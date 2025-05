La película sobre la Segunda Guerra Mundial de hace 38 años que reunió a dos icónicos actores cuando todavía eran desconocidos

Imágenes de 'El imperio del Sol', de Steven Spielberg. (Warner Bros)

Steven Spielberg es uno de los directores más importantes de la historia del cine. Con películas como Tiburón (1975) Indiana Jones: en busca del arca perdida (1981) o E.T. el extraterrestre (1983) se asentó como uno de los cineastas más conocidos del momento. La carrera del director ha dejado, desde hace más de cincuenta años, una larga lista de obras maestras en todos los géneros, entre ellos el del cine bélico.

Probablemente, todo el mundo asocie el nombre de Spielberg a dos películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial: La lista de Schindler (1993) y Salvar al soldado Ryan (1998). Sin embargo, lo cierto es que el director cuenta con una tercera película sobre el mismo conflicto mucho menos conocida, pero igualmente con críticas muy positivas por parte de los expertos cuando se estrenó: El imperio del Sol (1987).

Un niño perdido en China... y en el Guadalquivir

La película de El imperio del sol adapta la novela de J. G. Ballard, la cual se inspira en su propia vida. Narra la historia del joven James, un niño inglés que vive en China y que intenta escapar, junto a sus padres, cuando se produce la ocupación japonesa tras iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante el intento de fuga es separado de sus padres y confinado en un campo de concentración, lo que supone el inicio de una dura aventura de supervivencia y solidaridad.

Pese a estar ambientada en el país asiático, lo cierto es que la película se rodó en diferentes localizaciones, entre ellas un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, Trebujena, que atrajo a Spielberg por sus conocidos atardeceres. Durante seis semanas, el director y el resto del equipo rodaron allí varias escenas de esta película protagonizada por un jovencísimo Christian Bale, quien por aquel entonces contaba con apenas 13 años.

Christian Bale en 'El imperio del Sol', de Steven Spielberg. (Warner Bros)

Bale ha contado en más de una ocasión cómo la experiencia de participar en un rodaje a gran escala casi le hizo abandonar la actuación. “No le culpo a él (Spielberg) personalmente, me lo pasé muy bien a su lado. Pero, pasar por esta experiencia a una edad tan temprana no se lo recomendaría a nadie”. Tardó bastante tiempo en volver a aceptar un papel, ahora que todos le conocían por haber aparecido en una película del director más famoso de Hollywood. “Esa experiencia me hizo pensar que no quería ser actor”.

Otra gran estrella todavía por descubrirse tuvo un papel secundario en la película

Bale no fue la única joven promesa que participó en El imperio del Sol. Otro miembro del reparto, aunque con un papel mucho más pequeño, fue un veinteañero Ben Stiller que por aquel entonces no era muy conocido. El actor ha compartido alguna vez algunas anécdotas del rodaje, entre ellas una larga toma que hizo con el actor protagonista y con John Malkovich, otro de los intérpretes principales. “Me equivoqué en mi línea y dije ‘oh, maldición, me equivoqué, corten’”.

Ben Stiller en 'El imperio del Sol', de Steven Spielberg. (Warner Bros)

A su alrededor, solo oyó un silencio sepulcral... hasta que Spielberg comenzó a gritarle. “¡¿Por qué gritaste corten?! Nunca grites eso", recuerda que le gritó el famoso cineasta al que él, un joven actor de 20 años, le acababa de ordenar que parara la escena. Por suerte, la cosa no fue a más, y pese a que Ben Stiller nunca volvió a aparecer en una película suya, sí que volvieron a trabajar juntos en Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!, donde Spielberg fue productor y una figura clave para que el proyecto saliera adelante. Para entonces, claro, tanto Ben Stiller como Christian Bale ya eran estrellas consagradas.