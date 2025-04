‘Parthenope’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Paolo Sorrentino

El largo viaje de la vida de Parthenope, desde su nacimiento en 1950 hasta hoy. Una epopeya femenina desprovista de heroísmo, pero rebosante de una pasión inexorable por la libertad, Nápoles y los rostros del amor, todos esos amores verdaderos, inútiles e indecibles.

El director Paolo Sorrentino es uno de esos hombres que han marcado la cinefilia de muchas personas. Películas como La juventud, Un lugar donde quedarse o especialmente La gran belleza le han valido el reconocimiento internacional como uno de los grandes directores europeos y un autor único por su particular forma de ver y narrar el mundo. Su última aventura hasta la fecha, Fue la mano de Dios, había sido de las más celebradas en tanto que era un relato sobre la propia infancia del cineasta, pero ahora ha dado un vuelco a su filmografía con una nueva mirada.

Porque si algo tenían en común hasta el momento todas las películas de Sorrentino, además de su pasión por Nápoles, era que estaban protagonizadas por hombres. Desde El hombre de más a Silvio y los otros, pasando por Las consecuencias del amor, Il Divo o incluso las series The Young Pope y The New Pope, todos sus trabajos habían estado marcados por una visión intrínsecamente masculina de las cosas. Eso ha cambiado ahora con su nueva película, Parthenope, que está a punto de llegar a plataformas para contar la fascinante historia de una mujer.

Estrenada a finales de 2024 en nuestro país, Parthenope aterriza por fin en servicios de streaming. Lo hará con un estreno el próximo jueves 17 de abril, fecha desde la que se podrá ver el filme en plataformas como Movistar+ o Filmin. La película cuenta el largo viaje de Parthenope, desde su peculiar nacimiento en la Nápoles de los años 50 hasta el día de hoy, y cómo la ciudad va cambiando con ella. Su familia, sus amigos, su extraña relación con su hermano, sus primeros amores y desamores, sus encuentros con hombres tan ilustres como John Cheever y su lucha por hacerse un hueco en una sociedad que se niega a verla de otra forma que no sea una cara bonita.

'Parthenope', de Paolo Sorrentino

Maratón Sorrentino

Para dar vida a la brillante Parthenope está Celeste Dalla Porta, actriz que Sorrentino eligió expresamente para el papel ya que, a pesar de no ser napolitana -Dalla Porta es realmente del norte, de Milán- captaba a la perfección esa mezcla de arrogancia e inocencia del personaje. A ella le acompañan otros actores como el ilustre Gary Oldman dando vida al escritor estadounidense John Cheever, pero también Silvio Orlando (El sol del futuro), Dario Aita (La ley de Lidia Poët) y Daniele Rienzo (Morrison), entre otros.

Aprovechando que la película se estrena en dos plataformas tan cinéfilas como Filmin y Movistar+, uno puede aprovechar y revisar o ver por primera vez algunos de los títulos de Sorrentino disponibles en ambas. En Filmin se encuentra disponible una de las más emblemáticas, La gran belleza, mientras que Movistar cuenta con La juventud y Loro, la película en torno al ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi. En definitiva, películas más que de sobra para preparar la llegada de Parthenope o para completar su visionado y comprobar cuánto ha evolucionado la forma de mirar el mundo del director italiano.