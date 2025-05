Una actriz de ‘Misión Imposible’ revela que estaba embarazada de ocho meses y medio cuando grabó escenas de acción de la película: “Lo digo en serio”

Cada elección, cada misión, condujo a esto. #MisiónImposible: La Sentencia Final, 22 de mayo, solo en cines.(Crédito: UIP)

Pasados apenas unos días desde su estreno, Misión Imposible: Sentencia final, la última película de la archiconocida saga de acción de Tom Cruise, ha logrado rozar los 200 millones de recaudación en todo el mundo. Una gran entrada para la que ha sido, con 400 millones de dólares de presupuesto, uno de los proyectos más caros de la historia del séptimo arte.

Recuperar esa inversión parecía, de hecho, otra misión imposible que, sin embargo, los responsables del final de la historia del agente Ethan Hunt parecen estar cada vez más cerca de conseguir. No sería esta la única heroicidad del proyecto, y es que con el estreno varios de los protagonistas de la cinta han explicado algunos detalles de cómo fue el rodaje de esta película, causando en ocasiones una gran sorpresa, como en el caso de Hayley Atwell, actriz que interpreta a la ladrona Grace en la historia.

Tom Cruise y Hayley Atwell junto a Simon Pegg en 'Misión Imposible: Sentencia Final'. (Paramount Pictures / Skydance)

“Lo digo en serio”

No hace mucho, Atwell reveló que estaba embarazada de ocho meses y medio cuando rodó una de las escenas de acción de la película. La actriz compartió esta sorprendente revelación durante su aparición en The Tonight Show. “Lo digo en serio”, se reafirmaba ante la incredulidad de su entrevistador. “Y debo decir que me cuidaron de maravilla. Todos me apoyaron muchísimo”. Sin embargo, y a pesar de su avanzado estado de gestación, Atwell insistió en realizar sus propias acrobacias, rechazando la oferta de utilizar una doble de acción. “He trabajado demasiado duro. Dejadme hacerlo”, pidió en el rodaje con determinación.

Atwell no fue la única en llevar su cuerpo al límite durante la producción de la película. Tom Cruise, protagonista de la franquicia, también ha explicado algunos de los mayores desafíos físicos a los que tuvo que enfrentarse para esta nueva entrega. Según ha publicado el medio especializado Variety, Cruise destacó las dificultades de filmar una secuencia extendida bajo el agua, donde la visibilidad se veía comprometida por las luces acuáticas. “Muchas veces no podía ver debido al reflejo de la luz”, explicaba la estrella de Hollywood, quien también mencionó el aumento de peso del traje al mojarse, lo que añadió 56,7 kilogramos (125 libras) adicionales.

Tom Cruise en 'Misión Imposible: Sentencia Final'. (Paramount Pictures / Skydance)

¿El final de la saga?

La dedicación de Atwell y Cruise a sus roles refleja el compromiso que ambos actores tienen con la autenticidad y el realismo en sus interpretaciones. La preparación para estas escenas, en muchos casos, implica años de desarrollo y entrenamiento riguroso. Él es incluso productor de la saga de las películas, así que el éxito de las mismas se relaciona de forma directa con su patrimonio. Con ellos, la película presenta un elenco estelar que incluye a Simon Pegg, Ving Rhames, Esai Morales, Angela Bassett, Pom Klementieff, Henry Czerny, Nick Offerman y Hannah Waddingham.

La duda que deja la película, directamente vinculada con el origen del personaje y la saga, es si efectivamente será la última de Cruise como Ethan Hunt. “”Ya dije que haría películas hasta los 80 años, pero en realidad, voy a hacerlas hasta los 100“, declaraba el propio actor en una entrevista con The Hollywood Reporter no hace mucho. Sin embargo, la escasa rentabilidad de la anterior película y el difícil margen que manejan con el precio de esta, podría ser sinónimo de que, al menos por el momento, no veamos más películas de Misión Imposible.