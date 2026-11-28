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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, volverá a ejercer su derecho al voto en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la calle Juan Montalvo del distrito Moncloa-Aravaca de Madrid. Se trata del mismo centro de votación al que acudió en las elecciones generales del año 2023, cuando fue también acompañado de su esposa Begoña Gómez.

Así, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, depositará su papeleta en el colegio Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano del barrio de El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá a votar al colegio Pinar del Rey, en la avenida San Luis, en Hortaleza.

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Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, votará a las 11.00 horas en el Institut La Sedeta, situado en la calle Indústria de Barcelona; y la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, lo hará en el CEIP La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar.

OTROS CANDIDATOS

Los candidatos partidos independentistas catalanes depositarán su voto en urna en la provincia de Barcelona: el 'número uno' por ERC, Gabriel Rufián, lo hará en la Escola Mercè Rodoreda de Badalona (10.00 horas) y la cabeza de lista de Junts, Míriam Nogueras, en Casal Parc Central, en la ciudad de Mataró (12.00 horas).

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Respecto a los partidos vascos, la portavoz y cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, votará a las 10.30 horas en el frontón municipal de Urnieta, y Oskar Matute, de Bildu, depositará la papeleta en Gurutzeta Eskola en Barakaldo, a las 11:00 de la mañana.

Asimismo, la candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ejercerá su derecho al voto a las 9.30 (hora insular) en el Edificio Andrea en Tabaiba, en el municipio de El Rosario (Tenerife); y el candidato del BNG por la provincia de A Coruña, Néstor Rego, votará a las 09.30 en el Centro Sociocultural de Figueiras, en Santiago de Compostela.

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