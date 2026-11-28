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Madrid, 28 nov (EFE).- Sofía y Mateo son por segundo año consecutivo los nombres más frecuentes entre los recién nacidos en 2025, pues se imponen en 21 y 16 provincias, respectivamente, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que María, Carmen o Manuel resisten.

En 2024, Sofía y Mateo desbancaron a Lucía y Hugo como nombres más frecuentes entre los bebés nacidos en España, y se mantienen por segundo año consecutivo en el podio con 3.569 y 3.142 bebés, respectivamente.

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Según la estadística publicada por el INE este mes de noviembre, el nombre de Sofía, cargado de reminiscencias clásicas, ya enamoró en 2017, cuando fue escogido para 4.221 niñas; en 2018 y en 2020 ocupó la segunda posición de los favoritos. La remontada definitiva fue en 2023 (2.990) hasta la última estadística de 2025 (3.569).

Es el nombre más habitual en 21 provincias, desde Madrid, a Huesca, Alicante, Toledo, Cáceres, Segovia, Valencia, Asturias, León o Cantabria, así como en Baleares y Canarias.

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En el caso de Mateo -nombre de origen hebreo-, progresivamente ha ido imponiéndose hasta que digo un salto en 2024, con 3.289 bebés, y es el primero en 16 provincias, de Madrid a Valladolid, Lugo, A Coruña, Ciudad Real, Valencia, Palencia o Zaragoza y Toledo.

Estos dos nombres han desbancado a Lucía y Hugo, escogido en 2.771 y 2.653 nacimientos, respectivamente. Siguen siendo muy del gusto en España, pues son los dos más comunes entre las mujeres y hombres nacidos desde 2010.

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Julia; Martina, María; Olivia; Vega; Carmen; Emma y Valeria completan la lista de los 10 nombres femeninos más habituales, según el INE, que en el caso de los masculinos, enumera a Martín, Leo, Manuel, Lucas, Pablo, Alejandro, Enzo y Álvaro.

En Barcelona, Tarragona y Girona el nombre favorito en 2025 fue Julia para las niñas, mientras que en Sevilla, fue Carmen; y en Cádiz, Jaén y Córdoba, María. En Teruel, es Alma; en Ourense, Chloe; y en Ceuta y Melilla, Amira.

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En Baleares, Marc fue el nombre más escogido para los niños nacidos en 2025, mientras que en la provincia de Barcelona fue Biel, y Manuel se impone en Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz y Badajoz.

El INE recoge estadísticas desde 1996, año en el que el nombre más frecuente entre las bebés fue María (7.828), seguido de Laura, Marta y Andrea. En el caso de los niños, fue Daniel (5.645) seguido de Alejandro, David y Javier.

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María se imponía ese año prácticamente en toda España, salvo en Teruel, Salamanca, León, Pontevedra, A Coruña, Lugo, Barcelona, Girona, La Rioja, Bizkaia y Guipuzkoa, Las Palmas y Melilla.

Como dato curioso, también Manuel fue el favorito en Badajoz y Sevilla -como en 2025-.

Como dato global, y según el INE, los nombres de María y Carmen son los más habituales entre las mujeres españoles. En el caso de los hombres, son Antonio y Manuel. EFE

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