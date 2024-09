Oasis no es el único: Linkin Park anuncia su regreso con gira, disco y una nueva cantante sustituyendo a Chester Bennington

Emily Armstrong es la nueva cantante de Linkin Park, en lugar del fallecido Chester Bennington - crédito Linkin Park/YouTube

Linkin Park ha confirmado su regreso tras un tiempo de descanso indefinido desde 2017, año en el que falleció su vocalista Chester Bennington, presentando una nueva alineación y una gira mundial que comenzará próximamente. La banda acaba de anunciar el lanzamiento inminente de su próximo álbum titulado From Zero (Desde Cero), que saldrá al mercado el 15 de noviembre. Este nuevo disco marca el comienzo de una nueva etapa para la banda, que ha estado inactiva desde la trágica muerte de su vocalista.

En un comunicado publicado este jueves, la banda detalló algunos aspectos de esta nueva fase de su carrera. Linkin Park presentó la primera canción de su nueva formación a través de un videoclip en YouTube, titulado The Emptiness Machine. Además, lanzaron un concierto grabado en un lugar no especificado, donde reversionaron algunos de sus clásicos como Somewhere I Belong, Crawling, Faint y Papercut. Durante la presentación, Mike Shinoda, cofundador y uno de los pilares de la banda, introdujo a los integrantes y añadió: “Y en el papel de Chester Bennington, estáis todos vosotros”.

Un álbum que refleja el pasado y el presente

El nuevo álbum, From Zero (Desde Cero), no solo marca un regreso a la escena musical, sino que también lleva consigo una carga emocional y nostálgica. Mike Shinoda, en la nota divulgada, explicó: “Antes de Linkin Park, nuestro primer nombre como banda fue Xero. El título de este álbum se refiere tanto a ese comienzo humilde como al camino que atravesamos actualmente”. Esta reflexión da una nueva dimensión al nombre del álbum, conectando los inicios de la banda con su evolución y resurgimiento en la actualidad.

El cantante Chester Bennington, de la banda estadounidense Linkin Park, durante un concierto en 2017. EFE/Kiko Huesca

Este proyecto es el resultado de múltiples reuniones y sesiones de grabación que los cuatro miembros de Linkin Park mantuvieron en los últimos años. Durante estas sesiones, encontraron una “afinidad especial” con su nueva formación, algo que les motivó a continuar y a dar vida a este nuevo material. El comunicado de Live Nation reafirma que la intención de la banda es no solo revivir sus éxitos pasados, sino también aportar un nuevo enfoque a su música.

Además del lanzamiento del álbum, Linkin Park ha anunciado una gira que comenzará la próxima semana y promete ser uno de los eventos más esperados por sus seguidores. La banda ha destacado que este tour es una oportunidad para reconectar con sus fanáticos y compartir la nueva música en la que han estado trabajando con tanto esfuerzo.Mike Shinoda enfatizó que en esta nueva etapa, la interacción con los fanáticos será crucial. Para Shinoda y el resto de los miembros del grupo, el espíritu de Chester Bennington sigue presente a través de la comunidad de seguidores que ha acompañado a la banda durante todos estos años. Es por esto que planean hacer de cada concierto una experiencia inolvidable, no solo en términos de performance musical, sino también en la conexión emocional que siempre ha caracterizado a sus presentaciones en vivo.

La reaparición de Linkin Park en los escenarios y la producción de nuevo material representan un paso adelante significativo para una de las bandas más influyentes del rock alternativo de las últimas dos décadas. Este nuevo capítulo es esperado con gran entusiasmo por sus seguidores alrededor del mundo, quienes han mantenido viva la memoria de Chester Bennington y la música del grupo.

El regreso de Linkin Park no solo simboliza el renacimiento de una banda icónica, sino también una reafirmación del espíritu, la resiliencia y la innovación que siempre han sido parte de su esencia. La gira y el nuevo álbum son una muestra clara de que Linkin Park está listo para volver a hacer historia en la escena del rock alternativo, honrando su pasado mientras miran hacia un futuro lleno de nuevas posibilidades. Linkin Park promete llevar la esencia de la banda a nuevas alturas, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de revivir los éxitos del pasado y descubrir un sonido renovado y fresco.