De la consola a la gran pantalla: siete películas sobre videojuegos para ver tras ‘Gran Turismo’

'Monster Hunter', 'We're all going to the World's Fair' o 'Warcraft: el origen'

Parece mentira, pero han pasado ya 30 años del estreno de Super Mario Bros, la película con Bob Hoskins y John Leguizamo que adaptaba en gran medida las peripecias de los fontaneros más famosos de la historia, el Mario y Luigi de Nintendo. Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces y, casualmente, este mismo año se ha estrenado una nueva película en torno al personaje creado por Shigeru Miyamoto, aunque en animación, que ha puesto de manifiesto que tantos años después el cine sigue empeñado en trasladar algunas de las historias de los videojuegos a la gran pantalla. Eso sí, de momento aún no parece dar con la fórmula del éxito para trasladar también la misma experiencia.

El estreno de Gran Turismo, la última gran película basada en un videojuego, ha recordado la dificultad para triunfar a la hora de llevar a la pantalla ese tipo de historias. El caso de la película es un poco especial, todo sea dicho, pues el juego de carreras no contaba de por sí con ninguna historia establecida, al tratarse de un videojuego de simulación. No obstante, la cinta recurre hábilmente a una historia real para nutrirse y mezclar realidad y ficción como no se había hecho hasta ahora. Con todo ello presente, repasamos otros casos de películas de videojuegos, adaptadas u originales, que puedes ver tras el estreno de la película protagonizada por David Harbour y Orlando Bloom.

Warcraft: El origen

Dentro de los muchos tipos de videojuegos que existen, quizá uno de los más relativamente sencillos de llevar al cine es el de RPG, es decir, los videojuegos de rol. Ofrecen la posibilidad de ponerse en la piel del personaje principal y otorgar al espectador una experiencia personalizada. Pero en el cine esto no funciona del todo así y rara es la película que está contada de manera tan personal, al menos en lo estético, donde el POV se intentó y se dejó de hacer casi al mismo tiempo, con La dama del lago hace ya más de 75 años.

Es por ello que Warcraft: El origen, la película que venía a traernos el alucinante mundo del juego de rol en línea, apostó por una dirección más orientada a la fantasía clásica que estrictamente al estilo del videojuego. Y de ahí en gran medida la pequeña decepción que causó en muchos de sus fans, que no terminaron de sentirse cómodos con la historia de Anduin Lothar, Garona y compañía.

Lara Croft: Tomb Raider

Tras unos comienzos algo difíciles con la mencionada Super Mario Bros, Mortal Kombat o Street Fighter, el cine de videojuegos necesitaba un cambio de rumbo para empezar a ser tenido en cuenta y convencer a los estudios de que era rentable. Es por ello que se hizo tan indispensable una película como Lara Croft: Tomb Raider, que llegó a los cines con el cambio de siglo y avalada por un director experto en acción como Simon West (Con Air) y con toda una gran estrella al frente como Angelina Jolie. La película tendría una secuela un par de años después y en 2018 el videojuego tuvo una nueva adaptación, esta vez con Alicia Vikander dando vida a la intrépida aventurera británica.

Pikachu, con sombrero de detective (aunque no preguntes cómo se queda sobre su cabeza) (Foto: Warner Bros)

Pokémon: Detective Pikachu

Si hay una franquicia que ha sido exitosa en cualquier formato, esa es Pokémon. La marca creada por Game Freak y distribuida por Nintendo lleva entreteniendo a los jóvenes –y los no tan jóvenes– desde 1996, y ha pasado por todo tipo de etapas y adaptaciones, desde los videojuegos de Nintendo a las series de animación de principio de los 2000 o las películas. Tuvo hasta un nuevo boom cuando todo el mundo se puso de acuerdo para jugar a Pokémon Go, el juego para móvil en el que se cazaban pokémons en plena calle. Sin embargo, a la saga le faltaba cruzar una última frontera y era la de llevar a los Pokémon a la gran pantalla y en acción real, lo que consiguió en 2019 con Detective Pikachu, en la que se servía de una trama inspirada en el noir y que contaba con Ryan Reynolds dando voz al icónico Pikachu.

We’re All Going to the World’s Fair

Hasta ahora casi todas las películas que hemos visto se limitan a llevar de alguna u otra manera las historias de los videojuegos a la gran pantalla, pero cuesta encontrar una realmente original, que lo que haga sea captar de alguna manera la experiencia del videojuego. Eso es lo que intenta esta humilde película, en la que una joven se pasa la noche frente al ordenador jugando a juegos de rol y dejándose llevar por el mundo de colores y formas que inunda su pantalla.

Monster Hunter

Un director que con los años se ha convertido en un experto en adaptaciones de videojuegos es Paul W. S. Anderson, director de aquella fallida Mortal Kombat, pero también de la exitosa saga Resident Evil con Milla Jovovich al frente. Precisamente, la actriz, quien además está casada desde hace años con el director –y tienen una hija que se dio a conocer hace poco con Peter Pan & Wendy– repetiría en esta nueva adaptación de un videojuego, pero lejos del universo de los zombis que iniciaron hace ya 20 años. En Monster Hunter Jovovich da vida a la teniente Artemis, una valiente guerrera que es enviada a otra dimensión para hacer frente a una serie de monstruos que habitan en ese mundo y que pretenden acceder a la Tierra.

Pixels

No todo iba a ser solemnidad y grandes aventuras épicas, pues si por algo se caracterizan los videojuegos también es por su humor y entretenimiento. Ese espíritu es precisamente el que procuró captar la original Pixels, en la que juegos clásicos de arcade como Pac Man, el Tetris, Space Invaders o Froggy comenzaban a invadir la Tierra después de que los alienígenas malinterpretaran un mensaje de la Tierra. Con Adam Sandler como jugador principal de esta delirante película, Pixels era un emocionante homenaje a los primeros videojuegos y el impacto cultural que han tenido sobre la sociedad.

Uncharted

Y llegamos al último ejemplo de gran película sobre videojuegos, la adaptación del popular videojuego de Nughty Dog y Sony. Uncharted llegó a los cines a principios de 2022 con Tom Holland en la piel del aventurero Nathan Drake y Mark Wahlberg como Victor Sully, su compañero de aventuras. Dirigida por Ruben Fleischer (Zombieland, Venom), la película no solo captó en gran medida el espíritu del videojuego, sino que además trajo de vuelta esa esencia de las aventuras clásicas de toda la vida a lo Indiana Jones, gran inspiradora, por otra parte, del videojuego original.

