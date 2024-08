El accidente que ha sufrido Ian McKellen y que casi le obliga a retirarse: “Me tengo que decir a mí mismo que no soy demasiado mayor”

Ian McKellen como Gandalf en 'El señor de los anillos'

El legendario actor británico Ian McKellen, conocido por sus memorables papeles en el cine y el teatro, ha revelado recientemente detalles sobre el accidente que sufrió en junio, que estuvo a punto de forzarlo a retirarse de los escenarios. Durante una entrevista con Saga Magazine, McKellen compartió cómo este incidente ha afectado su vida y su carrera, generando una gran preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística.

El incidente ocurrió durante una representación de la obra Player Kings en el teatro Noel Coward de Londres, donde McKellen interpretaba el papel de John Falstaff. Durante una escena de batalla, el actor tropezó con un periódico que estaba en el suelo y cayó del escenario hacia la primera fila del público. La caída resultó en una fractura de muñeca y una astilla en una vértebra, lesiones que, según el propio McKellen, “aún no se han curado”. La descripción de la experiencia por parte del actor es estremecedora: “He estado lidiando con un dolor agonizante en mis hombros debido al impacto que sufrió mi cuerpo”, comentó.

A pesar de la gravedad del accidente, McKellen se mostró agradecido de que las cosas no fueran peores. “El traje de gordo que llevaba para interpretar a Falstaff salvó mis costillas y otras articulaciones, así que me considero afortunado”, confesó. No obstante, este accidente ha tenido un profundo impacto en su vida diaria, pues el actor de El señor de los anillos ha evitado salir de su casa por temor a que alguien lo golpee accidentalmente, lo que podría empeorar sus lesiones.

Uno de los aspectos más angustiosos del accidente para McKellen fue el temor de que esto pudiera significar el final de su carrera teatral. “He revivido esa caída innumerables veces. Fue horrible”, admitió. “Pensé que era el final de algo. Fue muy perturbador. El final no significaba mi muerte, pero sentí que era el final de mi participación en la obra”. Estas palabras reflejan la profunda preocupación del actor por su futuro en los escenarios, un lugar donde ha brillado durante décadas.

Ian McKellen - Player Kings. (Créditos: Instagram/@playerkingsplay)

El espectáculo debe continuar

Y, efectivamente, el accidente marcó el final de su tiempo interpretando a Falstaff en Player Kings. Aunque McKellen expresó su interés en regresar a la producción en un comunicado pocos días después del accidente, finalmente tuvo que abandonar el papel debido a la gravedad de sus lesiones. En un gesto de gratitud, el actor agradeció a los médicos y enfermeras que lo atendieron, afirmando estar “enormemente endeudado” con ellos por su atención.

A pesar del dolor físico y emocional, McKellen se resiste a la idea de que este accidente pueda ser una señal de que es demasiado mayor para actuar. “Tengo que seguir diciéndome a mí mismo que no soy demasiado mayor para actuar”, dijo a Saga Magazine. “Fue solo un maldito accidente. No perdí el conocimiento, no me sentía mareado, pero no he podido volver al escenario, y han continuado sin mí”.

McKellen, de 85 años, es una de las figuras más queridas y respetadas del teatro y el cine, con una carrera que abarca más de seis décadas. La producción de Player Kings, una adaptación de las obras Henry IV, Parts One and Two de William Shakespeare, comenzó su temporada de 12 semanas en el West End en abril, y la ausencia de McKellen ha dejado un vacío significativo en la producción.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, el optimismo y la determinación de McKellen para continuar su carrera son evidentes. Sus fans y colegas en todo el mundo esperan ansiosos su regreso a los escenarios, mientras él se recupera de este desafortunado incidente. Sin embargo, su testimonio sirve como un recordatorio de los riesgos que enfrentan incluso los actores más experimentados, y cómo, en un instante, todo puede cambiar.