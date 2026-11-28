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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- Los patinadores españoles Olivia Smart y Tim Dieck conquistaron la medalla de bronce en el NHK Trophy de Tokio (Japón) al sumar 186.47 puntos en su segunda prueba del circuito ISU Grand Prix esta temporada, firmando el primer doblete de medallas para una pareja de danza nacional en una misma edición del circuito ISU Grand Prix.

Hace tres semanas, Smart y Dieck ya lograron el bronce en la Copa de China, un resultado que les deja a las puertas de la clasificación para la final del Grand Prix, en la que quedan como suplentes.

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En la danza rítmica, Smart y Dieck sumaron 75.71 puntos y se colocaron en cuarta posición. Lograron nivel 4 en la elevación estacionaria (GOE +1.78) y en el elemento de danza creativo (GOE +1.07), y nivel 3 y 2 en la secuencia de twizzles (GOE +1.14). La Golden Waltz obtuvo nivel 2 (GOE +2.08) y la secuencia de pasos circular, de nivel 2 y 1, fue el elemento con mejor ejecución del programa (GOE +2.69), ya que sus notas en los componentes del programa oscilaron entre 8.46 y 8.71.

En la danza libre firmaron la tercera mejor puntuación del segmento, con 110.76 puntos. Olivia sufrió un resbalón justo antes de iniciar la secuencia coreográfica pero esa incidencia no penalizó la ejecución del elemento.

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El elemento más valorado fue la elevación estacionaria + elevación en rotación, con nivel 4 y 4 y un GOE de +3.70, y también alcanzaron nivel 4 y 4 en los twizzles sincronizados (GOE +1.77), en la pirueta (GOE +1.61) y en la elevación en línea recta (GOE +1.58).

La secuencia de giros en un pie y la secuencia de pasos en serpentina obtuvieron ambas nivel 2 y 2, con GOE de +1.46 y +2.08, respectivamente. La secuencia de pasos coreográficos recibió un GOE de +2.02 y la elevación coreográfica de +2.49. Sus notas en los componentes del programa oscilaron entre 8.11 y 8.50.

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Esta es la tercera medalla de Smart y Dieck en el circuito, tras el bronce en Skate America en 2024. EFE