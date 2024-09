‘La pareja perfecta’, ‘Babygirl’ y la revancha de Nicole Kidman en su madurez: por qué sigue siendo una de las actrices más arriesgadas de Hollywood

Amelia Sacks está a punto de casarse con el heredero de una de las familias más ricas de Massachusetts. Su futura suegra, la famosa novelista Greer Garrison Winbury, no está conforme, pero tampoco ha escatimado en gastos para planificar la que promete ser la boda de la temporada..., hasta que aparece un cuerpo en la playa. De repente, todos son sospechosos. (Crédito: Netflix)

Acaba de ganar el Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Venecia por su interpretación en el drama erótico Babygirl, donde la intérprete demuestra que a sus 57 años continúa siendo una de las presencias más valientes de Hollywood al apostar por ficciones comprometidas desde el punto de vista del feminismo. En su nueva película, encarna a una mujer de éxito que mantendrá una relación sexual con uno de sus becarios y en la que hay escenas explícitas para hablar del placer femenino sin prejuicios.

Además, también protagoniza la serie de Netflix La pareja perfecta, que está arrasando en visionados en la plataforma de streaming y lleva dos semanas como número uno mundial.

No se trata exactamente de un resurgir de Nicole Kidman, porque siempre ha estado ahí, nunca ha dejado de demostrar su interés por autores arriesgados dentro o fuera de la industria, pero sí que es cierto que hacía tiempo que no volvía a acaparar todas las miradas desde su gran época dorada a principios de los 2000, cuando ganó el Oscar por Las horas al mismo tiempo que estrenaba el ya clásico de culto Moulin Rouge!

Productora de series dirigidas por mujeres

Nicole Kidman en 'La pareja perfecta', dirigida por Susanne Bien (Netflix)

En los últimos años, la actriz parecía sentirse cómoda dentro de la ficción televisiva, sobre todo a raíz del éxito de la serie Big Little Lies (HBO Max), en la que también ejerció de productora ejecutiva junto a su compañera de reparto Reese Witherspoon.

Le seguiría su participación en Top of the Lake: China Girl, a las órdenes de Jane Campion, con la que ya había trabajado en Retrato de una dama, la miniserie The Undoing, creada por David E. Kelley y dirigida por Susanne Bier (con la que ha vuelto a contar para La pareja perfecta), Nine Perfect Strangers y Expatriadas, de Lulu Wang.

La mayor parte de sus últimos proyectos están dirigidos por mujeres (también Babygirl) convirtiéndose en una de las máximas impulsoras de la importancia de la mirada femenina detrás de la cámara en Hollywood.

La intérprete, que alcanzó el reconocimiento gracias a la película australiana Calma total en 1989, al principio de su carrera en Estados Unidos cargó con la losa de ser la pareja de Tom Cruise a partir del rodaje de Días de trueno (1990), una relación que terminaría en 1999 tras Eyes Wide Shut, la última película que rodó Stanley Kubrick.

Apuesta por autores transgresores

Nicole Kidman y Matt Damon en 'Todo por un sueño', de Gus Van Sant

Pero desde el principio, Nicole Kidman demostró que no era una actriz al uso al servicio del sistema. Optó por decisiones atrevidas para demostrar su valía como intérprete: trabajó con el ‘outsider’ Gus Van Sant en Todo por un sueño, vino a España a rodar la película de terror Los otros, de Alejandro Amenabar, se atrevió a protagonizar la experimental Dogville a las órdenes de Lars Von Trier y a respaldar carreras de raras avis como Jonathan Glazer en Birth, en la que se obsesionaba un niño que pensaba que era la reencarnación de su marido fallecido.

Su carrera está llena de decisiones nada obvias que la han llevado a encarar papeles de lo más convulsos como ocurrió en El chico del periódico, de Lee Daniels (en la que coincidió con Zac Efron, con el que acaba también de estrenar Un asunto familiar), se metió en la piel de la fotógrafa Diane Arbus en Retrato de una obsesión (Fur), trabajó con el director coreano Park Chan-wook en Stoker, con Yorgos Lanthimos en El sacrificio de un ciervo sagrado, con Sofia Coppola en La seducción y con John Cameron Mitchell en varias ocasiones. Además, volvió a trasgredir límites en Destroyer. Una mujer herida, de Karyn Kusama.

En su faceta de productora sigue siendo de lo más reivindicativa, como demuestran proyectos como Roar, para Apple TV+, una serie capitular que abordaba diferentes problemáticas a las que se enfrenta la mujer en nuestros días.

Entre sus próximos proyectos, encontramos más títulos dirigidos por mujeres, entre ellos el thriller Holland, Michigan, de Mimi Cave, junto a la actriz ‘indie’ Rachel Sennott.