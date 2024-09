‘Yo, adicto’, la serie de Disney+ basada en el libro de Javier Giner, desvela su primer tráiler: “Perdí el control”

Tráiler de la serie 'Yo, adicto' de Javier Giner para Disney

En 2021, Javier Giner publicó Yo, adicto (Planeta), un desgarrador relato en primera persona con el que el autor sumergía al lector en una etapa de su vida que terminó condicionándole. En la novela autobiográfica, Giner habla sin tapujos de su adicción al sexo y a las drogas, una etapa oscura que, ahora, se traslada a la pequeña pantalla. Disney+ ha sido el encargado de trasladarla ficción, conformando una serie que introducirá al espectador en la espiral autodestructiva que quebró su salud física y mental. La plataforma, que estrenará la ficción el próximo 30 de octubre.

Yo, adicto se proyectará en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián como Proyección Especial, convirtiéndose en la primera serie que no es de Movistar Plus+ que forma parte de la programación del certamen cinematográfico desde Patria. El propio Giner ejerce de showrunner, escribe y dirige tres de los capítulos (los otros tres, Elena Trapé, directora de Els encantats o Las distancias), de la mano de Aitor Gabilondo. Oriol Pla se convertirá en el alter ego de Javier Giner y, junto a él, completan el reparto Nora Navas, Àlex Brendemühl, Marina Salas, Vicky Luengo, Omar Ayuso, Itziar Lazcano y Ramón Barea.

Hasta ahora no se conocían muchos detalles sobre de la serie más allá de que tenía seis capítulos y de que se iba a rodar en Barcelona, pero la plataforma ha publicado un avance que promete arrojar más luz sobre cómo será la adaptación de la novela. “Perdí el control. Entré en el terreno de la locura. Me convertí en adicto”, entona Pla en el avance. Si la ficción es fiel al libro, puede que estemos ante una de las series más potentes y descarnadas de la temporada, pues promete ahondar en la problemática del abuso normalizado de las sustancias tóxicas en la sociedad. Un viaje de la oscuridad a la luz que promete ser tan radical como sanador. Yo, adicto buscará introduce al espectador es un espacio que no ha contado con mucha representación: un centro de desintoxicación.

“Nunca imaginé que mi historia más íntima llegaría a convertirse en una serie de alcance internacional gracias a Disney+ y de la mano de profesionales y personas tan admiradas por mí como Aitor Gabilondo y Laura Rubirola. Espero y deseo que nuestro trabajo abra debates, desestigmatice al enfermo y arroje luz sobre las cosas que nos ocurren como seres humanos, pero de las cuales solo hablamos en susurros porque nos producen dolor y vergüenza. Y que, por encima de todo, ilumine todos esos rincones oscuros con un mensaje claro: del infierno de la adicción, con ayuda, con trabajo y esfuerzo, se puede salir”, dijo Giner en una nota de prensa cuando saltó la noticia de la adaptación.

“No puedo resumir en una sola frase por qué quise hacer esta serie... pero puedo decir que leyendo el libro de Javi Giner descubrí que yo también soy adicto, aunque no haya probado las drogas. Si no sabes gestionar tus emociones y te refugias en sustancias, en el trabajo o en ti mismo, quizá tengas un problema... Pienso que Javi contando su historia, está contando la de muchos y muchas... y acompañarle en esa tarea no solo es un honor, también una oportunidad para entender y para crecer”, dijo entonces Gabilondo.