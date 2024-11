La última estrella que se ha unido a lo nuevo de Christopher Nolan: ya trabajó con él en otra película

Christopher Nolan en el rodaje de 'Tenet'

Las películas de Christopher Nolan suelen ser conocidas por su espectacularidad, su singular reparto y por sus increíbles giros de guion. Pero a veces todas estas cosas pasan incluso antes de que la película tenga lugar, ya desde el rodaje o antes, en el proceso de casting y preproducción. El director británico, que siempre esconde un as bajo la manga, ha vuelto a sorprender a todos añadiendo a su ya de por sí espectacular reparto una cara bien conocida, y que ya había participado antes en su filmografía.

Estamos hablando de Robert Pattinson, el actor de Crepúsculo que en los últimos años se ha convertido en ese actor con el que todo gran director quiere trabajar. Pendiente de estrenar su nueva película precisamente con el director de Parásitos, Bong Joon-ho, el actor ha encontrado un nuevo papel con el que seguir demostrando su talento en lo nuevo de Christopher Nolan. El título de este proyecto y los detalles de su trama se están llevando con especial delicadeza, tal y como suele ser el caso en la carrera del británico, que ha incluso llegado a poner títulos falsos a sus películas.

No obstante, hay algo que Nolan no ha podido ocultar hasta el momento, y es el reparto que configurará esta nueva película, que será de nuevo junto a Paramount tras el éxito de su anterior colaboración en Oppenheimer, la película con la que ganó el Oscar a Mejor Película y dirección. Ya se había confirmado que este proyecto contaría con Matt Damon al frente del reparto, para más tarde añadir a Tom Holland y posteriormente a Anne Hathaway o incluso Zendaya, aunque sobre esta última se apuntaba que se trataría más de “una aparición breve, casi un cameo”. No obstante, la película acaba de dar un nuevo gran salto con el fichaje de Pattinson, quien ya sabe de sobra lo que es ponerse a las órdenes de Nolan.

Robert Pattinson en 'Tenet'

De ‘Crepúsculo’ a actor de prestigio

Pattinson solo ha colaborado una vez con el director de El truco final y Memento, así que tampoco se le podría meter en una lista de “habituales” del director como sucede con Gary Oldman o Michael Caine, pero eso no significa que no haya una gran relación entre ellos. Pattinson y Nolan coincidieron en Tenet, el thriller futurista en el que el actor daba vida a una especie de agente secreto aliado con el personaje de David Washington para embarcarse en una peligrosa misión, que conllevaba incluso viajes en el tiempo.

Lo cierto es que el fichaje de Pattinson no llega de nuevas, pues en los últimos años se ha cuidado de aparecer en todo tipo de proyectos, pero siempre avalados por grandes mentes. Tras darse a conocer por la saga Crepúsculo, en la que daba vida al vampiro Edward Cullen, Pattinson buscó cambiar de registro y participar en películas de mayor envergadura, pero sin por ello renunciar a pequeños proyectos. Así, el actor se ha labrado una gran carrera en los últimos años, que lo ha llevado desde la loca Good Time a la ciencia ficción de High Life pasando por el terror de Robert Eggers con El faro o ponerse el traje del mismísimo Batman. En definitiva, una carrera polifacética y entregada a sus personajes, algo que sin duda ha vuelto a llamar la atención de Nolan, quien gusta de trabajar con este tipo de actores.