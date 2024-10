La película basada en un relato de Stephen King que puede dar la sorpresa en los Oscar: una fábula de ciencia ficción apocalíptica

'The Life of Chuck', de Mike Flanagan, ganadora en el Festival de Toronto

Hace unas semanas se estrenó en Max una nueva versión de El misterio de Salem’s Lot, la segunda novela de Stephen King después de Carrie y en la que comenzaría a configurar su particular universo.

La película la firma Gary Dauberman, que había dirigido Annabel vuelve a casa, dentro de la factoría de James Wan, pero también había estado involucrado en la escritura de los guiones de It, por lo que ya tenía experiencia a la hora de adaptar al maestro del género del terror.

De hecho, al propio Stephen King le ha gustado mucho la nueva película sobre una de sus obras más infravaloradas y, sin embargo, más queridas, hasta el punto de apuntar en redes sociales que no entendía por qué Warner no la había estrenado en cines.

El caso es que prácticamente al mismo tiempo tenía lugar el Festival de Toronto, en el que se presenta buena parte de las películas que van a tener una importancia fundamental en la temporada de premios y, curiosamente, la ganadora fue The Life of Chuck, un drama fantástico dirigido por Mike Flanagan, que también podemos considerar un experto de la obra de King después de películas como El juego de Gerald o Doctor Sueño.

De qué trata ‘La vida de Chuck’

'The Life of Chuck', de Mike Flanagan, compuesta por tres episodios que van de adelante a hacia atrás

Se trata de uno de los relatos cortos que aparecen en el libro La sangre manda y se divide en tres actos representados en sentido contrario y narrado por Nick Offerman. El tercer capítulo se centra en un mundo que se desmorona, con caídas continuas de Internet, apagones, servicios fuera de cobertura, mientras que el cambio climático sigue provocando estragos y las tasas de suicidio siguen creciendo.

A pesar de que el terror inunda los primeros compases, el director impregna la propuesta de humor macabro y surrealista. En ese contexto catastrófico, una doctora intentará seguir ejerciendo su profesión (Karen Gillan), mientras que su exmarido (Chiwetel Ejiofor), continuará con su tarea de convencer a los padres que sigan educando a sus hijos.

En ese contexto aparecerán carteles de un hombre con gafas (Tom Hiddleston) que no se sabe muy bien quién es. Pero las sorpresas no terminan aquí. El segundo acto estará prácticamente compuesto por una secuencia de baile improvisada de swing protagonizada por el tal Chuck.

Por último, el segmento final se centra en la infancia de este personaje y la relación con su abuelo (encarnado por Mark Hamill), en la que encontraremos presentes las premoniciones fantasmales así como el inicio de la relación de Chuck con la danza.

El Festival de Toronto: plataforma hacia los Oscar

Jeffrey Wright interpreta a Thelonious 'Monk' Ellison en 'American Fiction'

La película ha sido recibida con entusiasmo por su originalidad y por ofrecer una mirada diferente a las estructuras preestablecidas dentro del contexto de Hollywood, algo que suele caracterizar a las producciones que consiguen el máximo galardón en Toronto (que otorga el público) y que suelen asomar la cabeza en la carrera hacia los Oscar a pesar de que, en su mayoría se trate de trabajos de estirpe independiente, como ocurrió el año pasado con American Fiction (que terminaría ganando la estatuilla a mejor guion adaptado), o el anterior Los Fabelman, una de las películas más personales de Steven Spielberg.

A esa lista habría que añadir Belfast, de Kenneth Brannagh, o Nomadland de Chloé Zhao, quizás el ejemplo más paradigmático, que ganó el Oscar a mejor película.

Entre las nuevas adaptaciones que se preparan de Stephen King encontramos toda una batería de títulos que nos llevan de La larga marcha, que ha dirigido Francis Lawrence (responsable de Soy leyenda), The Running Man, de Edgar Wright, que protagonizará Glen Powell, o la serie que constituiría una ‘precuela’ de It, Bienvenidos a Derry. Por último, Osgoord Perkins, el director de la película de culto Longlengs, estrenará también en 2005 The Monkey, protagonizada por Theo James y Elijah Wood.

