La red ferroviaria vuelve a funcionar a medio gas tras el apagón: estas son las conexiones que se han reestablecido y las que no

La UME reparte manta, agua y raciones en Atocha.

Este martes, tras el mayor apagón que ha sufrido España en su historia, cientos de personas amanecen en las estaciones de tren en las que han pasado la noche ante la imposibilidad de regresar a sus casas. Son miles los españoles que cada mañana se levantan y viajan en tren hasta otra comunidad autónoma para trabajar. Ayer no pudieron volver. Para todos ellos, Adif, gestor de las infraestructuras ferroviarias, ha mantenido abiertas más de treinta estaciones para que pudieran pasar la noche.

Conforme detalló a través de su cuenta de X el ministro de Transportes, Óscar Puente, se quedaron abiertas las estaciones de Puerta de Atocha y Chamartín, ambas en Madrid; y Sants, en Barcelona, donde cerca de 200 personas han pasado la noche. En Valencia, Joaquín Sorolla y Norte. También las de Bilbao, Santa Justa (Sevilla), Córdoba, Delicias (Zaragoza), Campo Grande (Valladolid) y María Zambrano (Málaga). En Castilla-La Mancha, Guadalajara Yebes, Puertollano, Fernando Zóbel (Cuenca), Los Llanos (Albacete),así como las de Calatayud, León, Zamora, Camp de Tarragona, Santiago, Pamplona, Puente Genil, Término (Alicante) y Venta de Baños. Por último, se añaden al listado las de Medina del Campo, Guiomar (Segovia), Logroño, Ciudad Real, Mérida, Tafalla (Navarra), Linares-Baeza y Girona.

Personas en el suelo en la estación de Atocha durante el apagón masivo que ha afectado a toda la península, a 28 de abril de 2025. (REUTERS/Ana Beltrán)

Líneas de alta velocidad y larga distancia que vuelven a funcionar

A lo largo de esta mañana, habrá pasajeros que puedan volver y otros que no. En concreto, y conforme ha detallado Renfe en un comunicado de prensa, las líneas de alta velocidad y larga distancia que vuelven a operar tras el apagón son Madrid-Barcelona; Madrid-Valencia/Murcia/Alicante; Madrid-País Vasco; Madrid-Algeciras; Málaga-Granada; Madrid-Asturias; Madrid-Santander; Madrid-Córdoba y Madrid-Sevilla Por su parte, la conexión Madrid-Pamplona inicia el servicio con demoras.

Líneas de alta velocidad y larga distancia suprimidas hasta nuevo aviso

A pesar de que los servicios se irán restableciendo paulatinamente a lo largo de este martes en función de la recuperación del suministro en las líneas y tramos afectados, la mayoría de las rutas de alta velocidad y larga distancia están paralizadas, en la mayoría de los casos, conforme ha detallado Puente por falta de tensión. Las rutas afectadas son las siguientes:

Madrid-Huelva.

Madrid-Badajoz.

Madrid-Cádiz.

Madrid-Galicia.

Madrid-Salamanca.

Madrid-Logroño.

Barcelona-Alicante (Euromed).

País Vasco-Barcelona.

Sin servicio de Cercanías y Rodalies

Respecto a los servicios de Cercanías y Rodalies, tanto Puente como Renfe han detallado que irán reestableciendo las conexiones a lo largo de la jornada en la medida de lo posible. No obstante, por ahora solo funcionan con normalidad y desde primera hora de la mañana los núcleos de cercanías de Asturias y Cantabria.

En Cataluña, Rodalies tenía previsto un servicio al 60%, pero Renfe ha decidido suspenderlo por “seguridad” dada la inestabilidad eléctrica. El director de Rodalies, Antoni Carmona, ha explicado que las fluctuaciones de energía en la catenaria que pueden provocar incidencias. “Se puede parar un tren en medio de un trayecto”, ha matizado. Tampoco ha podido concretar ninguna hora de restablecimiento del servicio y no ha dado ninguna previsión.

Por su parte, en la Comunidad de Madrid, hay previsto una funcionalidad del 50% en todas las líneas. No obstante, en la C5 no circulan desde primera hora los trenes entre Humanes y Atocha y los tramos entre Pinto y Aranjuez y Guadalajara-Alcalá de Henares.En el caso de la Comunidad Valenciana, hay previsto un servicio al 100% en líneas C2 desde Valencia a Xàtiva y C6. Pero, en la C1 en el tramo entre Silla y Gandía no hay tensión y no operan los trenes.

Las cuatro comunidades autónomas son las únicas que cuentan con servicio de desplazamiento interurbano a través de Cercanías. En el resto de regiones este servicio, así como el de Media Distancia y Alvia, sigue interrumpido y a expensas de nuevo aviso. Las conexiones afectadas son:

Cercanías de Alicante no circula al inicio.

Cercanías Zaragoza no circula al inicio.

Cercanías de Cádiz, Sevilla y Málaga sin servicio al inicio por falta de tensión.

Cercanías Bilbao sin servicio al inicio por falta de tensión.

Cercanías de San Sebastián sin servicio al inicio.

Andalucía suprimido Avant y Media Distancia.

Extremadura suspendido en Media Distancia y Alvia.

Suprimidos los servicios de altas prestaciones Ourense-Santiago de Compostela-Coruña y Vigo-Santiago de Compostela-Coruña.

Suprimido el primer servicio Avant desde Toledo .

Suspendidas todas las conexiones con Medina del Campo y con Salamanca.

Ancho Métrico no circula entre Ferrol - Ortigueira y León – Guardo.