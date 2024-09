Taylor Swift zanja la polémica y anuncia que votará a Kamala Harris: “Podemos conseguir mucho más si nos guiamos por la calma y no por el caos”

La cantante estadounidense Taylor Swift durante un concierto en el estadio San Siro de Milán (Italia), el 13 de julio de 2024. EFE/EPA/ROSSELLA PAPETTI

Este martes, Infobae España publicaba un artículo sobre las críticas que Taylor Swift estaba recibiendo por su amistad con Brittany Mahomes, la mujer del jugador de fútbol americano Patrick Mahomes (y compañero de equipo de su actual pareja, Travis Kelce). Tras finalizar la gira europea de The Eras Tour, la cantante está aprovechando para descansar y para recuperar su vida ociosa, pero las imágenes que aparecieron de ella junto a Mahomes, una ferviente seguidora de Donald Trump, no gustaron demasiado a sus seguidores, que pidieron que se posicionase políticamente para evitar malentendidos.

Tras varios días estando en el ojo de la polémica por sus recientes salidas (y amistades), Swift se ha posicionado políticamente tras el debate electoral que ha tenido lugar este martes en Estados Unidos. No sabemos si los recientes artículos que han cuestionado su compromiso político han tenido algo que ver o era un mensaje que ya tenía planeado sacar, pero la realidad es que la cantante estadounidense no ha querido dejar que los rumores acallaran su voto.

“Como muchos de vosotros, he visto el debate de esta noche. Si aún no lo habéis hecho, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas que hay sobre la mesa y las posturas de estos candidatos sobre las situaciones que más os importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que puedo sobre las políticas y planes que proponen para este país”, comenzó diciendo la cantante en una publicación en Instagram.

“Hace poco me enteré de que se había publicado una imagen hecha con IA en la que ‘yo’ apoyaba falsamente la candidatura presidencial de Donald Trump. Realmente despertó mis miedos sobre la IA y los peligros de difundir información falsa. Me hizo llegar a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”, prosiguió la cantante, que por primera vez hablaba de la instantánea falsa que el candidato republicano había usado de ella (y que llevó a muchas swifties a preguntarse por qué no había encarado dicha polémica antes).

Tras dos párrafos introductorios con los que quiso dar contexto a la situación, por fin habló de la decisión que sus fans llevaban días (o incluso semanas y meses) esperando. Swift anunció que votará a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos.

La publicación de Taylor Swift en Instagram (@taylorswift)

“Emitiré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voto por Kamala porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda. Creo que es una líder con mano firme y talento, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me ha animado e impresionado mucho que haya elegido como compañera de fórmula a Tim Walz, que lleva décadas defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer a su propio cuerpo”, declaró.

Tras anunciar que ella ya ha tomado su decisión, invitaba a sus seguidores a hacer lo propio: a leer, a investigar y a informarse sobre las opciones que brindan ambos candidatos. Acompañando al mensaje, la cantante incluyó una imagen suya junto a su gato Benjamin Button, una instantánea tomada en la sesión de fotos que la revista Time le hizo a finales del año pasado al nombrarla ‘Persona del Año’. El mensaje de Swift concluye con una indirecta al candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, que emitió un comentario sobre la cantante del que ahora se adueña: “Señora de los gatos sin hijos”.

Su polémica amistad con Brittany Mahomes

Brittany Mahomes y Taylor Swift comenzaron a coincidir el año pasado, cuando ella y Travis Kelce iniciaron un idílico romance que surgió con una pulsera de la amistad extraviada. La cantante compartía espacio con Brittany cuando acudía al Arrowhead Stadium para ver los partidos de los Kansas City Chiefs, equipo de la NFL en el que actualmente juegan sus parejas. Lo que parecía una amistad sin condimentos se convirtió en un debate con muchísimas aristas (y controversia) que puso a la cantante en el ojo del huracán. Brittany Mahomes ha sido muy vocal sobre su apoyo a Donald Trump, lo que no gusta demasiado a los seguidores más políticamente comprometidos de la cantante. El propio expresidente y actual candidato a ocupar la Casa Blanca ha agradecido públicamente a la mujer del deportista su apoyo durante la candidatura.

“Quiero agradecer a la preciosa Brittany Mahomes por defenderme tan firmemente y el hecho de que MAGA es el mayor y más poderoso movimiento político en la historia de nuestro ahora fallido país”, escribió hace unos días. Su apoyo tan cálido a un candidato que, hace cuatro años, recibía el rechazo de Taylor ha descuadrado a los swifties, que llevan varios días criticando las últimas escapadas de la cantante junto a la mujer de Mahomes. La polémica llegó a su punto álgido después de que ambas fueran vistas en la final de U.S. Open entre Jannik Sinner y Taylor Fritz.

Mahomes no sólo es una ferviente seguidora de MAGA (el acrónimo que hace referencia al lema Make America Great Again), también ha defendido públicamente a su cuñado Jackson, acusado de agresión sexual por Aspen Vaughn, la dueña de un restaurante en Kansas City. “Son unos ignorantes. Es un ser humano que intenta vivir su vida y encontrar su camino y hasta que no te pongas un día en su piel (cosa que nadie hará nunca) no tienes derecho a decir mierdas de él”, declaró en su cuenta de Instagram.

Taylor Swift y Brittany Mahomes en la final del U.S. Open. REUTERS/Mike Segar