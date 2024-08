Así es el restaurante de la vida real que inspiró la serie de ‘The Bear’

The Bear trata sobre la comida, la familia y la locura de la rutina. Es una batalla perdida todos los días en el negocio de los restaurantes, y mientras Carmy se esfuerza más que nunca y exige excelencia de su equipo, ellos hacen todo lo posible para igualar su intensidad. (Crédito: FX Networks)

Desde su estreno en FX en Estados Unudos, The Bear se convirtió en una de las series de culto de los últimos años. No es que fuera la primera que abordase el tema de la alta cocina en la ficción, ya que tanto en series (Sweetbitter) como en películas (Hierve) se habían acercado a los hornos. Pero era su novedosa forma de narrar, sus deslumbrantes personajes y sus afilados diálogos lo que hicieron de la serie un éxito en su desembarco a Disney+. Ahora la serie estrena su tercera temporada en la plataforma y está considerada una de las mejores producciones del panorama actual, con sendos premios en los Emmy. Sin embargo, no todo el mundo sabe que detrás de la ficción hay una historia real que inspiró el restaurante de la serie.

La serie cuenta la historia de Carmen ‘Carmy’ Berzatto (Jeremy White Allen), un joven prodigio de la cocina que tiene que volver a su barrio tras el repentino fallecimiento de su hermano. A pesar de sus dotes culinarias y de trabajar en restaurantes de lo más lujosos, Carmy opta por retomar el negocio familiar y reabir The Bear, el negocio que regentaba su hermano. Lo hace con la “ayuda” de su excéntrico “primo” Richie (Ebon Moss-Bachrach), pero sobre todo del equipo de cocina del restaurante, formado por Sidney (Ayo Edebiri), Marcus (Lionel Boyce), Ebraheim (Edwin Lee Gibson), Tina (Liza Colón-Zayas) o Gary (Corey Hendrix).

La gracia de la serie, además del desarrollo de sus personajes, está precisamente en intentar ser lo más verosímil posible. La comida que se ve es auténtica, las manos que cocinan son las del propio Jeremy White Allen, e incluso los locales y la música que se escucha a lo largo de la serie son de la propia ciudad de Chicago y alrededores. Es una serie que cuida al máximo el detalle y en la que nada está al azar, y es por ello que se ha convertido en una de las favoritas de los espectadores, que agradecen tanto mimo en las pequeñas cosas tanto como el propio Carmy con los platos que prepara.

Esta imagen proporcionada por FX muestra al actor Ebon Moss-Bachrach (izquierda), a la actriz Ayo Edebiri (centro) y al actor Jeremy Allen White en una escena de "The Bear". (FX vía AP)

Cocina de barrio en el corazón de Chicago

No obstante, lo más curioso es que el The Bear de la serie está en gran medida inspirado por otro restaurante que sí existió, y que es de un carácter muy similar al que regenta Carmy y su equipo. Se trata de Mr. Beef on Orleans, situado en el barrio de River North en el centro de Chicago. Este local familiar sirvió de inspiración para la serie, e incluso llegó a albergar algunas de las grabaciones de la producción, cerrando temporalmente solo para que el equipo pudiera rodar dentro.

Los espectadores más ágiles habrán notado que la propia The bear referencia al restaurante original, ya que al principio de la serie el nombre del local es The Beef of Chicagoland, como homenaje al sitio en el que se estaban inspirando. Más tarde el nombre del local cambia a The Bear, que es el apodo con el que se conoce a Carmy además de Chef. Además, la fachada del restaurante no es la única que se ha conservado para la serie, sino que también se pueden ver otros locales de la zona que frecuentan los personajes, como el bar Ever (Chicago´s Ever en la serie), de West Fulton Street.