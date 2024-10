El actor Ian McKellen cuenta que la reina Isabel II le faltó al respeto: “¿Alguien sigue yendo al teatro?”

Isabel II - Ian McKellen. (Frank Augstein/Associated Press)

Hace poco más de dos años que la reina de Inglaterra, Isabel II, murió. Un icono de más de setenta años en el trono inglés en la que otorgo numerosas distinciones de Sir o Dame a algunos de los personajes más influyentes de los últimos años. Elton John, Adele o Lewis Hamilton fueron solo unos pocos de la gran lista de celebridades que recibieron esta gran distinción honorífica que solo podía otorgar la poseedora del trono.

Sin embargo, y después de su fallecimiento, algunos de estos personajes han desvelado alguna de las conversaciones que mantuvieron con la antigua reina en donde no se cruzaron buenas palabras o buenas intenciones. Ahora ha sido el turno de Ian McKellen. El galardonado actor tiene más de cincuenta premios internacionales por su trabajo en los platós o encima de los escenarios. Principalmente es recordado por sus papeles como Magneto en X-Men y Gandalf en El Señor de los Anillos.

El actor, de 85 años, es miembro de la Orden de los Compañeros de Honor (Order of the Companions of Honour) cuando la reina Isabel II le condecoró por su contribución al teatro y a la igualdad en 2008. Desde ese año, se debe escribir el nombre de Ian McKellen precedido de Sir gracias al reconocimiento de la corona. Sin embargo, un encuentro que tuvo con la monarquía no fue tan agradable.

Al parecer, el actor y la longeva reina no se llevaban del todo bien. En una entrevista concebida al periódico inglés The Times, McKellen ha afirmado que la conoció en un par de ocasiones y que la reina fue bastante grosera con él, según ha informado Fotogramas.

Conversación entre la reina y el actor

En una de las veces que la reina acudió a ver al excelente actor, tuvieron una serie de palabras no muy cordiales que terminaron por confirmar su distanciamiento.

La reina dijo: “Llevas mucho tiempo haciendo esto”. A lo que McKellen contestó: “Bueno, no tanto como tú”. En este momento, el actor confesó que su majestad le devolvió “una sonrisa monárquica”. La conversación continuó preguntando la reina al actor: “¿Alguien sigue yendo al teatro?”

“Eso es de muy mala educación cuando le das una medalla a alguien por actuar. Significaba ¿a alguien le importas una mierda porque a mí no me importas? ¡Ahora vete!”, ha explicado McKellen en la entrevista, donde ha aclarado que no sentía ninguna envidia por la posición que ocupaba Isabel II.

“Imagínense haber nacido en la familia real. He estado en la vida pública bastante, pero esta gente está en una prisión. No pueden hacer nada normal. ¿Pueden imaginarse tener que ser amables con todos con los que hablan? Me quito el sombrero ante cualquiera que consiga mantener la cordura en ese mundo. Como el duque de Edimburgo logró hacerlo, aunque incluso él era profundamente excéntrico y sospecho que profundamente infeliz. Lo mismo con el actual rey Carlos”, ha dicho el actor mientras era entrevistado.

Para hacer más polémica la entrevista, el actor ha terminado hablando sobre el príncipe Harris: “Probablemente, no sea lo suficientemente inteligente o no tenga los amigos adecuados para ayudarse realmente a sí mismo. Eso sí, pudo elegir de entre todas las mujeres hermosas del mundo. Espero que haya elegido a la adecuada”.

En la entrevista también ha confesado que a su perecer “la reina estaba loca al final”, refiriéndose a sus últimos años al frente de la corona. Tras estas palabras, algunas voces han manifestado que creen que ha ido demasiado lejos con sus críticas a la difunta y que incluso debería devolver a la corona el título de caballero.

En unas declaraciones a The Daily Express, Margaret Holder, la biógrafa real ha dicho: “Quizás si Sir Ian se siente tan desairado por la reina podría considerar devolver su título de caballero, aunque puede que se arrepienta en el futuro”. El portavoz oficial de la renina, Dickie Arbiter, que trabajó para la monarca entre los años 1988 y 2000, se preguntó por qué Sir Ian McKellen había aceptado la condecoración, según informa 20 minutos.