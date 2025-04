Las mentes detrás de ‘Cien años de soledad’ revelan las claves de la serie que aspira a todo en los Premios Platino: “Nuestro mayor reto fue convencernos de que se podía adaptar”

Bienvenidos a Macondo, el pueblo mítico que comenzó con veinte casas de barro a la orilla de un río donde el realismo mágico cobró vida y la familia Buendía empezó su historia. Una historia sobre las adversidades de los amores imposibles, las confrontaciones con un pasado que sigue sus huellas y una maldición que los condena. Basada en la obra cumbre de Gabriel García Márquez llega la serie Cien años de soledad. Disponible el 11 de diciembre. (Crédito: Netflix)

En la antesala de los Premios Platino, los grandes premios del cine y las series iberoamericanas, desfilan por Madrid grandes estrellas, desde actores como Luis Tosar y Úrsula Corberó a directores como Luis Ortega o Pedro Almodóvar. No obstante, entre foco y foco, están esos que no llegan a estar frente a las cámaras ni del todo detrás de ella, los productores. Las mentes creativas (y financieras) tanto de producciones muy humildes como de proyectos de lo más ambiciosos.

Dentro de esta última categoría se inscribe sin duda Cien años de soledad, la serie de Netflix que realiza la titánica hazaña de adaptar la novela de Gabriel García Márquez y que se postula como una de las favoritas para los Platino con 8 nominaciones, tan solo dos por detrás de La infiltrada y una de El jockey, aunque no compita con ellas directamente. Pero antes de llegar a esta esperada gala, el camino ha sido largo y no siempre sencillo, lleno de algunos obstáculos, pero también de momentos de gran satisfacción y felicidad, tal y como desvelan Josep Amorós y Carolina Caicedo, máximos responsables de Cien años de soledad en calidad de productores ejecutivos.

“Mi trabajo fue entrar desde el inicio, desde los guiones hasta el desarrollo de los 18 capítulos que hemos hecho ahora. Ocho capítulos de la primera temporada y ahora estamos rodando los de la segunda parte. Y entonces ahí empezamos a diseñar los guiones, hacer presupuesto, plan de rodaje, localizaciones...“, revela Amorós, que en representación de Netflix formó equipo junto a Dynamo Producciones a través de Carolina Caicedo, su enlace en Colombia: “Lo primero que había hecho Netflix era contratar a José Rivera para que hiciera como la primera bajada de guion. Pero cuando a nosotros nos llegó la serie sentimos que se necesitaba potencializar de repente un poco más los guiones y hacerlos más colombianos”, añade Caicedo.

Cien años de Soledad, serie en español de Netflix, logró entrar en el top 10 global de la plataforma. (Netflix)

Adaptándose al medio

Tras los guiones tocó buscar a los directores encargados de plasmar en imágenes los más de cien años de la familia Buendía, y es ahí donde residió buena parte del peso del proyecto: “Los perfiles de directores eran bastante diferentes y nos iban bien para repartirnos los capítulos, ya que nos funcionaba cada uno por el tipo de contenido que queríamos hacer. Ahí empieza todo el desarrollo de toda la serie, pero tú, digamos, como productor ejecutivo, eres el máximo responsable, el coordinador de todo y quien decide incluso por encima de los directores. Y cuando hay una duda, una decisión importante, que a lo mejor también hay una parte económica, eres tú quien decide”, detalla Amorós sobre el cargo que desempeñaban.

Para el productor de otras obras como Tres metros sobre el cielo y su secuela, o más recientemente Competencia oficial y las series Paraíso y La Unidad, el principal reto era adaptarse a los ritmos, la gente y sobre todo las infraestructuras de Colombia, un país que nunca había pisado hasta la fecha: “Lo primero que hay que hacer en estos casos es ir con la humildad y las ganas de adaptarte tú a ellos por delante. En Colombia hay un tema importante y es que se los come la naturaleza. Arreglas un camino y a los dos días ya está cubierto de hierba, hay problemas de desbordamientos Cuando llegué allí, vi que no tenían muchas infraestructuras, que lo que aquí es una hora de distancia ahí puedes estar cuatro horas porque no hay carretera. Y eso lo tuve que aprender; diseñar una hoja de ruta, por así decirlo, adaptándote y escuchando mucho a Carolina y al resto de la gente, porque es realmente la que te va a dar las herramientas y te va a guiar”.

“Estuvimos en el proceso de localizaciones algo más de siete meses, y era muy importante encontrar el espacio perfecto donde se iba a hacer todo el decorado y la base. Se necesitaba también un lugar que fuera más allá de la costa colombiana, un lugar que fuera muy práctico para la producción porque somos un rodaje muy pesado, un club de más de 1.200 personas. Entonces se necesita una infraestructura para poder tener la máquina funcionando todo el tiempo”, apunta Caicedo, quien ha sido responsable en producciones internacionales como Barry Seal: El traficante junto a Tom Cruise y que es todo un referente en Colombia gracias a series como MalaYerba o Distrito Salvaje, también para Netflix.

Carolina Caicedo y Josep Amorós, equipo inseparable durante el rodaje de 'Cien años de soledad' en Ibagué, Colombia

Un presupuesto inédito

Para llevar a cabo una empresa tan grande y compleja, Amorós y Caicedo dispusieron, eso sí, de un presupuesto sin precedentes: “Es una serie que te sale como ocho o nueve millones por capítulo, lo cual es mucho. Yo estoy haciendo Reina Roja ahora y estamos en presupuestos de dos y medio, tres como mucho. Pero bueno, al final como el volumen es más grande también siempre te falta dinero. Pero es verdad que no escatimas en nada; si la gente tiene que viajar y venir en avión o traerte a alguien al otro lado del mundo es todo más sencillo”, confiesa Amorós. “Es una responsabilidad muy grande, pero siento que el tema del presupuesto siempre va asociado a lo que se quiere contar y a los tiempos que requieres. Lo más difícil es contar el paso del tiempo, esos 100 años, y por eso creo que también se requería de cierto presupuesto grande”, matiza Caicedo.

Sobre el tan comentado tema de que la obra de Márquez fuese imposible de realizar —nadie la había adaptado hasta el momento— los productores revelan los ingredientes de su fórmula: “Creo que hay como tres básicos grandes: el lugar, los guiones y el casting. La novela es muy complicada incluso de leer. Es una novela que cuesta y hay mucha gente que no pasa de la página 20. Históricamente siempre se había dicho que era una novela imposible, pero hemos querido romper con esa idea y convencernos de que se podía, también gracias a las directoras de casting que consiguieron a actores que no son conocidos, algunos ni siquiera habían actuado nunca”, explica Amorós.

Tras lograr lo que para muchos parecía imposible, ahora Amorós y Caicedo pueden ver recompensado su gran esfuerzo en la gala de los Premios Platino de este domingo, en los que pueden subir al escenario a llevarse el premio a mejor miniserie iberoamericana: “Estamos muy emocionados. Ya hemos ganamos dos premios del público y vamos con todo el respeto pero con gran ilusión y positividad de ver cómo nos va”.