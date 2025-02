Demi Moore reflexiona sobre su papel en ‘La Sustancia’: “No me sentí glamurosa ni atractiva”

La posibilidad de la eterna juventud está al alcance de la mano. Con un nuevo producto, denominado la sustancia, la vida de cualquier persona mejoraría sustancialmente. ¿Alguna vez has soñado una versión mejor de ti misma? Entonces, debes probar la sustancia. De esta forma, puedes generar otra versión de ti misma. Una versión mejorada: más joven, más bella, más perfecta. Solo tienes que compartir tu tiempo con esta nueva figura. Una semana para ti, otra semana para ella en un equilibrio perfecto de siete días. Parece fácil. Solo es necesario seguir las instrucciones. Claro que es inevitable pensar en las contraindicaciones. ¿Qué podría salir mal?

Es considerada una de las interpretaciones del año pasado, aspira a ganar el Oscar y parece haber reflotado su carrera después de tantos años en un segundo plano. Lo de Demi Moore da para película en sí misma, aunque de momento se tiene que conformar con la oleada de elogios y premios que está recibiendo por su interpretación en La sustancia. La película de terror dirigida por Coralie Fargeat se ha situado como uno de los grandes fenómenos de la temporada de premios, pero su particular propuesta y complejo rodaje también ha entrañado alguna que otra dificultad para su protagonista.

La película, que ha generado debate para largo y tendido acerca del cuerpo femenino y de cómo este se explota en televisión, cuenta la historia de una estrella de la pantalla que se ve en horas bajas. Ante su inminente despido, decide someterse a un extraño proceso conocido como La Sustancia, que promete darle una versión mucho mejor y más joven de sí misma. Lo que sucede, sin embargo, es que engendra literalmente otra versión de ella misma, Sue (Margaret Qualley), quien comienza a ocupar su lugar mientras ella se vuelve más vieja y más fea. Una suerte de Retrato de Dorian Gray pero en nuestros días, y hablando de temas tan de actualidad como los peligros del uso de sustancias como el ozempic o el bótox.

“¿Cómo puedes no pensar en tu relación con tu cuerpo mientras haces esto?”, se preguntaba una de las dos actrices que encabezan la película, Margaret Qualley, al ser preguntada por su experiencia íntima en el rodaje. “Quiero decir, llevo pechos falsos y hay primeros planos de mi trasero todo el rato. Claro que tengo que pensar en la relación con mi cuerpo”, añadía la joven actriz de películas como Érase una vez en Hollywood o Dos chicas a la fuga.

Esta imagen proporcionada por Mubi muestra a Margaret Qualley en una escena de "The Substance". (Mubi vía AP)

Un Oscar con sacrificio

“Claro que lo haces. Para mí, ese nivel de exposición hacía que no pudiese sentirme glamurosa o atractiva, que no se buscase la mejor iluminación para resaltar las cosas que me gustan y oscurecen las cosas que no te gustan”, respondía Demi Moore a su compañera, poniendo de manifiesto sus sensaciones encontradas con la película que le está valiendo el éxito. “Es parte de ese viaje sobre lo que estás dispuesto a vender a cambio de algo que piensas que es mejor. Ese es el mensaje que siempre he visto en la película, tratar de aceptarse a uno mismo tal y como es y apreciar todo lo que tiene”, añadía la actriz de Algunos hombres buenos.

Moore tendrá que esperar a la gala del próximo 2 de marzo para ver si su esfuerzo se ve recompensado con la estatuilla, aunque no lo tendrá nada fácil. Junto a ella están otras de las grandes actrices e interpretaciones de la temporada, como Mikey Madison por Anora, Cynthia Erivo por Wicked, Fernanda Torres por Aún estoy aquí o incluso Karla Sofía Gascón por Emilia Perez, que partía como gran favorita pero que parece haberse caído de la carrera después de su escándalo con la Academia. Eso podría haber allanado el camino a Moore, aunque si algo ha demostrado la actriz es que sabe perfectamente que no hay nada fácil en la vida.