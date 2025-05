Cascada de cancelaciones en el Sónar: 28 artistas anulan su participación en el festival por su relación con el fondo proisraelí KKR

Imágenes del Festival Sónar. (Féstival Sónar)

El festival Sónar, conocido por ser uno de los eventos de música electrónica y arte multimedia más influyentes en Barcelona, se enfrenta a una serie de cancelaciones sin precedentes. Un total de 28 artistas, junto con 6 actividades y 6 expositores han anunciado su retiro debido a la controversia en torno a la relación entre Sónar y KKR, un fondo de inversión vinculado con asentamientos en Palestina. Este revuelo ha traído consigo una ola de cancelaciones en ambas modalidades del festival: Sónar de Día y Sónar de Noche.

Dentro del programa del Sónar de Noche, las cancelaciones incluyen actas como EYRA, oma totem, DJ Paca, DJ SOSA RD y Tiyumii. En el Sónar de Día, los cambios afectan a artistas como ABADIR, Akyute & Alice Sparkly Kat, ANCIENT PLEASURE, Animistic Beliefs & Jeisson Drenth, así como numerosos otros, quienes han decidido no participar en solidaridad con la causa palestina y en protesta por la conexión con KKR.

El impacto de las cancelaciones no se limita únicamente a las actuaciones, sino que se extiende también a actividades educativas y expositivas en el marco del Sónar+D. Entre las actividades canceladas se encuentran colaboraciones con instituciones como la Universitat Pompeu Fabra y proyectos como Cracks in the Foundation: Curation in 2025. En el Project Area, expositores destacados como BAU College of Arts and Design Barcelona, Mutan Monkey Instruments y Vanessa Lorenzo Toquero, también han retirado su participación.

El fondo de inversiones KKR & Co. (Google Images)

Incompatible con los valores de los artistas

El motivo detrás de estas cancelaciones se centra en el repudio a las acciones del fondo de inversión y su supuesto involucramiento en áreas conflictivas, lo que ha generado un debate sobre la ética de las inversiones en la industria cultural. Los artistas sostienen que la conexión financiera con KKR es incompatible con sus valores y posiciones respecto a los derechos humanos.

En respuesta a la controversia, el festival ha tomado medidas para aclarar su postura y compromisos. Según el comunicado publicado en su página web, el Sónar condena de manera firme lo que describen como “el genocidio del pueblo palestino”, subrayando su posicionamiento en materia de derechos humanos. Han manifestado su indignación de forma clara e inequívoca, añadiendo que la relación financiera con KKR surgió tras la compra del festival en 2018 por parte de Superstruct Entertainment, cuyo principal inversor inicial era Providence Equity Partners.

Además, han explicado que en octubre de 2024, Providence transfirió su participación a un consorcio que incluía a KKR, pero que estos movimientos fueron de índole financiera y el festival no tuvo injerencia en ellos. A pesar de las pérdidas significativas en el cartel, el equipo organizador del Sónar está en proceso de gestionar reemplazos para los artistas y eventos cancelados, con la intención de mantener la calidad y diversidad que caracteriza al festival. Según el festival, esta tarea se está llevando a cabo de manera diligente, aunque los horarios definitivos aún no están disponibles.

Imágenes del Festival OFFF de Barcelona.

Un debate que afecta también a otros festivales

Algunos defensores del festival argumentan que las inversiones son necesarias para el sostenimiento y crecimiento de eventos culturales de esta magnitud. Sin embargo, este incidente ha desencadenado una conversación más amplia sobre la independencia cultural y los límites de la financiación corporativa.

El debate no solo afecta al Sónar, sino que resuena en otros festivales y eventos culturales globales. Artistas como Sons of Aguirre, Sinkope y Reincidentes, entre muchos otros, cancelaron su presencia en el festival Viña Rock por la vinculación de este evento con KKR. En respuesta, y al igual que se ha hecho desde el Sónar, la organización del Viña Rock emitió un comunicado asegurando que KKR no influía en sus operaciones y condenó firmemente las agresiones en Palestina. Prometieron acciones legales contra lo que consideran una campaña de difamación.

En otros casos, como los del Resurrection Fest, el Arenal Sound o el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), la situación con la participación del fondo de inversión proisraelí KKR, que posee o tiene participación en un gran número de festivales en España, también ha generado inquietud y se han llegado a producir, en algunos casos, nuevas cancelaciones.