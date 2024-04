Mariano Cohn y Gastón Duprat: “Si el cine argentino es un desastre, no tiene que ver con Milei”

Los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat

El tándem formado por Mariano Cohn y Gastón Duprat se dio a conocer en nuestro país con El hombre de al lado, una película que serviría para asentar las bases de su estilo, marcado por el humor negro y la crítica a las convenciones.

Con El ciudadano ilustre alcanzaron el éxito internacional y el actor Oscar Martínez ganó el Premio en el Festival de Venecia por una interpretación que, más o menos, se ha ido perpetuando en el tiempo en sus siguientes colaboraciones con los directores: la de un cascarrabias en contra de todo lo que pudiera oler a modernidad.

Te puede interesar: Los mejores estrenos de la semana: de ‘Matusalén’ a la precuela de ‘La profecía’

Ahora, vuelve a repetir ese estereotipo en Bellas Artes, la tercera serie de ficción (tras El encargado y Nada) de Mariano Cohn y Gastón Duprat, en esta ocasión acompañados en la creación por Andrés Duprat, que ha aportado su experiencia en el terreno del arte contemporáneo, ya que en la actualidad es el director del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires.

Humor negro alrededor de la cultura

Antonio Dumas, un arrogante y cínico historiador de arte, enfrenta desafíos y conflictos variados como director de un museo de arte contemporáneo en Madrid. (Star Plus)

Si en El hombre de al lado se abordaba la arquitectura, en El ciudadano ilustre, la literatura y en Competencia oficial, el cine, ahora le toca el turno al arte a través de la figura de un veterano experto en la materia que gana un concurso para hacerse cargo de la dirección de un museo. “La serie recoge el tono que veníamos trabajando hasta el momento, y queríamos plantearla de forma irreverente, poco respetuosa, jocosa, con ‘mala leche’, como se dice en España”, ha comentado Mariano Cohn durante la rueda de prensa de presentación de esta ficción que podrá verse en Movistar Plus+ en nuestro país a partir del día 11 de abril.

Te puede interesar: ‘Elogio de las manos’, la novela de Jesús Carrasco que reivindica el trabajo artesanal en la era de las nuevas tecnologías

En Bellas Artes se abordan temas como la cultura de la cancelación, el puritanismo o la policía de la moral, como se nombra a la generación ‘woke’ en varios momentos. ¿Qué es reaccionario y qué no? Los autores se encuentran en la cuerda floja en todo momento, dejando dardos por el camino a diestro y siniestro, riéndose de todo y de todos, generando un espacio de humor bastante incómodo y de estirpe algo conservadora. Y es que, a estas alturas, hacer gags con el lenguaje inclusivo, con el feminismo o con el colonialismo debería estar bastante superado.

A favor de algunas propuestas de Milei

Presentación de 'Bellas Artes', la nueva serie de Movistar Plus+ (MOVISTAR/ROBERTO SASTRE)

Mientras, en el país de origen de los directores, la industria del cine se encuentra en uno de sus peores momentos después de los recortes que ha hecho el presidente, Javier Milei, dentro del sector que ha paralizado toda la producción. La posición al respecto de Cohn y Duprat continúa siendo la misma que en el pasado Festival de San Sebastián, donde fueron los únicos de toda la delegación argentina que no se manifestaron contra lo que estaba por venir, como el cierre del Instituto de Cinematografía.

“El cine en Argentina depende de un instituto de cine estatal que está en ruinas y en un estado desastroso desde hace años. El declive no tiene que ver con el gobierno actual. Si el cine argentino es un desastre no tiene que ver con Milei., y habría que atribuirlo a décadas de desidia, de administración pésima, de corrupción. Vale, ahora no hay cine en Argentina, está paralizado, pero todo se cocinó antes”. Unas declaraciones muy poco solidarias con la realidad que está atravesando el cine en su país y, sobre todos, con todos sus compañeros. Durante la rueda de prensa, se confirmó que habría una segunda temporada de la serie, así que ellos, seguirán rodando, por el momento, en España.