Netflix planea retirar de su catálogo uno de los episodios más importantes de la serie ‘Black Mirror’

Netflix ha anunciado que a partir del 12 de mayo de 2025 retirará de su catálogo los títulos interactivos Black Mirror: Bandersnatch y Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend. Estas producciones marcaron un momento innovador en la plataforma al ofrecer experiencias interactivas a los espectadores, pero su eliminación parece confirmar el final de los esfuerzos de la compañía en este formato.

Black Mirror: Bandersnatch, lanzado en diciembre de 2018, fue pionera en el género de películas interactivas. Protagonizada por Fionn Whitehead y Will Poulter, la historia se desarrolla en 1984, donde un joven programador trabaja en la adaptación de una novela de fantasía escrita por un autor perturbado. Esta dinámica lo lleva a cuestionar la realidad. Con más de cinco horas de contenido total y múltiples finales posibles, la película brindó a los usuarios la capacidad de tomar decisiones que influían directamente en el desarrollo de la trama, consolidándola como una experiencia única y revolucionaria en su momento.

Por su parte, el especial interactivo Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend permitió a los usuarios elegir el curso de la historia, siguiendo el estilo innovador que proponía el formato. Aunque llamativo, este tipo de narrativa no logró afianzarse como una tendencia predominante en el mundo del streaming. La decisión de retirar estos títulos coincide con un cambio en las prioridades de Netflix. Según diversas fuentes, la plataforma está redirigiendo su enfoque hacia la industria de los videojuegos, un sector que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

En línea con esta estrategia, Netflix rediseñó recientemente su página de inicio para televisores, integrando juegos como Too Hot to Handle 3 y Oxenfree, este último descrito como una “historia interactiva”. Los usuarios pueden controlar estos juegos mediante teléfonos móviles, destacando un enfoque tecnológico renovado por parte de la compañía. Un representante de Netflix había señalado anteriormente que la tecnología utilizada en títulos como Bandersnatch cumplió su propósito, pero ahora resulta limitada frente a los nuevos objetivos tecnológicos.

Adiós a los videojuegos

La retirada de ambos títulos interactivos parece alinearse con un esfuerzo por captar audiencias más jóvenes, especialmente de la Generación Alfa, que muestran mayor afinidad por los videojuegos y las experiencias digitales interactivas. Aunque Netflix no ha emitido un comunicado oficial al respecto, el movimiento apunta a una reestructuración estratégica hacia áreas de mayor proyección comercial y tecnológica.

El adiós a producciones como Bandersnatch representa el cierre de un capítulo en la historia de la innovación de la plataforma. Si bien el formato interactivo no logró perdurar como una oferta constante dentro del catálogo, su impacto inicial evidenció el potencial de las narrativas no lineales e inauguró nuevas formas de interactividad entre el público y el contenido audiovisual.

En este contexto, aunque Netflix parezca abandonar el formato interactivo, las estrategias actuales de la compañía sugieren que su enfoque está orientado hacia la consolidación en el sector de los videojuegos, donde busca posicionarse como un referente en entretenimiento digital.