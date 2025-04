Las películas y series que se adelantaron al gran apagón: alienígenas, tormentas eléctricas y el posible colapso de la civilización

Imagen de 'Apagón', la serie de Movistar+ que se adelantó al fenómeno hace unos años

El de ayer no será recordado como un día cualquiera. Alrededor de las 12:30, el suministro de luz a lo largo de la península ibérica (y parte del sur de Francia) dejó de funcionar, provocando un gran apagón que ha mantuvo casi todo el día a buena parte de la población española sin comunicación. Coches desplazándose sin semáforos, calles abarrotadas por la confusión y casas que se disponían a buscar todas las velas posibles y pegar el oído a la radio, el único medio de comunicación que sobrevivió a pesar de todo.

Mientras parece que la vuelve la normalidad y en la mayoría de hogares ya se vuelve a disponer de electricidad, lo cierto es que se puede empezar a pensar en las obras audiovisuales que de alguna manera adelantaron este fenómeno prácticamente inédito en España, y del que en este momento aun se sigue sin conocer cuál es la causa exacta. En la pantalla han sobrado los motivos, desde alienígenas a tormentas eléctricas pasando por niños de oscuros poderes y edificios que se aislaban del exterior por su propio bien. Repasamos todas esas historias para comprobar cómo de cierto es eso de que a veces, la realidad supera a la ficción.

‘Apagón’ (Movistar+)

Imagen de la serie de Movistar+ 'Apagón'

Si hubo una producción en la que pensó mucha gente a lo largo del día de ayer, fue en la de Movistar+. Por cercanía en el tiempo -se estrenó en 2022-, geográfica -está ambientada en España y desarrollada en Madrid- y sobre todo por la precisión con la que supo describir algunas de las situaciones que se sucedieron en la jornada de ayer: la confusión inicial, los gabinetes de crisis de los altos cargos, el colapso del tráfico o la especial atención en los centros hospitalarios.

Creada por Fran Araújo, Apagón estaba inspirada en el podcast El gran apagón y contó con la dirección de grandes mentes como Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta, y un reparto encabezado por Luis Callejo como el Jefe de Emergencias encargado de asumir responsabilidades sobre una crisis energética que sí tenía su explicación: una gran tormenta eléctrica para la que no se había preparado adecuadamente.

High Rise (Amazon, Filmin)

Imagen de 'High Rise'

Otra cosa que sucedió durante este apagón es que muchos vecinos comenzaron a tomar conciencia del otro, ya fuera por necesidad -muchos quedaron atrapados en ascensores- o simplemente para hacerse compañía en los bares y balcones. Este fenómeno ya se vio más o menos representado en High Rise, adaptación de la novela homónima de todo un experto en analizar la conducta psicológica humana como J. G. Ballard.

En esta historia se plantea un gran edificio vanguardista preparado para cualquier crisis y en el que parece haber de todo, pero en el que también se comienzan a producir desencuentros a raíz de una serie de apagones y sucesos fuera de lo normal, como el corte de agua o la acumulación de basuras, muy de actualidad también estos días. Poco a poco la población del gigantesco edificio va perdiendo la paciencia y enfrentándose, finalizando con una reveladora emisión de radio.

El pueblo de los malditos (Filmin)

Village of the Damned – Wolf Rilla, 1960 (IMAGEN: Universitat de València)

El género que más se ha acercado a este tipo de situaciones es sin duda el terror, pero a veces también lo ha hecho desde la ficción más pura. Y el que es todo un clásico del terror, El pueblo de los malditos, ha tenido hasta tres versiones a lo largo de los años para contar esta historia de apagones, alienígenas y niños que conocen todos los secretos. Estrenada originalmente en el año 1960, esta película adaptaba la obra Los cuclillos de Midwich para contar la historia de un pequeño pueblo que se ve afectado por un gran apagón que conmociona a toda su sociedad.

Cuando despiertan, no parecen tener síntomas extraños pero al cabo de unas semanas varias mujeres comienzan a sentir que están embarazadas, dando lugar a suspicacias pero sin poder demostrar que no mantuvieron relaciones prematrimoniales. Todo va a peor cuando todas esas mujeres coinciden en dar a luz el mismo día y los niños presentan un aspecto de lo más extraño, con cabellos pálidos y grandes ojos, además de crecer a una velocidad increíble. Lo que la gente del pueblo no sabe es que esos niños esconden un horroroso secreto. Tras la película de los 60 habría un remake en 1995 de la mano del gran maestro del terror John Carpenter, y una posterior adaptación en 2022 en formato miniserie de Apple TV.

Nop

Nope Trailer #1 En Cines

Aunque para apagones totales e historias de alienígenas, probablemente la película más inquietante que haya salido en los últimos años haya sido Nop, en la que todo comienza precisamente cuando la luz de un pequeño rancho se va y las comunicaciones dejan de funcionar al tiempo que aparece un gran y sospechosa nube. Jordan Peele, gran autor del terror moderno gracias a Déjame salir o Nosotros (Us), realizó su último trabajo hasta la fecha con este relato fantástico y aterrador cuya tensión va escalando poco a poco conforme sus protagonistas atan cabos con qué puede esconderse detrás del nubarrón.

Dejar el mundo atrás (Netflix)

En el fondo, todos sabíamos que este día llegaría. «Dejar el mundo atrás», protagonizada por Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke y Myha’la, se estrena el 8 de diciembre, solo en Netflix.

Otra de las hipótesis que se barajó en el día de ayer fue que se tratas de un ataque ciberelectrónico, y ese es precisamente el punto de partida de la película distópica de Netflix Dejar el mundo atrás. En ella, una familia que se acaba de desplazar a las afueras para disfrutar de un fin de semana alejado de todo el ruido. No obstante, nada más llegar descubren que un hackeo electrónico está causando la caída del sistema, y lo que al principio es solo un susto comienza a ser algo más.

Con actores como Julia Roberts, Ethan Hawke o Mahersala Ali, la película ponía en la tesitura de qué pasaría en caso de que todo el mundo colapsase y había escenas similares a las vividas ayer como el caos en el tráfico y la desconexión de muchos vehículos y aparatos conectados a la red eléctrica.

El colapso (Filmin)

Imagen de 'El colapso'

Yendo un paso más allá y poniéndose en lo peor iba El colapso, la serie francesa estrenada en 2019 que ya vaticinó en gran medida el colapso que iba a ocurrir al año siguiente, solo que en vez de una crisis energética se vivió con la pandemia del Covid-19. La particularidad de esta producción es que estaba rodada en planos secuencia y que abordaba en cada capítulo una etapa concreta antes del colapso total, desde la situación en los supermercados al éxodo hacia el campo.