidos de Mike Flanagan

Pues bien, el primer nombre a tener en cuenta es el de Summer H. Howell, joven actriz que se encargará de dar vida a la protagonista, Carrie White. Samantha Sloyan, actriz que ya ha colaborado con Flanagan en producciones como Misa de medianoche o La caída de la Casa Usher, interpretará a Margaret White, la terrible madre de Carrie. El reparto lo completan los miembros del instituto, desde los alumnos al director, que serán interpretados por Alison Thornton (Chirs Hargensen), Siena Agudong (Sue Snell), Arthur Conti (Billy Nolan), Joel Oulette (Tommy) y Matthew Lilard como el director Grayle.

En definitiva, un reparto lleno de caras jóvenes y prácticamente desconocidas para convertirse, quién sabe, en los grandes actores del futuro. Después de todo, Carrie sirvió en su día para lanzar la carrera de actores como John Travolta, Amy Irving, Nancy Allen, William Katt o la propia Sissy Spacek, que se convirtió desde ese momento en un icono del terror. La obra tuvo una nueva adaptación en 2013 con Chloe Grace Moretz y Julianne Moore en los papeles de Carrie y su madre, pero con la serie Amazon espera devolver por completo al espectador al fascinante y aterrador mundo del escritor de Maine. ¿Quién saldrá vivo esta vez de la graduación?