El legado de Xabier Deive, el actor gallego muerto a los 54 años: de la serie ‘Vivir sin permiso’ a ‘Águila Roja’

El mundo del cine y las series español ha perdido a uno de sus talentos más versátiles con el fallecimiento de Xabier Deive a los 54 años. Este notable actor gallego, conocido por sus destacadas interpretaciones en series como Vivir sin Permiso y Águila Roja, dejó una huella imborrable en la televisión y el teatro de España. Deive nació en A Coruña y desde joven mostró un gran interés por el arte dramático. Su carrera despegó en el teatro, donde demostró ser un actor de gran talento. Deive participó en numerosas obras, ganando la admiración del público y el respeto de sus colegas. Su pasión por el arte escénico lo llevó a experimentar con distintos géneros y personajes, consolidándose como un actor integral y multifacético.

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Deive fue su participación en la serie de televisión Águila Roja, una producción histórica de gran éxito que se emitió entre 2009 y 2016. En esta serie, Deive encarnó al personaje de Jacobo García Quintana, una figura compleja y con diversas aristas, que permitió al actor gallego demostrar su capacidad para interpretar roles con profundidades emocionales y psicológicas. Águila Roja se convirtió en un fenómeno de audiencia y crítica en Televisión Española, consolidando a Deive como uno de los actores más prominentes de su generación.

Sin embargo, fue con su papel en la serie Vivir sin Permiso donde Xabier Deive alcanzó una de sus cumbres interpretativas. La serie, emitida entre 2018 y 2020, ofrecía un drama lleno de intriga y tensión en el que Deive interpretaba a Lamas, el fiel y leal guardaespaldas del protagonista Nemo Bandeira, interpretado por José Coronado. La caracterización de Lamas por parte de Deive fue aplaudida por su intensidad y realismo, capturando la lealtad inquebrantable y el conflicto interno del personaje con una maestría que resonó profundamente entre los espectadores.

Más allá de ‘Vivir sin permiso’

La habilidad de Deive para interpretar una gama tan amplia de personajes se debió, en parte, a su formación rigurosa y a su dedicación a la mejora continua de su arte. El actor nunca dejó de formarse y siempre buscaba nuevos retos que lo sacaran de su zona de confort, ya fuera en televisión, teatro o cine. Este compromiso con su oficio le permitió ganar el respeto de sus compañeros y de la industria en general. Además de su notable trabajo en Águila Roja y Vivir sin Permiso, Deive también participó en otros proyectos de televisión y cine que contribuyeron a su creciente fama. Entre estos se destacan sus papeles en series como Hospital Central y Los hombres de Paco, así como en películas como La sombra de la ley y La noche más larga.

A lo largo de su carrera, Xabier Deive también se destacó por su humildad y generosidad. Muchos de sus colegas lo recuerdan como una persona accesible y siempre dispuesta a apoyar a sus compañeros de reparto. Su carácter afable y su profesionalismo le granjearon el cariño y la admiración tanto de compañeros como del público. El fallecimiento de Xabier Deive ha dejado un vacío irreparable en la escena actoral española, pero su legado como actor perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de sus interpretaciones. Su habilidad para dar vida a personajes complejos y su inquebrantable dedicación a su oficio son solo algunos de los aspectos que definen su legado.

En palabras de muchos de sus colegas y amigos, Xabier Deive no solo fue un gran actor, sino también un ser humano excepcional, cuya contribución al mundo del espectáculo seguirá siendo recordada y celebrada. Su paso por series emblemáticas como Águila Roja y Vivir sin Permiso no solo consolidó su carrera, sino que también dejó una marca indeleble en la televisión española. Con su partida, Xabier Deive deja un legado de excelencia artística y un ejemplo de pasión y dedicación para futuras generaciones de actores. Aunque su presencia física ya no esté entre nosotros, sus interpretaciones seguirán viviendo en las pantallas y en el corazón de todos aquellos que apreciaron su arte.