Jenna Ortega cree que su personaje en ‘Miércoles’ odiaría este aspecto de la serie: “A ella no le importa nada de eso”

Wednesday - Tráiler

Hay series que apenas tardan en pasar de una temporada a otra, y si no que se lo pregunten a los cocineros de The Bear, que no están terminando de procesar todo lo ocurrido cuando ya los ponen a cocinar de nuevo. Luego hay series que, por un tema de producción y localizaciones, su rodaje puede extenderse durante meses, como es el caso de La Casa del dragón. Y luego está Miércoles, que llegó a la pantalla en 2022 y que ha tardado más de tres años en volver al ruedo, tiempo suficiente para que su actriz haya experimentado más de un cambio.

“Definitivamente siento que tengo un gusto un poco más gótico que cuando era adolescente. Siempre me han gustado las cosas oscuras o me han fascinado, pero yo era una niña Disney, y todo eso de ser burbujeante y amable y excesivamente dulce”, reconoce la propia Jenna Ortega, actriz protagonista de Miércoles y quien asumió el papel cuando tenía apenas 18 años. Ahora, ya convertida en toda una estrella de cine, la intérprete reflexiona sobre su evolución con el personaje, pero también de cómo vería la propia Miércoles el éxito de su serie desde fuera.

“A ella no le importa nada de eso (la fama y el éxito). Es bastante gracioso, si lo piensas. Es una desconocida, pero ahora aparece en tazas, cajas de cereales y camisetas. Piensas: ‘¡Oh, realmente ella odiaría todo esto!”, comentaba entre risas en una entrevista reciente. Ortega identifica la paradoja de que, siendo Miércoles un personaje huraño, antisocial y cuando menos misántropo, se ha convertido en todo un icono para mucha gente, hasta el punto de reproducir su imagen constantemente e incluso tomarla como un modelo a seguir. Pero eso es algo que le ha pasado a la propia Jenna Ortega.

Jenna Ortega vuelve como merlina en la segunda temporada junto a su inseparable amigo Dedos (Foto: Netflix)

Toca volver a clase

“Lo extraño de un personaje como Miércoles es que es una marginada y una intrusa, pero también un icono de la cultura pop. Así que, de un modo extraño, siento que me he convertido en una actriz pop, si eso tiene sentido. Y eso es algo que nunca vi para mí”, confiesa la actriz de 22 años, quien además de por Miércoles, se ha convertido en toda una “reina del terror” en los últimos años, gracias a películas como X de Ti West, sus apariciones en la saga Scream dando vida a Tara Carpenter, o sobre todo su protagonismo en la continuación de Bitelchús.

Aunque a la serie le haya llevado un tiempo producir su segunda temporada, esta llegará finalmente este mismo verano a Netflix. Lo hará en dos tandas, eso sí, como a veces suele suceder con algunas series de la plataforma, y la primera entrega verá la luz el 6 de agosto, mientras que el resto de episodios estarán disponibles a partir del día 3 de septiembre. Hasta entonces, Ortega tiene pendiente de estreno otra película de terror como es La muerte de un unicornio, producida por A24 y uno de los maestros de terror más recientes, Ari Aster. “Estoy muy agradecida a mi público. Y quiero devolvérselo. Pero también quiero hacer cosas que me llenen creativamente. Se trata de encontrar el equilibrio entre hacer películas que puedan interesarles y hacer películas que me interesen a mí”, concluye la actriz.