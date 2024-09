Amiga, date cuenta: por qué Taylor Swift está siendo criticada por su amistad con Brittany Mahomes

Taylor Swift abraza a Brittany Mahomes en la final del U.S. Open entre Jannik Sinner y Taylor Fritz. REUTERS/Mike Segar

“Necesito estar en el lado correcto de la historia”, dijo Taylor Swift en Miss Americana. El documental que lanzó en 2020 (y que se puede ver en Netflix) la propulsó como una voz que, anteriormente, había estado silenciada por el peso de la fama. Sus éxitos globales y su notoriedad pública la habían llevado por el camino de la prudencia o de la realidad de que una estrella del pop no tiene por qué mojarse en temas que escapan a sus competencias. Más allá del brillo del micrófono y del escenario, ¿por qué tendría Swift que plantarse ante las injusticias o debilidades que se suceden en Estados Unidos? ¿Está obligada a posicionarse una persona que solo quiere exorcizar sus fantasmas a través de sus canciones?

A través de una pieza audiovisual que navega por los años menos boyantes de su carrera (tras Reputation, el disco que siguió a 1989, la estadounidense comenzó a ‘perder’ popularidad, un proceso que culminó con Lover, quizá su momento menos álgido como cantante, pero el más notorio como ciudadana consternada), Taylor Swift enunció su primera instancia política. Antes de llegar al tuit que cambió su estampa como artista comprometida, hay que saber qué elementos previos llevaron a la cantante a posicionarse tan abiertamente contra Donald Trump en 2020.

En Miss Americana, que recorre dicha transición musical, Swift muestra una serie de estampas sacadas del catálogo del compromiso. Cuenta cómo, durante las midterm elections de 2018 en Tennessee, su apoyo fue para Phil Bredesen, candidato del Partido Demócrata. “En el pasado he sido reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios acontecimientos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años, ahora me siento muy diferente al respecto”, comentó Swift en una publicación en Instagram, rompiendo su silencio ‘político’. “Siempre he votado y siempre votaré en función del candidato que proteja y luche por los derechos humanos”, continuó.

Además de mostrar sus colores políticos por primera vez en sus más de diez años como cantante, Swift comenzó a cambiar. El silencio administrativo comenzó a coger forma, a mostrarse como una fuerza capaz de hacer que los jóvenes fuesen a votar a cambio de hacer caso a las plegarias de su artista favorita. Toda la promoción de Lover, su disco más colorido, giró alrededor de los derechos del colectivo LGTBIQ+. La canción You Need To Calm Down era una daga al corazón de aquellos ciudadanos que no buscaban la igualdad y el respeto, un tema cuyo videoclip está cargado de dobles sentidos y plagado de estrellas que han participado en el programa RuPaul’s Drag Race.

Miss Americana muestra cómo Taylor Swift se enfrenta a su equipo, a y su padre, para hablar de lo que considera necesario y justo. Para alzar una voz que, hasta entonces, había permanecido en una jaula con rejas de oro. El lanzamiento del documental culminó con el famoso tuit en el que se dirigió directamente a Trump: “Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con la violencia? “¿Cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos?” Te expulsaremos en noviembre”, tuiteó de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

El tuit que avivó la llama de la involucración política de Taylor Swift (X)

Cuatro años después de aquella mención, Taylor Swift ha sufrido una suerte de metamorfosis musical (y quién sabe si personal acorde a las críticas de algunos de sus seguidores en redes sociales). Tras folklore, evermore y Midnights, y sobre todo tras el pico magnánimo de fama que ha alcanzado con The Eras Tour, la gira mundial que finalizará este diciembre y en la que repasa todas las eras que conforman su discografía, hay vientos de cambio en la imagen pública de miss Swift. Su creciente popularidad y la amenaza terrorista en sus conciertos de Viena (que fueron cancelados) son dos motivos suficientes para considerar que el silencio es su mejor arma (y que no tiene por qué ser adalid de nada cuando hay otros perfiles muy notorios en la sociedad estadounidense que tampoco han hablado de Palestina o Trump).

La “necesidad de estar en el lado correcto de la historia” parece haberse disipado, sobre todo porque, tras lo ocurrido en la capital suiza, Swift dejó claro que no iba a hablar “públicamente” de un tema “si creo que hacerlo puede provocar a aquellos que querrían hacer daño a los fans que vienen a mis espectáculos”. Quizá la cantante sea consciente de que tiene mucho más que perder si expresa sus opiniones ahora, en comparación con los años 2018 y 2020, cuando no le importó cortar las alas a diestro y siniestro. El hecho de que esté de gira puede haber comprometido su interés en posicionarse, o quizá es que ya no le interesa (lo cual es totalmente respetable). Lo que ha desconcertado por completo a los swifties es su reciente amistad con Brittany Mahomes, la mujer de Patrick Mahomes, compañero de equipo de su actual pareja, Travis Kelce.

Mahomes y Swift comenzaron a coincidir el año pasado, cuando ella y Kelce iniciaron un idílico romance que surgió con una pulsera de la amistad extraviada. La cantante compartía espacio con Brittany cuando acudía al Arrowhead Stadium para ver los partidos de los Kansas City Chiefs, equipo de la NFL. Lo que parecía una amistad sin condimentos se ha convertido en un debate con muchísimas aristas (y controversia) que ha puesto a la cantante en el ojo del huracán. Brittany Mahomes ha sido muy vocal sobre su apoyo a Donald Trump, lo que no gusta demasiado a los seguidores más políticamente comprometidos de la cantante. El propio expresidente y actual candidato a ocupar la Casa Blanca ha agradecido públicamente a la mujer del deportista su apoyo durante la candidatura.

Taylor Swift y Brittany Mahomes en un partido entre Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs el pasado 22 de octubre de 2023 (Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports)

“Quiero agradecer a la preciosa Brittany Mahomes por defenderme tan firmemente y el hecho de que MAGA es el mayor y más poderoso movimiento político en la historia de nuestro ahora fallido país”, escribió hace unos días. Su apoyo tan cálido a un candidato que, hace cuatro años, recibía el rechazo de Taylor ha descuadrado a los swifties, que llevan varios días criticando las últimas escapadas de la cantante junto a la mujer de Mahomes. La polémica llegó a su punto álgido después de que ambas fueran vistas en la final de U.S. Open entre Jannik Sinner y Taylor Fritz.

Mahomes no sólo es una ferviente seguidora de MAGA (el acrónimo que hace referencia al lema Make America Great Again), también ha defendido públicamente a su cuñado Jackson, acusado de agresión sexual por Aspen Vaughn, la dueña de un restaurante en Kansas City. “Son unos ignorantes. Es un ser humano que intenta vivir su vida y encontrar su camino y hasta que no te pongas un día en su piel (cosa que nadie hará nunca) no tienes derecho a decir mierdas de él”, declaró en su cuenta de Instagram. Otra situación que ha desconcertado a los seguidores de la artista es que no haya condenado públicamente a Trump por el uso de imágenes suyas generadas por la inteligencia artificial (y que empleó para falsificar un supuesto apoyo suyo al candidato republicano).

La cantante, que reanuda su gira el próximo mes en Miami, no se ha pronunciado sobre ninguna materia política y tampoco sobre las elecciones que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre. No ha desmentido a la IA y tampoco ha contestado a las provocaciones de un Trump a quien sí supo dirigirse en 2020. ¿Habrá que esperar para ver si vuelve a posicionarse en pro del Partido Demócrata? Si Charli xcx dijo Kamala is brat (un meme que revolucionó la campaña de la candidata demócrata), ¿qué impide a Taylor Swift hacer lo propio para dinamitar la carrera electoral? Su silencio en un momento de incendio público ha llevado a muchos de sus fans a pensar que la faceta social y comprometida que mostró en Miss Americana era una fachada para ganar notoriedad pública.

Sin duda, Taylor Swift está en su era más cuestionada.